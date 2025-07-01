TrainedModelPlusAIgoldKing
- Experten
- Hesham Ahmed Kamal Barakat
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🎁 80% zeitlich begrenzter Rabatt! 🚀💸 (Originalpreis $25.000,00)
✅ Bis 1.1.2026.
🧠 Nutzen Sie die Gelegenheit. Trade Smarter. 📈
🚀 AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System
Die Zukunft des automatisierten Goldhandels ist da!
Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit dem fortschrittlichsten KI-gesteuerten Expert Advisor, der je entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein revolutionäres Handelssystem, das maschinelles Lernen, OpenAI GPT-Intelligenz und fortschrittliche Marktanalyse kombiniert, um automatisch intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen.
🧠 Dual-AI Entscheidungsfindungssystem
Maschinelles Lernen
Fortgeschrittener RandomForest-Algorithmus, trainiert auf Tausenden von Marktmustern
Technische Analyse mit 12 Funktionen, einschließlich RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR
76%+ Vorhersagezuverlässigkeit mit Echtzeit-Wahrscheinlichkeitsscoring
Kontinuierliches Lernen aus Marktbedingungen und Handelsergebnissen
OpenAI GPT-Integration
Marktanalyse in natürlicher Sprache mit GPT-4 Argumentation
Kontextabhängige Entscheidungsfindung, die Marktgeschichten versteht
Adaptive Temperaturkontrolle, die die Kreativität auf Basis der Volatilität anpasst
Menschenähnliche Handelslogik, die mehrere Marktfaktoren berücksichtigt
🎯 Intelligentes Konsenssystem
Intelligente Konfliktlösung, wenn KI-Modelle nicht übereinstimmen
Konfidenzgewichtete Entscheidungen, die Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Vorrang geben
Trendschutzregeln zur Verhinderung von Gegentrend-Katastrophen
Marktkontext-Validierung, die sicherstellt, dass Entscheidungen sinnvoll sind
🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement und Schutz
Trendschutz-Technologie
Starker Schutz vor Aufwärtstrends: Blockiert automatisch SELL-Signale in Aufwärtsmärkten
Starker Schutz vor Abwärtstrends: Verhindert BUY-Signale in bärischen Bedingungen
Behandlung schwacher Trends: Passt die Strategie für schwankende/unsichere Märkte an
Verhinderung von Gegentrends: Rettet Sie vor gefährlichen Trades
Dynamische Positionsgrößenanpassung
Kontostand-Bewusstsein: Berechnet automatisch die optimale Losgröße
Kontrolle des Risikoprozentsatzes: Anpassbares Risiko pro Handel (0,5% - 2%)
Marktvolatilitätsanpassung: Reduziert die Größe in volatilen Bedingungen
Winning Streak Bonus: Erhöht die Größe während profitabler Perioden
Mehrschichtige Sicherheitssysteme
Maximale tägliche Risikolimits: Verhindert Kontoverluste
Positionslimit-Kontrollen: Verwaltet mehrere gleichzeitige Trades
Adaptive Stop-Losses: Basierend auf ATR und Marktbedingungen
Trailing-Stop-Technologie: Schützt Gewinne automatisch
📊 Umfassende Marktanalyse-Engine
Verbesserte technische Analyse
Fair Value Gap-Erkennung: Identifiziert institutionelle Preisniveaus
Volumenprofil-Analyse: Findet hohe/niedrige Volumenunterstützung/-widerstand
Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Dynamische Berechnung der Niveaus
Marktstruktur-Analyse: Erkennung von Ausbrüchen und Schwankungen
Marktkontext in Echtzeit
Messung der Trendstärke: Quantifizierte Trendstärke (0,0-2,0 Skala)
Bewertung der Volatilität: Einstufung in niedrige/normale/hohe Volatilität
Momentum-Analyse: Überkauft/überverkauft mit präzisen Werten
Session Awareness: Optimierung der asiatischen/europäischen/US-Marktsitzungen
Marktregime-Klassifizierung
Trending vs. Ranging-Erkennung: Passt die Strategie an den Markttyp an
Erkennung von Ausbrüchen: Frühzeitige Erkennung großer Kursbewegungen
Erkennung von Konsolidierungen: Optimiert für seitwärts tendierende Märkte
Regime Change Alerts: Passt sich an, wenn sich der Marktcharakter ändert
🎯 Intelligente Entscheidungsfindungsfunktionen
Konsensanalyse
Erkennung von Modellübereinstimmungen: Stärkste Signale, wenn beide KIs übereinstimmen
Auflösung von Unstimmigkeiten: Intelligente Entscheidungsfindung unter Verwendung des Marktkontexts
Konfidenz-Bewertung: Es werden nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit gehandelt
Kontext-Validierung: Stellt sicher, dass die Signale mit den Marktbedingungen übereinstimmen
Verbesserte Signalverarbeitung
Multi-Timeframe-Awareness: Berücksichtigt längerfristige Trends
Integration des Positionskontexts: Kennt Ihr aktuelles Engagement
Gewichtung der jüngsten Performance: Lernt aus den jüngsten Handelsergebnissen
Marktsession-Optimierung: Unterschiedliche Strategien für verschiedene Sessions
💰 Leistungs- und Rentabilitätsmerkmale
Intelligente Handelsausführung
Optimales Einstiegs-Timing: Wartet auf die besten Risiko/Ertrags-Setups
Dynamische Lot-Größe: Maximiert die Gewinne bei gleichzeitiger Risikokontrolle
Verwaltung mehrerer Positionen: Verwaltet mehrere Trades gleichzeitig
Intelligente Ausstiegs-Strategien: Trailing Stops und Gewinnziele
Leistungsverfolgung
Statistiken in Echtzeit: Gewinnrate, Gewinnfaktor, Drawdown-Überwachung
Entscheidungsanalyse: Verfolgt die Leistung des AI-Modells im Zeitverlauf
Lernende Datenbank: Speichert jede Entscheidung zur kontinuierlichen Verbesserung
Leistungs-Dashboard: Visuelle Analyse Ihrer Handelsergebnisse
🔧 Einfache Einrichtung und Anpassung
Einfache Installation
Ein-Klick-Einrichtung: Inklusive Serversoftware und detaillierter Anleitung
Automatisierte Konfiguration: Selbstkonfigurierende Datenbank- und AI-Verbindungen
Unterstützung mehrerer Konten: Gleichzeitiger Betrieb von Demo und Live
Instanz-Verwaltung: Mehrere EAs mit individuellen Einstellungen
Flexible Konfiguration
Risiko-Management-Kontrollen: Risikoprozentsatz, maximale Positionen, tägliche Limits anpassen
AI-Modell-Einstellungen: Wählen Sie zwischen ML-only, OpenAI-only oder Konsensmodus
Marktkontext-Schalter: Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Analysefunktionen
Performance-Optimierung: Abstimmung auf Ihre Kontogröße und Ziele
📈 Bewährte Ergebnisse & Technologie
Fortgeschrittener Technologie-Stack
KI-Verarbeitung in Echtzeit: Entscheidungsfindung in Sekundenschnelle
Cloud-basierte Intelligenz: Immer aktuelle Modelle
Robuste Fehlerbehandlung: Fortgesetzter Handel auch bei Verbindungsproblemen
Skalierbare Architektur: Unterstützt mehrere Symbole und Zeitrahmen
Marktgetestete Leistung
Umfassendes Backtesting: Validiert anhand jahrelanger historischer Daten
Verifizierter Live-Handel: Echtgeld-Performance-Tracking
Mehrere Marktbedingungen: Getestet in tendenziellen, schwankenden und volatilen Märkten
Konsistente Rentabilität: Entwickelt für langfristigen Erfolg
🎁 Was ist inbegriffen
Vollständiges Handelssystem
✅ Fortgeschrittener Expert Advisor (.ex5-Datei)
✅ AI Server Software (Python-basiert)
✅ Machine Learning Modelle (vortrainiert)
✅ OpenAI-Integration (API-Einrichtungsanleitung)
✅ Datenbanksystem (PostgreSQL)
✅ Leistungs-Dashboard (webbasiert)
Dokumentation & Unterstützung
✅ Vollständige Installationsanleitung (Schritt-für-Schritt)
✅ Konfigurationshandbuch (Alle Einstellungen erklärt)
✅ Video-Tutorials (Einrichtung und Optimierung)
✅ E-Mail-Support (30 Tage inklusive)
✅ Updates & Verbesserungen (6 Monate kostenlos)
🏆 Warum diesen EA wählen?
Revolutionäre Technologie
Dies ist der ERSTE Expert Advisor, der maschinelles Lernen mit OpenAI GPT-Intelligenz in einem einheitlichen Konsenssystem kombiniert. Sie kaufen nicht nur einen EA - Sie investieren in die Zukunft des algorithmischen Handels.
Intelligente Automatisierung
Treffen Sie keine emotionalen Handelsentscheidungen mehr. Lassen Sie fortschrittliche KI die Marktbedingungen analysieren, Wahrscheinlichkeiten abwägen und Trades auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse ausführen, die kein menschlicher Händler manuell verarbeiten könnte.
Hervorragendes Risikomanagement
Integrierte Schutzsysteme verhindern die katastrophalen Verluste, die die meisten Handelskonten zerstören. Intelligente Positionsgrößenbestimmung, Trendschutz und adaptive Risikokontrollen schützen Ihr Kapital.
Kontinuierliche Verbesserung
Das System lernt aus jedem Handel und verbessert kontinuierlich seinen Entscheidungsprozess. Ihr EA wird mit der Zeit immer intelligenter und passt sich an die veränderten Marktbedingungen an.
💎 Spezielle Einführungspreise
Profi-Paket - $12000 / Jahr
Vollständiges AI-Handelssystem
Alle Software & Modelle inbegriffen
30 Tage E-Mail-Unterstützung
12 Monate kostenlose Updates
Geld-zurück-Garantie
Premium-Paket - $16000 / Jahr
Alles in Professional
Prioritäts-Support (24h Antwort)
Individuelle Strategie-Beratung
12 Monate lang kostenlose Updates
VIP-Discord-Zugang
⚠️ Wichtige Voraussetzungen
MetaTrader 5 Plattform erforderlich
Windows VPS empfohlen für 24/7 Betrieb
OpenAI API-Konto (ca. $20/Monat Nutzung)
Mindestkontostand: $1.000 empfohlen
Grundlegende Computerkenntnisse: Fähigkeit, der Installationsanleitung zu folgen
🎯 Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verändern?
Schließen Sie sich der elitären Gruppe von Händlern an, die KI-gestützte Automatisierung nutzen, um konsequent von den Goldmärkten zu profitieren. Diese Technologie ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und Erprobung und steht nun allen ernsthaften Händlern zur Verfügung, die der Zeit voraus sein wollen.
Befristetes Angebot - nur 50 Exemplare zum Einführungspreis erhältlich!
Lassen Sie nicht zu, dass Emotionen und Vermutungen Ihre Handelszukunft bestimmen. Lassen Sie die künstliche Intelligenz die klugen Entscheidungen für Sie treffen.
📞 Kontakt & Unterstützung
E-Mail: samshosho@hotmail.com
Telegram: @samshosho
Website: projectosai.com
🔒 30-Tage-Geld-zurück-Garantie - Handeln Sie risikofrei!
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko.
WICHTIGE EINRICHTUNGSHINWEISE:
Dieser EA stellt eine Verbindung zu einem KI-Handelsserver für die Signalerzeugung her.
FÜR DEN LIVE-HANDEL:
- Setzen Sie "MarketplaceMode" auf FALSE
- Fügen Sie Ihre Server-URL zur MT5 WebRequest allowlist hinzu:
Tools → Optionen → Expert Advisors → WebRequest für gelistete URLs zulassen
- Hinzufügen: https: //projectosai.com
VORAUSSETZUNGEN:
- Internetverbindung
- WebRequest-Berechtigungen aktiviert
- Gültiger AI-Server-Endpunkt (wird von uns bereitgestellt) oder Sie können Ihren eigenen hosten (fragen Sie nach Details)
Der EA arbeitet im sicheren Modus (nur HOLD-Signale), wenn der Server nicht verfügbar ist.