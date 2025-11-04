Pro Risk Manager MT5

Schluss mit der manuellen Berechnung von Lot-Größen. 

Schluss damit, zuzusehen, wie Trades ihre Gewinne wieder abgeben. 

Schluss mit dem Stress, wann der Stop-Loss nachgezogen werden muss.

🎯 Transformieren Sie Ihr Trading durch intelligentes Risikomanagement

Der Pro Risk Manager erledigt all das für Sie – automatisch, intelligent und konsistent.

⚡ Was macht dieses Tool so besonders?

Sofortige Risikoberechnung Geben Sie Ihren gewünschten Stop-Loss-Preis ein, und der EA berechnet sofort die perfekte Lot-Größe basierend auf Ihrem Risikoprofil (in Prozent). Keine Taschenrechner, keine Tabellenkalkulation, kein Raten.

Automatischer Breakeven-Schutz Erreicht Ihr Trade ein von Ihnen festgelegtes Gewinnziel, verschiebt der EA den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegspreis (plus einen kleinen Puffer). Ihr Risiko wird auf null reduziert – vollautomatisch.

Intelligenter Trailing-Stop Im Gegensatz zu herkömmlichen Trailing-Stops, die sich mit jedem Pip bewegen, nutzt der Pro Risk Manager feste Gewinnschritte. Der Stop wird nur dann nachgezogen, wenn Ihr Gewinn aussagekräftige Meilensteine erreicht. So sichern Sie Gewinne effektiv, ohne bei kleinen, unbedeutenden Rücksetzern (Retracements) ausgestoppt zu werden.

Visuelle Klarheit Zwei farbkodierte Linien auf Ihrem Chart zeigen Ihnen jederzeit genau:

  • 🔵 Blaue Linie: Wohin der Kurs gehen muss, um den nächsten Trailing-Schritt auszulösen.

  • 🟠 Orange Linie: Wo Ihr Stop-Loss nach diesem nächsten Schritt platziert wird.

Kein Raten. Vollständige Transparenz.

🚀 Schlüsselfunktionen

Risikomanagement

✅ Automatische Lot-Größen-Berechnung basierend auf % der freien Margin

✅ Funktioniert mit jedem Risikoprozentsatz (0.5% - 10%)

✅ Unterstützt alle Kontowährungen

✅ Kompatibel mit allen Symbolen (Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe)

✅ Berücksichtigt die Lot-Limits (Min./Max./Step) des Brokers

Breakeven-System

✅ Konfigurierbarer Auslöser (Standard: 50% Ihres Risikos)

✅ Einstellbarer Puffer (Offset), um einen kleinen Gewinn zu sichern

✅ Einmal einstellen, funktioniert für alle Trades

✅ Verlieren Sie nie wieder mit einem Trade, der bereits im Gewinn war

Smarter Trailing-Stop

✅ Feste Schrittgröße (kein unkontrolliertes Nachziehen)

✅ Trailing basierend auf % Ihres ursprünglichen Risikos

✅ Konfigurierbarer Prozentsatz zur Gewinnsicherung (z.B. 50% sichern)

✅ Sie geben keine signifikanten Gewinne mehr an den Markt zurück

✅ Kumuliert gesicherte Gewinne mit jedem weiteren Schritt

Benutzeroberfläche

✅ Klares, professionelles GUI-Panel

✅ One-Click BUY/SELL Ausführung

✅ Echtzeitanzeige von Risiko & Lot-Größe

✅ Statusanzeige für aktive Trades

✅ Visuelle Linien im Chart (optional)

✅ Umfassende Protokollierung (Logging)

Multi-Trade-Support

✅ Verwaltet mehrere Positionen gleichzeitig

✅ Jeder Trade wird vollkommen unabhängig verwaltet

✅ Eigene visuelle Linien für jeden einzelnen Trade

✅ Keine Konflikte oder gegenseitige Beeinflussung

💼 Perfekt für...

  • Daytrader Setzen Sie enge Parameter für schnelle Scalps mit sofortigem Breakeven-Schutz.

  • Swingtrader Nutzen Sie größere Schritte, um Gewinne laufen zu lassen, während Sie diese progressiv absichern.

  • Berufstätige Trader Einmal einstellen und der EA schützt Ihre Trades, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sind.

  • Risikobewusste Trader Riskieren Sie nie mehr als geplant – die Lot-Größen werden jedes Mal perfekt berechnet.

  • Einsteiger Einfache Oberfläche, klare Visualisierung, automatischer Schutz – konzentrieren Sie sich auf das Lernen, nicht auf die Mathematik.

📊 So funktioniert's

Schritt 1: Risiko festlegen Wählen Sie Ihr Risiko in Prozent (z.B. 2% der freien Margin).

Schritt 2: Stop-Loss eingeben Tippen Sie den Preis ein, an dem Ihr Stop-Loss liegen soll. Der EA berechnet sofort die korrekte Lot-Größe.

Schritt 3: BUY oder SELL klicken Ein Klick führt den Trade mit der perfekten Positionsgröße aus.

Schritt 4: Den EA arbeiten lassen

  • Trade erreicht 50% Gewinn → Breakeven wird aktiviert

  • Trade erreicht 100% Gewinn → Erster Trailing-Schritt (sichert 50%)

  • Trade erreicht 150% Gewinn → Zweiter Trailing-Schritt (sichert 100%)

  • Und so weiter...

Ergebnis Sie sichern aussagekräftige Gewinne ab und schützen sich gleichzeitig gegen plötzliche Kursumkehrungen. Kein "Babysitting" des Trades mehr nötig.

🎛️ Vollständig anpassbar

Risikomanagement

  • Risiko pro Trade: 0.5% - 10%

  • Standard Stop-Loss: Manuell oder automatisch (in Pips)

Breakeven-Einstellungen

  • Auslöser (Trigger): 25% - 100% des Risikos

  • Puffer (Offset): 0 - 50 Pips

Trailing-Einstellungen

  • Schrittgröße: 25% - 200% des Risikos

  • Gewinnsicherung (Lock): 30% - 100%

Visuelle Einstellungen

  • Ziellinie anzeigen/ausblenden

  • Nächste SL-Linie anzeigen/ausblenden

  • Anpassbare Linienfarben

  • GUI-Position einstellbar

✨ Beispiel aus der Praxis

Ihr Setup:

  • Freie Margin: $10.000

  • Risiko: 2% = $200

  • Stop-Loss: 30 Pips

Was passiert:

  1. EA berechnet: Lot-Größe = 0.67 (automatisch)

  2. Sie klicken: BUY-Button

  3. Trade läuft: +15 Pips Gewinn ($100)

  4. EA setzt SL: Auf Breakeven + 10 Pips (automatisch)

  5. Trade läuft weiter: +30 Pips Gewinn ($200)

  6. EA zieht nach (Trail): Sichert $100 Gewinn (automatisch)

  7. Trade erreicht Höchststand: +50 Pips Gewinn ($333)

  8. Kurs dreht: Trifft den nachgezogenen Trailing-SL bei +40 Pips

  9. Sie behalten: $267 Gewinn (vom EA gesichert)

Ohne EA: Hätten Sie wahrscheinlich den Großteil des Gewinns zurückgegeben oder manuell schlecht gemanagt. Mit EA: Systematische Gewinnsicherung, null Stress.

🏆 Warum Sie sich für den Pro Risk Manager entscheiden sollten

  • Eliminiert emotionales Trading Ihr Plan wird automatisch ausgeführt. Kein Zögern, keine Panik, keine Gier.

  • Konsistente Positionsgrößen Jeder Trade nutzt exakt dasselbe Risiko. Professionelles Money-Management ist fest integriert.

  • Schützt Ihre Gewinne Das Trailing-System ist darauf ausgelegt, Gewinne an sinnvollen Niveaus zu sichern, nicht durch Marktrauschen ausgestoppt zu werden.

  • Spart Zeit Keine Berechnungen, keine Tabellen, kein stundenlanges Beobachten der Charts.

  • Transparente Arbeitsweise Jede Entscheidung wird protokolliert. Jede Aktion ist nachvollziehbar. Keine Blackbox.

  • Professionelle Qualität Sauberer Code, effiziente Ausführung, auf Live-Konten intensiv getestet.

🔒 Wichtige Hinweise

Was dieser EA tut:

✅ Lot-Größen berechnen

✅ Manuelle Trades (per One-Click) ausführen

✅ Automatisch den Breakeven setzen

✅ Den Stop-Loss intelligent nachziehen

✅ Mehrere Positionen gleichzeitig verwalten

✅ Visuelles Feedback geben

Was dieser EA NICHT tut:

❌ Trades automatisch eröffnen (Sie entscheiden, wann Sie handeln)

❌ Handelssignale liefern

❌ Gewinne garantieren (das kann kein EA)

❌ Mit Pending Orders arbeiten (nur Marktausführung)

⚙️ Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5 (Build 3000+)

  • Kontotypen: Alle (Standard, ECN, Raw Spread)

  • Symbole: Alle (Forex, Krypto, Indizes, Metalle, Energien)

  • Zeitrahmen: Alle (der EA überwacht Tick-by-Tick)

  • Order-Typ: Nur Marktausführung (Market Execution)

  • Multi-Symbol: Ja (ein Chart pro Symbol)

  • Multi-Magic: Nein (bitte einen EA pro Chart verwenden)

  • DLL erforderlich: Nein

  • Externe Bibliotheken: Nein

🎓 Erste Schritte

Installation:

  1. EA kaufen und herunterladen

  2. In den Ordner MQL5/Experts/ kopieren

  3. MT5 neu starten

  4. EA auf einen Chart ziehen

  5. Parameter konfigurieren (oder Standardwerte verwenden)

  6. Auf OK klicken

Erster Trade:

  1. Chart analysieren, Einstieg finden

  2. Stop-Loss-Preis bestimmen

  3. SL im EA-Panel eingeben

  4. Berechnete Lot-Größe prüfen

  5. BUY oder SELL klicken

  6. Fertig!

🛡️ Risikohinweis

Der Handel mit Forex, CFDs und anderen Hebelprodukten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Werkzeug, das beim Management von Trades hilft – er garantiert keine Gewinne und verhindert keine Verluste. Handeln Sie immer nur mit Risikokapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Testen Sie die Software ausgiebig auf einem Demokonto, bevor Sie sie mit echtem Geld einsetzen.

📞 Support & Updates

  • Support: Via MQL5-Privatnachrichten

  • Reaktionszeit: Innerhalb von 24 Stunden (meist schneller)

  • Updates: Kostenlos für alle Käufer

  • Dokumentation: Im Kauf enthalten

🚀 Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Trading

Lassen Sie nicht länger zu, dass Emotionen und schlechtes Risikomanagement Ihre Ergebnisse ruinieren. Überlassen Sie dem Pro Risk Manager die technische Abwicklung, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: gute Trades zu finden.

Klicken Sie auf "Jetzt kaufen" und transformieren Sie Ihr Trading in den nächsten 5 Minuten.

📋 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Funktioniert das mit meinem Broker?

A: Ja, der EA funktioniert mit jedem MT5-Broker, da er Standard-Plattformfunktionen nutzt.

F: Kann ich ihn auf mehreren Charts verwenden?

A: Ja, Sie können ihn auf beliebig vielen Charts gleichzeitig laufen lassen.

F: Stört der EA meinen manuellen Handel?

A: Nein, er verwaltet nur Trades, die über seine eigenen BUY/SELL-Buttons eröffnet wurden (erkennbar an der "Magic Number").

F: Was ist, wenn ich bereits einen offenen Trade habe?

A: Der EA wird diesen erkennen und verwalten, wenn Sie den EA bei aktivem Trade neu starten (oder auf den Chart ziehen).

F: Kann ich ihn für Scalping einstellen?

A: Ja, setzen Sie dafür einfach kleinere Prozentsätze (z.B. 25% für BE-Auslöser, 25% für Trailing-Schritte).

F: Funktioniert er auf Demokonten?

A: Ja, er ist perfekt geeignet, um ihn ausgiebig auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live gehen.

F: Was ist, wenn ich einen Trade manuell schließen möchte?

A: Sie können jeden Trade jederzeit manuell schließen – der EA wird nicht eingreifen.

🏅 Über CYBX DOO

Professionelle Entwicklung von Trading-Software seit 2022. Wir entwickeln Tools, die Trader wirklich nutzen. Kein Hype, keine leeren Versprechungen, nur zuverlässige Lösungen für reale Trading-Herausforderungen.

Webseite: https://www.cybx.rs Email: support@cybx.rs

Schlagworte: Risikomanagement, Trailing Stop, Breakeven, Positionsgröße, Money-Management, Trade-Management, Professioneller EA, One-Click-Trading, Visuelles Trading, Multi-Trade, Forex EA, Krypto EA, Daytrading, Swingtrading, Automatischer Schutz

Copyright © 2025 CYBX DOO. Alle Rechte vorbehalten. MetaTrader 5 ist eine Marke der MetaQuotes Software Corp.


