Boom Crash Divergence Tool
- Indikatoren
- Stephen Muriithi Muraguri
- Version: 1.0
Ein MT5 Divergenz-Scanner, der automatisch Divergenzen / versteckte Divergenzen zwischen dem Preis und einem ausgewählten Oszillator findet, dann die passenden Trendlinien/Kanäle im Indikatorfenster zeichnet und Sie warnen kann, wenn die Linie überschritten wird.
Hauptmerkmale (einfach)
-
Automatische Erkennung von Divergenzen
-
Bullische Divergenz: Der Kurs erreicht ein tieferes Tief, während der Oszillator ein höheres Tief erreicht (mögliche Umkehrung nach oben).
-
Baisse-Divergenz: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, während der Oszillator ein niedrigeres Hoch erreicht (mögliche Umkehrung nach unten).
-
-
Versteckte Divergenz (in den Einstellungen "Konvergenz" genannt)
-
Findet Setups im Stil einer Fortsetzung (nützlich für den Trendhandel).
-
-
Funktioniert mit vielen Oszillatoren
-
RSI (Standard), MACD, Stochastik, CCI, Momentum, ADX, ATR, AO/AC, OBV, usw.
-
-
Klare Visualisierungen
-
Zeichnet Trendlinien und optionale Kanäle (Parallel-/Regressions-/Std-Dev-Kanal).
-
Zeigt Kauf-/Verkaufspfeile an erkannten Schwungpunkten.
-
-
Rauschunterdrückung
-
Verwendet die T3-Glättung auf der Oszillatorlinie, um falsche Pivots auf volatilen Märkten zu reduzieren (praktisch für Boom/Crash).
-
-
Warnungen
-
Popup, Push-Benachrichtigung, E-Mail, Ton, optionaler Start eines externen Programms, sowie optionale erweiterte Alarme (Telegram/Discord/etc über DLL).
-
-
Performance-Kontrollen
-
Begrenzt die verarbeiteten Balken, um den Indikator schnell zu halten.
-
Funktionsweise (Logik-Übersicht)
-
Berechnet den ausgewählten Oszillator (oder die ausgewählte Preisquelle).
-
Wendet T3-Glättung an, um eine sauberere Oszillatorkurve zu erzeugen.
-
Erkennt die Hochs/Tiefs der Schwankungen anhand der "Links/Rechts-Stärke" (wie viele Balken auf jeder Seite niedriger/höher sein müssen).
-
Vergleicht die jüngsten Schwankungen:
-
Für regelmäßige Divergenz und versteckte Divergenz
-
-
Zeichnet Trendlinien/Kanäle für die erkannten Setups und löst optional Alarme aus, wenn die Linie überschritten wird.
Hinweis: Die Schwungpunkte werden erst bestätigt, wenn die Balken auf der "rechten Seite" vollständig sind, was zur Verringerung des Rauschens beiträgt.
Oszillator-Auswahl (Osc)
Verwenden Sie den Osc, um auszuwählen, was das Tool mit dem Preis vergleicht:
1 AC, 2 AD, 3 ADX, 4 ATR, 5 AO, 6 BearsPower, 7 BullsPower, 8 CCI, 9 DeMarker, 10 Force, 11 Momentum, 12 MFI, 13 MACD, 14 MAO, 15 OBV, 16 RVI, 17 StdDev, 18 Stochastic, 19 Volume, 20 Close, 21 Open, 22 High, 23 Low, 24 (H+L)/2, 25 (H+L+C)/3, 26 (H+L+2C)/4, 27 (O+C+H+L)/4, 28 (O+C)/2, 29 RSI, 30 RBCI, 31 FTLM, 32 STLM, 33 JRSX, 34 RSI, 35 Williams %R.
Eingaben (Parameter) - mit Klartextbeschreibungen
A) Kernerkennung
-
Osc (int, Standardwert: 29) - Welcher Oszillator/welche Quelle für die Divergenz verwendet werden soll (siehe Liste oben).
-
TH (bool, Voreinstellung: true) - Aktiviert die Überprüfung von Divergenzen auf der hohen Seite (bearish).
-
TL (bool, Voreinstellung: true) - Aktiviert die Überprüfung der Divergenz auf der niedrigen Seite (bullish).
-
trend (bool, Standardwert: true) - Zeichnet grundlegende Oszillator-Trendlinien (nicht nur Divergenz).
-
convergen (bool, Voreinstellung: true) - Aktiviert die versteckte Divergenzerkennung.
-
Complect (int, Voreinstellung: 1) - Visuelles Set/Slot, das in Objektnamen und Styling verwendet wird (hilft, Zeichnungen zu trennen).
-
_qSteps (int, Voreinstellung: 1) - Wie viele "recent setups" werden gezeichnet/gescannt (max. 3).
-
_BackSteph (int, Voreinstellung: 0) - Überspringt so viele Schwungpunkte zurück, bevor es losgeht (Höchstwerte).
-
BackStepl (int, Voreinstellung: 0) - Überspringt so viele Swing-Punkte vor dem Start (Tiefs).
-
BackStep (int, Voreinstellung: 0) - Ein Wert, der beide obigen BackStep-Einstellungen außer Kraft setzt.
B) Empfindlichkeit des Schwungpunkts (Pivot)
-
LevDPl (int, Standardwert: 5) - Stärke der linken Seite: Balken auf der linken Seite, die einen Schwungpunkt bestätigen müssen.
-
LevDPr (int, Voreinstellung: 1) - Stärke der rechten Seite: Balken auf der rechten Seite, die einen Schwungpunkt bestätigen müssen.
-
LeftStrong (bool, Voreinstellung: false) - Wenn true , werden gleiche Werte auf der linken Seite als "stark" behandelt (weniger doppelte Pivots).
-
RightStrong (bool, Standardwert: true) - Wenn true , werden gleiche Werte auf der rechten Seite als "stark" behandelt.
C) Einstellungen für die Indikatorberechnung
-
period (int, Standardwert: 8) - Hauptperiode, die von vielen Oszillatoren verwendet wird (und RSI, der für Alarme verwendet wird).
-
applied_price (int, Voreinstellung: 4) - Preistyp, der von einigen Indikatoren verwendet wird (in der Regel Close).
-
mode (int, Voreinstellung: 0) - Puffer-/Linienindex für Mehrlinienindikatoren (Beispiel: MACD-Linie vs. Signal).
-
ma_method (ENUM_MA_METHOD, Voreinstellung: MODE_SMA) - MA-Methode, die von einigen Berechnungen verwendet wird (z.B. StdDev).
-
ma_shift (int, Standardwert: 0) - MA-Verschiebung, die bei einigen Berechnungen verwendet wird.
Nur MACD
-
fast_ema_period (int, Standardwert: 12) - MACD fast EMA.
-
slow_ema_period (int, Voreinstellung: 26) - MACD slow EMA.
-
signal_period (int, Voreinstellung: 9) - MACD Signal SMA/EMA Periode.
Nur Stochastik
-
Kperiod (int, Standardwert: 13) - %K-Periode.
-
Dperiod (int, Voreinstellung: 5) - %D-Periode.
-
slowing (int, Voreinstellung: 3) - Verlangsamungsfaktor.
-
price_field (ENUM_STO_PRICE, Voreinstellung: 0) - Preisfeld für Stochastik.
Glättung
-
T3_Period (int, Voreinstellung: 1) - Länge der T3-Glättung (höher = glatter).
-
b (double, Voreinstellung: 0.7) - T3-Glättungsfaktor (steuert Glättung/Verzögerung).
D) Zeichnungsoptionen (Aussehen und Verhalten)
-
TrendLine (bool, Voreinstellung: true) - Hauptschalter für das Zeichnen der Linien.
-
Trend_Down (bool, Voreinstellung: true) - Zeigt Zeichnungen des Abwärtstrends/der Baisse an.
-
Trend_Up (bool, Standardwert: true) - Zeigt Aufwärtstrend-/Bullenseiten-Zeichnungen an.
-
HandyColour (bool, Standardwert: true) - Automatische Einfärbung der Linien je nach Einstellung/Schritt.
-
Highline (Farbe, Voreinstellung: Rot) - Manuelle Farbe für High-Side-Linien (wenn Autofarbe aus).
-
Lowline (color, Voreinstellung: DeepSkyBlue) - Manuelle Farbe für Low-Side-Linien (wenn Auto-Color aus).
-
ChannelLine (bool, Voreinstellung: true) - Zeichnet eine parallele Linie im Stil eines "Kanals".
-
Trend (int, Voreinstellung: 0) - Richtungsfilter: 1 nur aufwärts, -1 nur abwärts, 0 beides.
-
Kanal (bool, Voreinstellung: false) - Verwendet einen klassischen Kanalobjektstil.
-
Regression (bool, Voreinstellung: false) - Verwendet den Regressionskanalmodus.
-
RayH (bool, Voreinstellung: true) - Erweitert High-Side-Kanal/Leitung nach rechts.
-
RayL (bool, Voreinstellung: true) - Erweitert Low-Side-Kanal/Linie nach rechts.
-
ChannelH (Farbe, Standardwert: Rot) - Farbe des High-Side-Kanals.
-
ChannelL (color, Voreinstellung: DeepSkyBlue) - Farbe des Low-Side-Kanals.
-
STDwidthH (double, Voreinstellung: 1.0) - StdDev Kanalbreite (High-Side).
-
STDwidthL (double, Voreinstellung: 1.0) - Breite des StdDev-Kanals (Low-Side).
-
Back (int, Voreinstellung: -1) - Reservierter/Legacy-Parameter (für den normalen Gebrauch nicht erforderlich).
-
code_buy (int, Standardwert: 159) - Wingdings-Code für das Pfeilsymbol "buy".
-
code_sell (int, Standardwert: 159) - Wingdings-Code für das Pfeilsymbol "Verkaufen".
E) Leistung
-
_showBars (int, Standardwert: 1000) - Balken, mit denen visuell gearbeitet wird.
-
bars_limit (int, Voreinstellung: 1000) - Balken, die pro Tick berechnet werden (Geschwindigkeitskontrolle).
F) Warnungen
-
SIGNAL_BAR (int, Voreinstellung: 1) - Welcher Balken wird zur Bestätigung/Auslösung von Alarmen verwendet (1 = geschlossener Balken).
-
popup_alert (bool, Voreinstellung: false) - MT5 Popup-Alarm.
-
notification_alert (bool, Voreinstellung: false) - Push-Benachrichtigung.
-
email_alert (bool, Voreinstellung: false) - E-Mail-Benachrichtigung.
-
play_sound (bool, Voreinstellung: false) - Einen Ton abspielen.
-
sound_file (string, Standardwert: "") - Name der Sounddatei.
-
start_program (bool, Standardwert: false) - Startet ein externes Programm bei Alarm.
-
program_path (string, Standardwert: "") - Pfad zum ausführbaren Programm.
-
advanced_alert (bool, default: false) - Erweiterte Alarmierung über DLL (Telegram/Discord/etc).
-
advanced_key (string, Voreinstellung: "") - Schlüssel für den erweiterten Alarmierungsdienst.
-
AlertsSection / Comment2 / Comment3 / Comment4 (string) - UI-Trennzeichen/Info-Text (keine Auswirkungen auf die Handelslogik).
Praktische Vorteile für Boom/Crash Trader
-
Zeitersparnis: kein manuelles Zeichnen von Divergenzen.
-
Sauberere Signale auf schnellen, spitzen Märkten dank Pivot-Bestätigung + Glättung.
-
Flexibel: Wechsel des Oszillatortyps ohne Änderung des Arbeitsablaufs.
-
Kein Alarm-Spam: Verfolgt die zuletzt alarmierte Linie/Zeit, um Duplikate zu vermeiden.