🤖Forex Trend EURUSD – Expert Advisor de Trading Automatisé

Forex Trend EURUSD est un Expert Advisor de trading automatique conçu pour exploiter les tendances du marché Forex EURUSD avec une gestion du risque avancée et entièrement paramétrable.

Il s’appuie sur une combinaison robuste d’indicateurs techniques (Moyenne Mobile, RSI, MACD et ATR) afin d’identifier des opportunités de trading à fort potentiel tout en contrôlant les drawdowns.

Le robot est optimisé pour un trading stable, discipliné et sans intervention émotionnelle, idéal aussi bien pour les traders débutants que confirmés.

⚙️ Gestion du Risque – Niveaux de Trading

Le robot propose 3 niveaux de risque, permettant d’adapter facilement le pourcentage de capital engagé par trade :

🔹 Low – Conservateur

Faible pourcentage de risque par position.

Idéal pour la préservation du capital et une croissance progressive avec un drawdown limité.

🔸 Medium – Modéré

Équilibre optimal entre sécurité et performance.

Convient aux traders recherchant une croissance régulière avec un risque maîtrisé.

🔺 High – Agressif

Pourcentage de risque plus élevé par trade afin de maximiser le potentiel de gains.

Destiné aux traders expérimentés acceptant une volatilité et un drawdown plus importants.

🛠️ Caractéristiques Principales

Trading 100 % automatique

Gestion du risque en pourcentage ou lot fixe

Filtres de volatilité (ATR) et de spread

Trailing Stop intelligent

Horaires de trading configurables

Compatible comptes ECN et standards

Fonctionne sur Forex (optimisé EURUSD)

Historique de backtests longue durée

📈 Recommandations

Timeframe recommandé : H4

Dépôt minimum conseillé : 1 000 €

Levier recommandé : 1:100

Tester sur compte démo avant utilisation en réel

⚠️ Avertissement sur les risques

Le trading sur le Forex comporte un risque élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez toujours une gestion du risque adaptée à votre capital.