Stocks US AI ist ein professioneller Expertenberater, derausschließlich für den Aktienhandel ( Amazon, tesla , Apple und google ... ) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde.

Die Strategie konzentriert sich aufMomentum-Fortsetzungs-Trades mit einer robusten Kombination aus:

Multi-Timeframe-Trendausrichtung

ADX Richtungsstärke

RSI-Mittelzonen-Momentum

MACD Impulsbestätigung

Dieser EA istkein Scalping-Roboter,kein Grid undkein Martingale.

⚙️ Core Strategy Logic

Trend Detection EMA 50 / EMA 200 (MTF) ADX strength confirmation (ADX-Stärkebestätigung)

Entry Timing RSI Momentum Zone (default 45 / 55) MACD-Impulsfilter Price structure validation (Kursstruktur)

Risk Management ATR-based Stop Loss & Take Profit Partial profit taking Break-even Aktivierung nach 1.2R ATR-based trailing stop

Safety Filters (Sicherheitsfilter) Spread control (stock-specific) Volatility filter (ATR minimum) Trading hours filter Consecutive loss protection Pause after winning streaks



📊 Trade Management Features

✔ Adaptive lot sizing (no martingale)

✔ Partial close logic

✔ Break-even protection

✔ ATR trailing stop

✔ Max positions control

✔ Automatic loss recovery protection

🔒 Risk Disclaimer

This EA doesnot use :

Martingale

Grid

Hedging

Arbitrage

Tick Scalping

Trading ist mit Risiken verbunden. Testen Sie immer erst auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.

🧪 Empfohlene Einstellungen

Parameter Wert Zeitrahmen M5 Symbole Aktien / CFD Shares RSI Levels 45 / 55 Max Positionen 1-3 Risiko Low bis Medium

❗ Wichtige Hinweise