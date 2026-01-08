Stocks US AI
- Experten
- Hamady Yacouba Diallo
- Version: 6.20
- Aktivierungen: 5
Stocks US AI ist ein professioneller Expertenberater, derausschließlich für den Aktienhandel ( Amazon, tesla , Apple und google ... ) auf MetaTrader 4 entwickelt wurde.
Die Strategie konzentriert sich aufMomentum-Fortsetzungs-Trades mit einer robusten Kombination aus:
-
Multi-Timeframe-Trendausrichtung
-
ADX Richtungsstärke
-
RSI-Mittelzonen-Momentum
-
MACD Impulsbestätigung
Dieser EA istkein Scalping-Roboter,kein Grid undkein Martingale.
⚙️ Core Strategy Logic
-
Trend Detection
-
EMA 50 / EMA 200 (MTF)
-
ADX strength confirmation (ADX-Stärkebestätigung)
-
-
Entry Timing
-
RSI Momentum Zone (default 45 / 55)
-
MACD-Impulsfilter
-
Price structure validation (Kursstruktur)
-
-
Risk Management
-
ATR-based Stop Loss & Take Profit
-
Partial profit taking
-
Break-even Aktivierung nach 1.2R
-
ATR-based trailing stop
-
-
Safety Filters (Sicherheitsfilter)
-
Spread control (stock-specific)
-
Volatility filter (ATR minimum)
-
Trading hours filter
-
Consecutive loss protection
-
Pause after winning streaks
-
📊 Trade Management Features
✔ Adaptive lot sizing (no martingale)
✔ Partial close logic
✔ Break-even protection
✔ ATR trailing stop
✔ Max positions control
✔ Automatic loss recovery protection
🔒 Risk Disclaimer
This EA doesnot use :
-
Martingale
-
Grid
-
Hedging
-
Arbitrage
-
Tick Scalping
Trading ist mit Risiken verbunden. Testen Sie immer erst auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.
🧪 Empfohlene Einstellungen
|Parameter
|Wert
|Zeitrahmen
|M5
|Symbole
|Aktien / CFD Shares
|RSI Levels
|45 / 55
|Max Positionen
|1-3
|Risiko
|Low bis Medium
❗ Wichtige Hinweise
-
Dieser EA istnicht für Forex oder Crypto konzipiert.
-
Best performance during active stock market sessions.
-
Avoid low-volatility stocks