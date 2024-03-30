Accurate Shot MT4

- ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen.
Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich.
Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglichen
Einfluss der Marktstärke auf die Kursbewegung in eine bestimmte Richtung.
Empfehlungen für den Handel:
- H1 GBPUSD Währungspaar
- Hebelwirkung 1:500 oder höher
- Mindesteinlage 10 usd (Cent-Konto) oder 1 000 Einheiten der Währung
Parameter:
- Profit - möglicher Gewinn in Punkten, bei dem die Order zwangsweise geschlossen wird
- Abstand - Abstand zur Ordereröffnung
- Lot_Selection - Modus der Lot-Auswahl
- Lot - Volumen des Lots
- Magie - magische Zahl
