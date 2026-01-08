Forex Trend EURUSD
🤖Forex Trend EURUSD – Expert Advisor de Trading Automatisé
Forex Trend EURUSD est un Expert Advisor de trading automatique conçu pour exploiter les tendances du marché Forex EURUSD avec une gestion du risque avancée et entièrement paramétrable.
Il s’appuie sur une combinaison robuste d’indicateurs techniques (Moyenne Mobile, RSI, MACD et ATR) afin d’identifier des opportunités de trading à fort potentiel tout en contrôlant les drawdowns.
Le robot est optimisé pour un trading stable, discipliné et sans intervention émotionnelle, idéal aussi bien pour les traders débutants que confirmés.
⚙️ Gestion du Risque – Niveaux de Trading
Le robot propose 3 niveaux de risque, permettant d’adapter facilement le pourcentage de capital engagé par trade :
🔹 Low – Conservateur
Faible pourcentage de risque par position.
Idéal pour la préservation du capital et une croissance progressive avec un drawdown limité.
🔸 Medium – Modéré
Équilibre optimal entre sécurité et performance.
Convient aux traders recherchant une croissance régulière avec un risque maîtrisé.
🔺 High – Agressif
Pourcentage de risque plus élevé par trade afin de maximiser le potentiel de gains.
Destiné aux traders expérimentés acceptant une volatilité et un drawdown plus importants.
🛠️ Caractéristiques Principales
-
Trading 100 % automatique
-
Gestion du risque en pourcentage ou lot fixe
-
Filtres de volatilité (ATR) et de spread
-
Trailing Stop intelligent
-
Horaires de trading configurables
-
Compatible comptes ECN et standards
-
Fonctionne sur Forex (optimisé EURUSD)
-
Historique de backtests longue durée
📈 Recommandations
-
Timeframe recommandé : H4
-
Dépôt minimum conseillé : 1 000 €
-
Levier recommandé : 1:100
-
Tester sur compte démo avant utilisation en réel
⚠️ Avertissement sur les risques
Le trading sur le Forex comporte un risque élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez toujours une gestion du risque adaptée à votre capital.