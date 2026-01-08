Institutional VWAP Reversal EA

Exploitez les stratégies institutionnelles avec l'EA Institutional VWAP Reversal : capturez les renversements via les bandes de déviation VWAP, les pics de volume et le filtre de tendance 200 EMA. Visez 5 % de profit mensuel avec 5 % de DD quotidien max, incluant des caps de profit, un SL à breakeven et des options de renversement de signal — idéal pour les défis de prop-trading. Personnalisez TP/SL par pourcentages, RR ou bougies ; tradez avec la tendance ou des deux côtés. Optimisé pour les majors forex et l'or, avec exécution limitée dans le temps pour une automatisation fiable à faible risque dans les marchés volatils.

UT Bot Alerts by Gerega
Illia Hereha
5 (6)
Indicateurs
Cet indicateur MT5 est une conversion de l’indicateur UT Bot Alerts de @QuantNomad sur TradingView. Il utilise l’ATR pour générer des bougies personnalisées sur le graphique et fournit des signaux d’entrée précis basés sur ces bougies. Tous les buffers, y compris ceux des bougies personnalisées et des signaux d’entrée, sont disponibles, ce qui permet une intégration facile dans n’importe quel EA. De plus, diverses stratégies basées sur cet indicateur sont disponibles en ligne, ou vous pouvez
FREE
Afaosmd Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
Cette stratégie combine   Average Force Indicator ,   Andean Oscillator   et   MACD   pour identifier des tendances fortes, des changements de momentum et des points d’entrée optimaux. Fonctionnement : •   Average Force Indicator   mesure la force du marché et filtre les tendances faibles. •   Andean Oscillator   détecte les changements de momentum et la continuation des tendances. •   MACD   identifie les renversements de tendance et confirme les points d’entrée et de sortie. •   Entrée en po
Order Block by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Indicateurs
L’ Indicateur de Bloc d’Ordre pour MT5   est un outil puissant conçu pour les traders utilisant les concepts de l’argent intelligent et les stratégies institutionnelles. Il détecte automatiquement les   blocs d’ordre   clés sur le graphique, aidant à identifier des zones de retournement et de continuation à forte probabilité. Caractéristiques principales : •   Détection automatique des blocs d’ordre   – Met en évidence les zones de forte demande et d’offre basées sur l’action du prix et le vol
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experts
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
Nadaraya Watson Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
Le   Nadaraya-Watson Envelope   est un indicateur basé sur une régression non paramétrique qui aide les traders à identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance à l’aide de bandes lissées et adaptatives. Contrairement aux moyennes mobiles traditionnelles ou aux enveloppes basées sur l’écart-type, cet indicateur utilise la   régression à noyau de Nadaraya-Watson , qui s’adapte dynamiquement aux mouvements des prix, réduisant le décalage tout en restant réactif. Caractéristiqu
FREE
UT Alerts Strategy by Gerega
Illia Hereha
2 (1)
Experts
Cette stratégie utilise   Linear Regression Candles   et   UT Bot Alerts   pour détecter des opportunités de trading à forte probabilité. Elle convient au   trading de tendance et de cassures . Comment Ça Marche : •   Linear Regression Candles   réduit le bruit du marché et offre une meilleure visibilité sur la tendance. •   UT Bot Alerts   identifie les changements de momentum et génère des signaux d’entrée/sortie précis. •   Entrée en position : •   Achat:   Lorsque les Linear Regression Can
ChandelierExit by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ indicateur Chandelier Exit   pour MT5 est un outil puissant conçu pour aider les traders à gérer leurs positions en ajustant dynamiquement les niveaux de stop-loss en fonction de la volatilité du marché. Il est basé sur   l’Average True Range (ATR)   et suit la tendance en plaçant les niveaux de stop-loss au-dessus ou en dessous du prix selon la direction du marché. Cela en fait un outil efficace pour   les stratégies de suivi de tendance, le trading de cassures et la gestion des risques .
FREE
ZLSMA by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ indicateur Zero Lag Least Squares Moving Average (ZLSMA) est un outil avancé de moyenne mobile conçu pour offrir une analyse de tendance fluide et rapide sans retard. Basé sur la Least Squares Moving Average (LSMA) , il utilise un calcul à zéro décalage, ce qui le rend extrêmement réactif aux variations de prix. Cet indicateur aide les traders à identifier la direction du marché avec un minimum de retard , ce qui le rend idéal pour les stratégies de trading à court et long terme. Caractéris
FREE
Linear Regression Candles by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ Indicateur Linear Regression Candles   est un outil avancé qui améliore l’analyse traditionnelle des chandeliers grâce à l’utilisation de techniques de régression linéaire. Il permet aux traders de mieux visualiser les tendances du marché en réduisant le bruit et en lissant les mouvements des prix. Contrairement aux chandeliers classiques, les chandeliers de régression linéaire sont calculés dynamiquement sur la base d’une régression statistique, offrant une vue plus claire de la direction d
FREE
Andean Oscillator Scalping by Gerega
Illia Hereha
Experts
Cette stratégie est conçue pour   le scalping rapide , en utilisant les   niveaux Haut/Bas Quotidien   et l’ Andean Oscillator pour identifier des opportunités de trading précises. Comment Ça Marche : •   Daily High/Low   – Sert de support et résistance dynamique. •   Andean Oscillator   – Mesure les changements de momentum et la force de tendance. •   Entrée en position : •   Achat:   Lorsque le prix rebondit sur le Bas Quotidien et que l’Andean Oscillator confirme un élan haussier. •   Vente
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ Indicateur Kijun-Sen Envelope   est un outil de suivi de tendance basé sur la ligne   Kijun-Sen   du système Ichimoku Kinko Hyo. Il génère des bandes dynamiques autour du Kijun-Sen, formant un canal qui aide les traders à identifier les tendances du marché, les retournements potentiels et les zones de surachat ou de survente. Caractéristiques principales : •   Confirmation des tendances   – permet d’identifier les phases de tendance ou de consolidation du marché. •   Zones de support et de
FREE
Boilinger Bands and RSI by Gerega
Illia Hereha
Experts
Cette stratégie combine   les Bandes de Bollinger   et   le RSI (Indice de Force Relative)   pour identifier des opportunités de trading optimales. Elle convient aussi bien aux   stratégies de suivi de tendance qu’aux retournements . Comment Ça Marche : •   Les Bandes de Bollinger   mesurent la volatilité et identifient les zones de surachat/survente. •   Le RSI   mesure le momentum et confirme les possibles retournements. •   Entrée en position : •   Achat:   Lorsque le prix touche ou passe so
FREE
MAAOS Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
L’ Expert Advisor MAAOS   est un système de trading automatisé qui combine les   Moyennes Mobiles (MA)   et l’ Oscillateur Andean (AO)   pour générer des signaux de trading précis. Grâce à cette combinaison, MAAOS identifie la direction des tendances et les changements de momentum, permettant d’ouvrir et de fermer des positions aux meilleurs moments. Principales caractéristiques : •   Stratégie à double indicateur   – Utilise les Moyennes Mobiles pour définir la tendance globale et l’Oscillate
FREE
SuperTrend Indicator by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ Indicateur Supertrend pour MT5 est un outil puissant de suivi de tendance conçu pour aider les traders à identifier la direction du marché avec précision. Basé sur l’ Average True Range (ATR) , il s’ajuste dynamiquement aux mouvements des prix, ce qui le rend adapté à différents styles de trading, notamment le scalping, le day trading et le swing trading. Caractéristiques principales : • Détection précise des tendances – Identifie clairement les tendances haussières et baissières avec une l
FREE
AndeanOscillator by Gerega
Illia Hereha
4 (1)
Indicateurs
L’ Oscillateur Andin   est un indicateur de momentum conçu pour aider les traders à identifier les tendances, les retournements et la force du marché avec une grande précision. Inspiré des oscillateurs classiques tels que le MACD et le RSI, cet indicateur lisse les fluctuations des prix et fournit des signaux plus clairs pour les entrées et sorties. Caractéristiques principales : •   Détection du momentum et des tendances   – identifie les mouvements haussiers et baissiers à l’avance. •   Osci
FREE
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
FREE
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ Indicateur ATR Basé sur Heiken Ashi est un outil unique d’analyse de la volatilité qui combine l’ Average True Range (ATR) avec les calculs des chandeliers Heiken Ashi , offrant ainsi une mesure plus stable et fiable de la volatilité du marché. Contrairement à l’ATR traditionnel qui utilise des chandeliers standards, cet indicateur applique la formule Heiken Ashi pour filtrer le bruit du marché et fournir des signaux plus précis. Principales caractéristiques : • Calcul de l’ATR basé sur Hei
FREE
Average Force by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ indicateur Average Force est un outil d’analyse technique conçu pour mesurer la force des mouvements de prix en analysant l’élan et la volatilité. Il est basé sur l’ indice de force (Force Index) , qui combine les variations de prix et le volume, avec un lissage pour offrir une lecture plus claire et plus stable de la dynamique du marché. Caractéristiques principales : • Mesure de la force de tendance et de l’élan – Aide à identifier la pression d’achat ou de vente. • Calcul lissé de l’indi
FREE
BoxLine by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
Indicateur de Plage de Boîte pour MT5 L’ Indicateur de Plage de Boîte   pour MT5 aide les traders à visualiser les zones de prix clés en détectant et mettant en évidence automatiquement les structures du marché. Il trace dynamiquement   les niveaux supérieurs, inférieurs et intermédiaires   en fonction du mouvement des prix, ce qui en fait un outil efficace pour   identifier les zones de support et de résistance, les cassures et les retournements de tendance . Caractéristiques principales : •
FREE
ATR Finder by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’indicateur   ATR Finder   pour MT5 est un outil puissant conçu pour aider les traders à analyser la volatilité du marché en utilisant l’ Average True Range (ATR) . Cet indicateur calcule et affiche les valeurs de l’ATR de manière dynamique, permettant d’identifier les périodes de forte et faible volatilité, d’optimiser les niveaux de stop-loss et take-profit, et d’affiner les stratégies de trading. Principales caractéristiques : •   Calcul en temps réel de l’ATR   – met à jour en continu les
FREE
Momema Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
The  Momentum & EMA Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that combines  two Momentum indicators  with  Exponential Moving Averages (EMA)  to identify high-probability trade opportunities. This EA leverages momentum strength and trend confirmation to execute precise entries and exits. Key Features: • Dual Momentum Strategy – Uses two Momentum indicators with different periods to confirm price acceleration. • EMA Trend Confirmation – Trades are opened only when the EMAs align
Triple MACD Scalping by Gerega
Illia Hereha
Experts
The  Triple MACD Scalping EA  is a fully automated trading system designed for high-frequency scalping. It utilizes three different  MACD indicators  with varying settings to confirm strong market momentum and optimize entry and exit points. This strategy is ideal for short-term traders looking for quick profits in volatile market conditions. Key Features: • Triple MACD Confirmation – Uses three MACDs with different periods to filter false signals and confirm strong trends. • High-Frequency Sc
Triple MA and WF by Gerega
Illia Hereha
Experts
Cette stratégie utilise   trois Moyennes Mobiles (MAs)   et   les Fractales de Williams   pour identifier les tendances et optimiser les entrées en position. Fonctionnement : •   Trois Moyennes Mobiles   (rapide, moyenne, lente) déterminent la tendance dominante. •   Les Fractales de Williams   indiquent les points hauts et bas pour identifier des retournements possibles. •   Entrée en position   lorsque le prix suit la tendance et qu’une fractale valide apparaît. •   Sortie du marché   selon
