Boom Crash Divergence Tool

Ein MT5 Divergenz-Scanner, der automatisch Divergenzen / versteckte Divergenzen zwischen dem Preis und einem ausgewählten Oszillator findet, dann die passenden Trendlinien/Kanäle im Indikatorfenster zeichnet und Sie warnen kann, wenn die Linie überschritten wird.

Hauptmerkmale (einfach)

Automatische Erkennung von Divergenzen Bullische Divergenz : Der Kurs erreicht ein tieferes Tief, während der Oszillator ein höheres Tief erreicht (mögliche Umkehrung nach oben). Baisse-Divergenz : Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, während der Oszillator ein niedrigeres Hoch erreicht (mögliche Umkehrung nach unten).

Versteckte Divergenz (in den Einstellungen "Konvergenz" genannt) Findet Setups im Stil einer Fortsetzung (nützlich für den Trendhandel).

Funktioniert mit vielen Oszillatoren RSI (Standard), MACD, Stochastik, CCI, Momentum, ADX, ATR, AO/AC, OBV, usw.

Klare Visualisierungen Zeichnet Trendlinien und optionale Kanäle (Parallel-/Regressions-/Std-Dev-Kanal). Zeigt Kauf-/Verkaufspfeile an erkannten Schwungpunkten.

Rauschunterdrückung Verwendet die T3-Glättung auf der Oszillatorlinie, um falsche Pivots auf volatilen Märkten zu reduzieren (praktisch für Boom/Crash).

Warnungen Popup, Push-Benachrichtigung, E-Mail, Ton, optionaler Start eines externen Programms, sowie optionale erweiterte Alarme (Telegram/Discord/etc über DLL).

Performance-Kontrollen Begrenzt die verarbeiteten Balken, um den Indikator schnell zu halten.



Funktionsweise (Logik-Übersicht)

Berechnet den ausgewählten Oszillator (oder die ausgewählte Preisquelle). Wendet T3-Glättung an, um eine sauberere Oszillatorkurve zu erzeugen. Erkennt die Hochs/Tiefs der Schwankungen anhand der "Links/Rechts-Stärke" (wie viele Balken auf jeder Seite niedriger/höher sein müssen). Vergleicht die jüngsten Schwankungen: Für regelmäßige Divergenz und versteckte Divergenz Zeichnet Trendlinien/Kanäle für die erkannten Setups und löst optional Alarme aus, wenn die Linie überschritten wird.

Hinweis: Die Schwungpunkte werden erst bestätigt, wenn die Balken auf der "rechten Seite" vollständig sind, was zur Verringerung des Rauschens beiträgt.

Oszillator-Auswahl (Osc)

Verwenden Sie den Osc, um auszuwählen, was das Tool mit dem Preis vergleicht:

1 AC, 2 AD, 3 ADX, 4 ATR, 5 AO, 6 BearsPower, 7 BullsPower, 8 CCI, 9 DeMarker, 10 Force, 11 Momentum, 12 MFI, 13 MACD, 14 MAO, 15 OBV, 16 RVI, 17 StdDev, 18 Stochastic, 19 Volume, 20 Close, 21 Open, 22 High, 23 Low, 24 (H+L)/2, 25 (H+L+C)/3, 26 (H+L+2C)/4, 27 (O+C+H+L)/4, 28 (O+C)/2, 29 RSI, 30 RBCI, 31 FTLM, 32 STLM, 33 JRSX, 34 RSI, 35 Williams %R.

Eingaben (Parameter) - mit Klartextbeschreibungen

A) Kernerkennung

Osc (int, Standardwert: 29) - Welcher Oszillator/welche Quelle für die Divergenz verwendet werden soll (siehe Liste oben).

TH (bool, Voreinstellung: true) - Aktiviert die Überprüfung von Divergenzen auf der hohen Seite (bearish).

TL (bool, Voreinstellung: true) - Aktiviert die Überprüfung der Divergenz auf der niedrigen Seite (bullish).

trend (bool, Standardwert: true) - Zeichnet grundlegende Oszillator-Trendlinien (nicht nur Divergenz).

convergen (bool, Voreinstellung: true) - Aktiviert die versteckte Divergenzerkennung .

Complect (int, Voreinstellung: 1) - Visuelles Set/Slot, das in Objektnamen und Styling verwendet wird (hilft, Zeichnungen zu trennen).

_qSteps (int, Voreinstellung: 1) - Wie viele "recent setups" werden gezeichnet/gescannt (max. 3).

_BackSteph (int, Voreinstellung: 0) - Überspringt so viele Schwungpunkte zurück, bevor es losgeht (Höchstwerte).

BackStepl (int, Voreinstellung: 0) - Überspringt so viele Swing-Punkte vor dem Start (Tiefs).

BackStep (int, Voreinstellung: 0) - Ein Wert, der beide obigen BackStep-Einstellungen außer Kraft setzt.

B) Empfindlichkeit des Schwungpunkts (Pivot)

LevDPl (int, Standardwert: 5) - Stärke der linken Seite: Balken auf der linken Seite, die einen Schwungpunkt bestätigen müssen.

LevDPr (int, Voreinstellung: 1) - Stärke der rechten Seite: Balken auf der rechten Seite, die einen Schwungpunkt bestätigen müssen.

LeftStrong (bool, Voreinstellung: false) - Wenn true , werden gleiche Werte auf der linken Seite als "stark" behandelt (weniger doppelte Pivots).

RightStrong (bool, Standardwert: true) - Wenn true , werden gleiche Werte auf der rechten Seite als "stark" behandelt.

C) Einstellungen für die Indikatorberechnung

period (int, Standardwert: 8) - Hauptperiode, die von vielen Oszillatoren verwendet wird (und RSI, der für Alarme verwendet wird).

applied_price (int, Voreinstellung: 4) - Preistyp, der von einigen Indikatoren verwendet wird (in der Regel Close).

mode (int, Voreinstellung: 0) - Puffer-/Linienindex für Mehrlinienindikatoren (Beispiel: MACD-Linie vs. Signal).

ma_method (ENUM_MA_METHOD, Voreinstellung: MODE_SMA) - MA-Methode, die von einigen Berechnungen verwendet wird (z.B. StdDev).

ma_shift (int, Standardwert: 0) - MA-Verschiebung, die bei einigen Berechnungen verwendet wird.

Nur MACD

fast_ema_period (int, Standardwert: 12) - MACD fast EMA.

slow_ema_period (int, Voreinstellung: 26) - MACD slow EMA.

signal_period (int, Voreinstellung: 9) - MACD Signal SMA/EMA Periode.

Nur Stochastik

Kperiod (int, Standardwert: 13) - %K-Periode.

Dperiod (int, Voreinstellung: 5) - %D-Periode.

slowing (int, Voreinstellung: 3) - Verlangsamungsfaktor.

price_field (ENUM_STO_PRICE, Voreinstellung: 0) - Preisfeld für Stochastik.

Glättung

T3_Period (int, Voreinstellung: 1) - Länge der T3-Glättung (höher = glatter).

b (double, Voreinstellung: 0.7) - T3-Glättungsfaktor (steuert Glättung/Verzögerung).

D) Zeichnungsoptionen (Aussehen und Verhalten)

TrendLine (bool, Voreinstellung: true) - Hauptschalter für das Zeichnen der Linien.

Trend_Down (bool, Voreinstellung: true) - Zeigt Zeichnungen des Abwärtstrends/der Baisse an.

Trend_Up (bool, Standardwert: true) - Zeigt Aufwärtstrend-/Bullenseiten-Zeichnungen an.

HandyColour (bool, Standardwert: true) - Automatische Einfärbung der Linien je nach Einstellung/Schritt.

Highline (Farbe, Voreinstellung: Rot) - Manuelle Farbe für High-Side-Linien (wenn Autofarbe aus).

Lowline (color, Voreinstellung: DeepSkyBlue) - Manuelle Farbe für Low-Side-Linien (wenn Auto-Color aus).

ChannelLine (bool, Voreinstellung: true) - Zeichnet eine parallele Linie im Stil eines "Kanals".

Trend (int, Voreinstellung: 0) - Richtungsfilter: 1 nur aufwärts, -1 nur abwärts, 0 beides.

Kanal (bool, Voreinstellung: false) - Verwendet einen klassischen Kanalobjektstil.

Regression (bool, Voreinstellung: false) - Verwendet den Regressionskanalmodus.

RayH (bool, Voreinstellung: true) - Erweitert High-Side-Kanal/Leitung nach rechts.

RayL (bool, Voreinstellung: true) - Erweitert Low-Side-Kanal/Linie nach rechts.

ChannelH (Farbe, Standardwert: Rot) - Farbe des High-Side-Kanals.

ChannelL (color, Voreinstellung: DeepSkyBlue) - Farbe des Low-Side-Kanals.

STDwidthH (double, Voreinstellung: 1.0) - StdDev Kanalbreite (High-Side).

STDwidthL (double, Voreinstellung: 1.0) - Breite des StdDev-Kanals (Low-Side).

Back (int, Voreinstellung: -1) - Reservierter/Legacy-Parameter (für den normalen Gebrauch nicht erforderlich).

code_buy (int, Standardwert: 159) - Wingdings-Code für das Pfeilsymbol "buy".

code_sell (int, Standardwert: 159) - Wingdings-Code für das Pfeilsymbol "Verkaufen".

E) Leistung

_showBars (int, Standardwert: 1000) - Balken, mit denen visuell gearbeitet wird.

bars_limit (int, Voreinstellung: 1000) - Balken, die pro Tick berechnet werden (Geschwindigkeitskontrolle).

F) Warnungen

SIGNAL_BAR (int, Voreinstellung: 1) - Welcher Balken wird zur Bestätigung/Auslösung von Alarmen verwendet (1 = geschlossener Balken).

popup_alert (bool, Voreinstellung: false) - MT5 Popup-Alarm.

notification_alert (bool, Voreinstellung: false) - Push-Benachrichtigung.

email_alert (bool, Voreinstellung: false) - E-Mail-Benachrichtigung.

play_sound (bool, Voreinstellung: false) - Einen Ton abspielen.

sound_file (string, Standardwert: "") - Name der Sounddatei.

start_program (bool, Standardwert: false) - Startet ein externes Programm bei Alarm.

program_path (string, Standardwert: "") - Pfad zum ausführbaren Programm.

advanced_alert (bool, default: false) - Erweiterte Alarmierung über DLL (Telegram/Discord/etc).

advanced_key (string, Voreinstellung: "") - Schlüssel für den erweiterten Alarmierungsdienst.

AlertsSection / Comment2 / Comment3 / Comment4 (string) - UI-Trennzeichen/Info-Text (keine Auswirkungen auf die Handelslogik).

Praktische Vorteile für Boom/Crash Trader