TrainedModelPlusAIgoldKing

🚀 AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System

Die Zukunft des automatisierten Goldhandels ist da!

Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit dem fortschrittlichsten KI-gesteuerten Expert Advisor, der je entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein revolutionäres Handelssystem, das maschinelles Lernen, OpenAI GPT-Intelligenz und fortschrittliche Marktanalyse kombiniert, um automatisch intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen.





🧠 Dual-AI Entscheidungsfindungssystem

Maschinelles Lernen





Fortgeschrittener RandomForest-Algorithmus, trainiert auf Tausenden von Marktmustern

Technische Analyse mit 12 Funktionen, einschließlich RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR

76%+ Vorhersagezuverlässigkeit mit Echtzeit-Wahrscheinlichkeitsscoring

Kontinuierliches Lernen aus Marktbedingungen und Handelsergebnissen





OpenAI GPT-Integration





Marktanalyse in natürlicher Sprache mit GPT-4 Argumentation

Kontextabhängige Entscheidungsfindung, die Marktgeschichten versteht

Adaptive Temperaturkontrolle, die die Kreativität auf Basis der Volatilität anpasst

Menschenähnliche Handelslogik, die mehrere Marktfaktoren berücksichtigt





🎯 Intelligentes Konsenssystem





Intelligente Konfliktlösung, wenn KI-Modelle nicht übereinstimmen

Konfidenzgewichtete Entscheidungen, die Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Vorrang geben

Trendschutzregeln zur Verhinderung von Gegentrend-Katastrophen

Marktkontext-Validierung, die sicherstellt, dass Entscheidungen sinnvoll sind









🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement und Schutz

Trendschutz-Technologie





Starker Schutz vor Aufwärtstrends: Blockiert automatisch SELL-Signale in Aufwärtsmärkten

Starker Schutz vor Abwärtstrends: Verhindert BUY-Signale in bärischen Bedingungen

Behandlung schwacher Trends: Passt die Strategie für schwankende/unsichere Märkte an

Verhinderung von Gegentrends: Rettet Sie vor gefährlichen Trades





Dynamische Positionsgrößenanpassung





Kontostand-Bewusstsein: Berechnet automatisch die optimale Losgröße

Kontrolle des Risikoprozentsatzes: Anpassbares Risiko pro Handel (0,5% - 2%)

Marktvolatilitätsanpassung: Reduziert die Größe in volatilen Bedingungen

Winning Streak Bonus: Erhöht die Größe während profitabler Perioden





Mehrschichtige Sicherheitssysteme





Maximale tägliche Risikolimits: Verhindert Kontoverluste

Positionslimit-Kontrollen: Verwaltet mehrere gleichzeitige Trades

Adaptive Stop-Losses: Basierend auf ATR und Marktbedingungen

Trailing-Stop-Technologie: Schützt Gewinne automatisch









📊 Umfassende Marktanalyse-Engine

Verbesserte technische Analyse





Fair Value Gap-Erkennung: Identifiziert institutionelle Preisniveaus

Volumenprofil-Analyse: Findet hohe/niedrige Volumenunterstützung/-widerstand

Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Dynamische Berechnung der Niveaus

Marktstruktur-Analyse: Erkennung von Ausbrüchen und Schwankungen





Marktkontext in Echtzeit





Messung der Trendstärke: Quantifizierte Trendstärke (0,0-2,0 Skala)

Bewertung der Volatilität: Einstufung in niedrige/normale/hohe Volatilität

Momentum-Analyse: Überkauft/überverkauft mit präzisen Werten

Session Awareness: Optimierung der asiatischen/europäischen/US-Marktsitzungen





Marktregime-Klassifizierung





Trending vs. Ranging-Erkennung: Passt die Strategie an den Markttyp an

Erkennung von Ausbrüchen: Frühzeitige Erkennung großer Kursbewegungen

Erkennung von Konsolidierungen: Optimiert für seitwärts tendierende Märkte

Regime Change Alerts: Passt sich an, wenn sich der Marktcharakter ändert









🎯 Intelligente Entscheidungsfindungsfunktionen

Konsensanalyse





Erkennung von Modellübereinstimmungen: Stärkste Signale, wenn beide KIs übereinstimmen

Auflösung von Unstimmigkeiten: Intelligente Entscheidungsfindung unter Verwendung des Marktkontexts

Konfidenz-Bewertung: Es werden nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit gehandelt

Kontext-Validierung: Stellt sicher, dass die Signale mit den Marktbedingungen übereinstimmen





Verbesserte Signalverarbeitung





Multi-Timeframe-Awareness: Berücksichtigt längerfristige Trends

Integration des Positionskontexts: Kennt Ihr aktuelles Engagement

Gewichtung der jüngsten Performance: Lernt aus den jüngsten Handelsergebnissen

Marktsession-Optimierung: Unterschiedliche Strategien für verschiedene Sessions









💰 Leistungs- und Rentabilitätsmerkmale

Intelligente Handelsausführung





Optimales Einstiegs-Timing: Wartet auf die besten Risiko/Ertrags-Setups

Dynamische Lot-Größe: Maximiert die Gewinne bei gleichzeitiger Risikokontrolle

Verwaltung mehrerer Positionen: Verwaltet mehrere Trades gleichzeitig

Intelligente Ausstiegs-Strategien: Trailing Stops und Gewinnziele





Leistungsverfolgung





Statistiken in Echtzeit: Gewinnrate, Gewinnfaktor, Drawdown-Überwachung

Entscheidungsanalyse: Verfolgt die Leistung des AI-Modells im Zeitverlauf

Lernende Datenbank: Speichert jede Entscheidung zur kontinuierlichen Verbesserung

Leistungs-Dashboard: Visuelle Analyse Ihrer Handelsergebnisse









🔧 Einfache Einrichtung und Anpassung

Einfache Installation





Ein-Klick-Einrichtung: Inklusive Serversoftware und detaillierter Anleitung

Automatisierte Konfiguration: Selbstkonfigurierende Datenbank- und AI-Verbindungen

Unterstützung mehrerer Konten: Gleichzeitiger Betrieb von Demo und Live

Instanz-Verwaltung: Mehrere EAs mit individuellen Einstellungen





Flexible Konfiguration





Risiko-Management-Kontrollen: Risikoprozentsatz, maximale Positionen, tägliche Limits anpassen

AI-Modell-Einstellungen: Wählen Sie zwischen ML-only, OpenAI-only oder Konsensmodus

Marktkontext-Schalter: Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Analysefunktionen

Performance-Optimierung: Abstimmung auf Ihre Kontogröße und Ziele









📈 Bewährte Ergebnisse & Technologie

Fortgeschrittener Technologie-Stack





KI-Verarbeitung in Echtzeit: Entscheidungsfindung in Sekundenschnelle

Cloud-basierte Intelligenz: Immer aktuelle Modelle

Robuste Fehlerbehandlung: Fortgesetzter Handel auch bei Verbindungsproblemen

Skalierbare Architektur: Unterstützt mehrere Symbole und Zeitrahmen





Marktgetestete Leistung





Umfassendes Backtesting: Validiert anhand jahrelanger historischer Daten

Verifizierter Live-Handel: Echtgeld-Performance-Tracking

Mehrere Marktbedingungen: Getestet in tendenziellen, schwankenden und volatilen Märkten

Konsistente Rentabilität: Entwickelt für langfristigen Erfolg









🎁 Was ist inbegriffen

Vollständiges Handelssystem





✅ Fortgeschrittener Expert Advisor (.ex5-Datei)

✅ AI Server Software (Python-basiert)

✅ Machine Learning Modelle (vortrainiert)

✅ OpenAI-Integration (API-Einrichtungsanleitung)

✅ Datenbanksystem (PostgreSQL)

✅ Leistungs-Dashboard (webbasiert)





Dokumentation & Unterstützung





✅ Vollständige Installationsanleitung (Schritt-für-Schritt)

✅ Konfigurationshandbuch (Alle Einstellungen erklärt)

✅ Video-Tutorials (Einrichtung und Optimierung)

✅ E-Mail-Support (30 Tage inklusive)

✅ Updates & Verbesserungen (6 Monate kostenlos)









🏆 Warum diesen EA wählen?

Revolutionäre Technologie

Dies ist der ERSTE Expert Advisor, der maschinelles Lernen mit OpenAI GPT-Intelligenz in einem einheitlichen Konsenssystem kombiniert. Sie kaufen nicht nur einen EA - Sie investieren in die Zukunft des algorithmischen Handels.

Intelligente Automatisierung

Treffen Sie keine emotionalen Handelsentscheidungen mehr. Lassen Sie fortschrittliche KI die Marktbedingungen analysieren, Wahrscheinlichkeiten abwägen und Trades auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse ausführen, die kein menschlicher Händler manuell verarbeiten könnte.

Hervorragendes Risikomanagement

Integrierte Schutzsysteme verhindern die katastrophalen Verluste, die die meisten Handelskonten zerstören. Intelligente Positionsgrößenbestimmung, Trendschutz und adaptive Risikokontrollen schützen Ihr Kapital.

Kontinuierliche Verbesserung

Das System lernt aus jedem Handel und verbessert kontinuierlich seinen Entscheidungsprozess. Ihr EA wird mit der Zeit immer intelligenter und passt sich an die veränderten Marktbedingungen an.





💎 Spezielle Einführungspreise

Profi-Paket - $12000 / Jahr





Vollständiges AI-Handelssystem

Alle Software & Modelle inbegriffen

30 Tage E-Mail-Unterstützung

12 Monate kostenlose Updates

Geld-zurück-Garantie





Premium-Paket - $16000 / Jahr





Alles in Professional

Prioritäts-Support (24h Antwort)

Individuelle Strategie-Beratung

12 Monate lang kostenlose Updates

VIP-Discord-Zugang









⚠️ Wichtige Voraussetzungen





MetaTrader 5 Plattform erforderlich

Windows VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

OpenAI API-Konto (ca. $20/Monat Nutzung)

Mindestkontostand: $1.000 empfohlen

Grundlegende Computerkenntnisse: Fähigkeit, der Installationsanleitung zu folgen









🎯 Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verändern?

Schließen Sie sich der elitären Gruppe von Händlern an, die KI-gestützte Automatisierung nutzen, um konsequent von den Goldmärkten zu profitieren. Diese Technologie ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und Erprobung und steht nun allen ernsthaften Händlern zur Verfügung, die der Zeit voraus sein wollen.

Befristetes Angebot - nur 50 Exemplare zum Einführungspreis erhältlich!

Lassen Sie nicht zu, dass Emotionen und Vermutungen Ihre Handelszukunft bestimmen. Lassen Sie die künstliche Intelligenz die klugen Entscheidungen für Sie treffen.





📞 Kontakt & Unterstützung





E-Mail: samshosho@hotmail.com

Telegram: @samshosho

Website: projectosai.com





🔒 30-Tage-Geld-zurück-Garantie - Handeln Sie risikofrei!