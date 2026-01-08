🤖Forex Trend EURUSD - Asesor Experto de Trading Automático

Forex Trend EURUSD es un Asesor Experto de Trading Automático diseñado para explotar las tendencias en el mercado Forex EURUSD con una gestión del riesgo avanzada y totalmente personalizable.

Utiliza una robusta combinación de indicadores técnicos (Media Móvil, RSI, MACD y ATR) para identificar oportunidades de trading de alto potencial mientras controla los drawdowns.

El robot está optimizado para un trading estable y disciplinado sin intervención emocional, ideal tanto para traders novatos como experimentados.

Estrategia de negociación

sigue una estrategia de seguimiento de tendencia en unidades temporales medias y altas (se recomienda H4).

Las entradas de posiciones se filtran por:

Tendencia subyacente (Media móvil)

Momento (RSI y MACD)

Volatilidad adaptativa (filtro ATR)

Diferencial máximo autorizado

Tiempos de negociación definidos

Opción de evitar los periodos de noticias

Cada posición está protegida por :

Stop Loss fijo

Take Profit optimizado

Trailing stop dinámico

⚙️ Gestión del riesgo - Niveles de negociación

El robot ofrece 3 niveles de riesgo, lo que facilita la adaptación del porcentaje de capital comprometido por operación:

🔹 Bajo - Conservador

Bajo porcentaje de riesgo por posición.

Ideal para la preservación del capital y el crecimiento gradual con un drawdown limitado.

🔸 Medio - Moderado

Equilibrio óptimo entre seguridad y rendimiento.

Adecuado para operadores que buscan un crecimiento constante con un riesgo controlado.

🔺 Alto - Agresivo

Mayor porcentaje de riesgo por operación para maximizar las ganancias potenciales.

Destinado a traders experimentados que aceptan una mayor volatilidad y drawdown.

🛠️ Características principales

Operaciones 100% automáticas

Gestión del riesgo porcentual o por lote fijo

Filtros de volatilidad (ATR) y diferencial

Trailing stop inteligente

Horario de negociación configurable

Compatible con cuentas ECN y estándar

Funciona en Forex (optimizado para EURUSD)

Historial de backtesting a largo plazo

Recomendaciones

Plazo recomendado: H4

Depósito mínimo recomendado: 1.000

Apalancamiento recomendado: 1:100

Probar en cuenta demo antes de usar para real

⚠️ Advertencia de riesgo

Operar en Forex implica un alto riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión del riesgo adecuada a su capital.