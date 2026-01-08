Forex Trend EURUSD
- Asesores Expertos
- Theo Marius Bouchet
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
🤖Forex Trend EURUSD - Asesor Experto de Trading Automático
Forex Trend EURUSD es un Asesor Experto de Trading Automático diseñado para explotar las tendencias en el mercado Forex EURUSD con una gestión del riesgo avanzada y totalmente personalizable.
Utiliza una robusta combinación de indicadores técnicos (Media Móvil, RSI, MACD y ATR) para identificar oportunidades de trading de alto potencial mientras controla los drawdowns.
El robot está optimizado para un trading estable y disciplinado sin intervención emocional, ideal tanto para traders novatos como experimentados.
Estrategia de negociación
sigue una estrategia de seguimiento de tendencia en unidades temporales medias y altas (se recomienda H4).
Las entradas de posiciones se filtran por:
-
Tendencia subyacente (Media móvil)
-
Momento (RSI y MACD)
-
Volatilidad adaptativa (filtro ATR)
-
Diferencial máximo autorizado
-
Tiempos de negociación definidos
-
Opción de evitar los periodos de noticias
Cada posición está protegida por :
-
Stop Loss fijo
-
Take Profit optimizado
-
Trailing stop dinámico
⚙️ Gestión del riesgo - Niveles de negociación
El robot ofrece 3 niveles de riesgo, lo que facilita la adaptación del porcentaje de capital comprometido por operación:
🔹 Bajo - Conservador
Bajo porcentaje de riesgo por posición.
Ideal para la preservación del capital y el crecimiento gradual con un drawdown limitado.
🔸 Medio - Moderado
Equilibrio óptimo entre seguridad y rendimiento.
Adecuado para operadores que buscan un crecimiento constante con un riesgo controlado.
🔺 Alto - Agresivo
Mayor porcentaje de riesgo por operación para maximizar las ganancias potenciales.
Destinado a traders experimentados que aceptan una mayor volatilidad y drawdown.
🛠️ Características principales
-
Operaciones 100% automáticas
-
Gestión del riesgo porcentual o por lote fijo
-
Filtros de volatilidad (ATR) y diferencial
-
Trailing stop inteligente
-
Horario de negociación configurable
-
Compatible con cuentas ECN y estándar
-
Funciona en Forex (optimizado para EURUSD)
-
Historial de backtesting a largo plazo
Recomendaciones
-
Plazo recomendado: H4
-
Depósito mínimo recomendado: 1.000
-
Apalancamiento recomendado: 1:100
-
Probar en cuenta demo antes de usar para real
⚠️ Advertencia de riesgo
Operar en Forex implica un alto riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión del riesgo adecuada a su capital.