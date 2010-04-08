Smartr Zone

Auswerten: Der ultimative Recovery Zone Strategy Expert Advisor für MT4
Revolutionieren Sie Ihr Trading mit Expret
Expret ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der die leistungsstarke Recovery Zone Strategie nutzt, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind, Expret bietet unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten und Kontrolle, um sich an Ihren einzigartigen Handelsstil anzupassen.

Hauptmerkmale:
1. Fortgeschrittene Erholungszonen-Strategie:
Expret verwendet eine ausgeklügelte Recovery Zone Strategie, die entwickelt wurde, um aus starken Marktbewegungen und Nachrichtenzeiten Kapital zu schlagen. Mit dieser Strategie können Sie sich von ungünstigen Marktbedingungen erholen und potentielle Verluste in Gewinne verwandeln.

2. Anpassbare Handelsgröße:
Eines der herausragenden Merkmale von Expret ist die Möglichkeit, Ihre Handelsgröße präzise zu steuern. Egal, ob Sie es vorziehen, Ihre Handelsgröße zu verdoppeln, schrittweise zu erhöhen oder eine gleichbleibende Größe beizubehalten, Expret bietet Ihnen die Flexibilität, sich an Ihre Risikomanagement-Vorlieben anzupassen.

3. Integration des RSI-Indikators:
Expret integriert den Relative Strength Index (RSI) Indikator, der den Entscheidungsprozess durch die Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen verbessert. Dies ermöglicht präzisere Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verbessert die Gesamtperformance des Handels.

4. Optimal für hohe Volatilität:
Expret schneidet in Zeiten hoher Marktvolatilität und bedeutender Nachrichtenereignisse außergewöhnlich gut ab. Seine Strategie ist optimiert, um von schnellen Kursbewegungen zu profitieren, was ihn zu einer idealen Wahl für Händler macht, die von dynamischen Marktbedingungen profitieren.

5. Bescheidene Take-Profit-Ziele:
Expret wurde mit realistischen Take-Profit-Zielen entwickelt, die konsistente Gewinne bei gleichzeitiger Risikominimierung gewährleisten. Dieser Ansatz hilft dabei, ein stetiges Wachstum Ihres Handelskontos aufrechtzuerhalten, ohne Sie übermäßigen Drawdowns auszusetzen.

Empfehlungen:
Wenn Sie die Variable multiple true setzen, wird der Multiplikator der Geschäfte geöffnet. Beispiel:: 0.01. , 0.02 , 0.04 , 0.08
Wenn Sie die Variable multiple false eingeben, wird die von Ihnen eingestellte Erhöhung geöffnet. Beispiel:: das erste Lot ist 0.10 und die lot_increase ist 0.01 das nächste Geschäft ist 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.06 und wenn Sie lot_increase 0 setzen, wird es das gleiche Geschäft öffnen , 0.01 , 0.01 , 0.01

Währungspaar: GBPUSD
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: $1000
Konto-Typ: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
Broker : IC Markets, Pepperstone mit Raw und Razor Konten für niedrigste Spreads
WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden!

Konto-Typ: Absicherung


