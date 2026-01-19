EA Dashboard MT5

SCHLÜSSEL-FEATURES:
✅ Kontoüberwachung - Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Leverage Tracking
✅ Positionsmanagement - Live P/L, Kauf-/Verkaufspositionen, Gesamtvolumen
✅ Leistungsanalyse - Tägliche/Wöchentliche/Monatliche Statistiken mit Gewinnrate
✅ Risikomanagement - Drawdown-Warnungen, tägliche Verlustlimits, Gewinnziele
✅ Marktdaten - Geld-/Briefkurse, Spread, Swapkurse, Serverzeit
✅ Smart Alerts - Automatische Benachrichtigungen für Risikolimits und Ziele

LEISTUNGSMETRIKEN:
Berechnung des Gewinnfaktors
Verfolgung des Gewinn/Verlust-Verhältnisses
Analyse des durchschnittlichen Gewinns/Verlusts
Risiko/Belohnungs-Verhältnis-Überwachung
Gleitender P/L-Prozentsatz

ANPASSBARE EINSTELLUNGEN:
Einstellbare Farben & Position
Tägliche Gewinn-/Verlustgrenzen
Drawdown-Schwellenwerte
Wöchentliche & monatliche Statistiken umschaltbar
