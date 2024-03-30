Accurate Shot MT4

- ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen.

Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich.

Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglichen

Einfluss der Marktstärke auf die Kursbewegung in eine bestimmte Richtung.

Empfehlungen für den Handel:

- H1 GBPUSD Währungspaar

- Hebelwirkung 1:500 oder höher

- Mindesteinlage 10 usd (Cent-Konto) oder 1 000 Einheiten der Währung

Parameter:

- Profit - möglicher Gewinn in Punkten, bei dem die Order zwangsweise geschlossen wird

- Abstand - Abstand zur Ordereröffnung

- Lot_Selection - Modus der Lot-Auswahl

- Lot - Volumen des Lots

- Magie - magische Zahl