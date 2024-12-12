Price increase

5

Ein Preiserhöhungsindikator berechnet die Spanne und die Preisänderungen in Prozent.

Er ist sehr nützlich, wenn Sie sich das Diagramm ansehen.



Er hilft Ihnen, Entscheidungen zu treffen, um Geschäfte zu eröffnen, wenn der Preis auf dem niedrigsten Niveau ist, öffnen Sie keine Verkaufsgeschäfte und öffnen Sie Kaufgeschäfte, und wenn er auf dem höchsten Niveau ist, öffnen Sie keine Kaufgeschäfte, öffnen Sie Verkaufsgeschäfte, es ist kein Einstiegssignal für Geschäfte, sondern um den niedrigsten und höchsten Preis zu kennen, der in einer Stunde oder vier Stunden, einem Tag oder einer Woche oder einem Monat als Ganzes für den Zeitraum erreicht wird

Todo Muhamit Schaft
750
Todo Muhamit Schaft 2025.03.28 10:28 
 

Really useful to quickly see the high and low. Thanks for this free indicator.

Antwort auf eine Rezension