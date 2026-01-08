Stocks US AI
Stocks US AI es un Asesor Experto de nivel profesional diseñadoexclusivamente para el comercio de acciones ( Amazon, tesla , Apple y google ... ) en MetaTrader 4.
La estrategia se centra enlas operaciones de continuación de impulso utilizando una combinación robusta de:
-
Multi-Timeframe alineación de la tendencia
-
ADX fuerza direccional
-
RSI impulso zona media
-
Confirmación de impulso MACD
Este EAno esun robot de scalping,ni una rejilla,ni una martingala.
⚙️ Lógica de la estrategia principal
-
Detección de tendencia
-
EMA 50 / EMA 200 (MTF)
-
Confirmación de fuerza ADX
-
-
Momento de entrada
-
Zona de impulso RSI (por defecto 45 / 55)
-
Filtro de impulsos MACD
-
Validación de la estructura de precios
-
-
Gestión del riesgo
-
Stop Loss y Take Profit basados en ATR
-
Toma de beneficios parcial
-
Activación del punto de equilibrio después de 1,2R
-
Trailing stop basado en ATR
-
-
Filtros de seguridad
-
Control del diferencial (específico para cada valor)
-
Filtro de volatilidad (ATR mínimo)
-
Filtro de horas de negociación
-
Protección contra pérdidas consecutivas
-
Pausa después de rachas ganadoras
-
Funciones de gestión de operaciones
✔ Tamaño de lote adaptable (sin martingala)
✔ Lógica de cierre parcial
✔ Protección de punto muerto
✔ ATR trailing stop
✔ Control de posiciones máximas
✔ Protección automática de recuperación de pérdidas
🔒 Renuncia de riesgos
Este EAno utiliza :
-
Martingala
-
Rejilla
-
Cobertura
-
Arbitraje
-
Tick scalping
Operar implica riesgos. Siempre prueba en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.
Ajustes recomendados
|Parámetro
|Valor
|Marco temporal
|M5
|Símbolos
|Acciones / CFDs
|Niveles RSI
|45 / 55
|Posiciones Máximas
|1-3
|Riesgo
|Bajo a Medio
Notas Importantes
-
Este EAno estádiseñado para Forex o Crypto
-
Mejor rendimiento durante las sesiones activas del mercado de valores
-
Evite las acciones de baja volatilidad