🤖Forex Trend EURUSD - Expert Advisor für automatisiertes Trading.

Forex Trend EURUSD ist ein Expert Advisor für den automatischen Handel, der entwickelt wurde, um die Trends auf dem Forex EURUSD-Markt mit einem fortschrittlichen und vollständig konfigurierbaren Risikomanagement auszunutzen.

Er stützt sich auf eine robuste Kombination technischer Indikatoren (Gleitender Durchschnitt, RSI, MACD und ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hohem Potenzial zu identifizieren und gleichzeitig Drawdowns zu kontrollieren.

Der Roboter ist für einen stabilen, disziplinierten Handel ohne emotionale Eingriffe optimiert und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler.

📊 Trading-Strategie

verfolgt eine Trend-Following-Strategie in mittleren und hohen Zeiteinheiten (H4 empfohlen).

Positionseinstiege werden gefiltert nach :

Grundtrend (Moving Average).

Momentum (RSI & MACD)

Adaptive Volatilität (ATR-Filter).

Maximal zulässiger Spread

Festgelegte Zeitspannen für den Handel

Option zur Vermeidung von Nachrichtenzeiten.

Jede Position ist geschützt durch :

Fester Stop Loss

Optimierter Take Profit

Dynamischer Trailing Stop

⚙️ Risikomanagement - Trading Levels.

Der Roboter bietet 3 Risikoniveaus, mit denen sich der Prozentsatz des pro Trade eingesetzten Kapitals leicht anpassen lässt:

🔹 Low - Konservativ

Niedriger Prozentsatz des Risikos pro Position.

Ideal für Kapitalerhalt und schrittweises Wachstum mit begrenztem Drawdown.

🔸 Medium - Mäßig.

Optimale Balance zwischen Sicherheit und Performance.

Geeignet für Trader, die ein stetiges Wachstum mit kontrolliertem Risiko anstreben.

🔺 High - Aggressiv.

Höheres prozentuales Risiko pro Trade, um das Gewinnpotenzial zu maximieren.

Für erfahrene Händler gedacht, die eine höhere Volatilität und einen höheren Drawdown in Kauf nehmen.

🛠️ Wichtigste Merkmale

100 % automatisches Trading

Risikomanagement in Prozent oder festen Losen.

Filter für Volatilität (ATR) und Spread.

Intelligenter Trailing Stop

Konfigurierbare Handelszeiten

Kompatibel mit ECN- und Standardkonten.

Funktioniert auf Forex (optimiert für EURUSD).

Langfristige Backtest-Historie

📈 Empfehlungen

Empfohlener Zeitrahmen: H4

Empfohlene Mindesteinzahlung: 1.000 €.

Empfohlener Hebel: 1:100

Vor realem Einsatz auf Demokonto testen.

⚠️ Risikohinweis

Der Forex-Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie immer ein Risikomanagement, das Ihrem Kapital angemessen ist.