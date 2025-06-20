Universal Auto Dynamic Engine

Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln.

🧠 GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA

Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen.

🚫 Stop Trading Like Retail.

🧠 Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken.

Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das ist kein Zufall. Es ist der eingebaute Mechanismus des Marktes, um Liquidität zu erzeugen.

GAPHUNTERVIP ist nicht einfach ein weiterer EA. Es ist ein KI-Finanzagent, der aus der Perspektive eines Hackers entwickelt wurde - nicht um Vorhersagen zu treffen, sondern um strukturelle Ineffizienzen auszunutzen, die von vornherein bestehen. Im Gegensatz zu 99 % der EAs für den Einzelhandel ist dieser auf Kapitalerhalt, Häufigkeit der Präzision und systematische Aufzinsung ausgelegt.

Dies ist das Werkzeug, das die Fallen des Marktes in Ihren Vorteil verwandelt.

🔍 Kernphilosophie: Ein Dual-Exploit-System

📌 1. Stop Hunt (SH) Exploit

Identifiziert Zonen, in denen die Stop-Losses des Einzelhandels stark gehäuft sind

Wartet, bis die Liquiditätsbereinigung abgeschlossen ist

Steigt mit den Institutionen bei der Umkehrung ein

Sie nutzen die Kraft, die andere auslöscht

📌 2. Ausnutzung der Marktwertlücke (FVG)

Entdeckt institutionelle Ungleichgewichtszonen

Wartet auf die Neuausrichtung der Preise - ein "Magneteffekt"

Greift mit Scharfschützenpräzision an Punkten mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit ein

📈 Bewährte Leistung: Die $10-Fallstudie

Wir haben GAPHUNTERVIP mit einer Genauigkeit von 99,9 % bei der Tick-Modellierung getestet und dabei mit einem Kapital von nur 10 $ begonnen. Das System steigerte es auf fast 4.000 $, wobei die Drawdowns so gering waren, dass sie kaum registriert wurden.

💡 Bild des Backtest-Berichts hier einfügen

🔑 Schlüsselmetriken:

Metrik Wert Gewinn-Faktor 2.10 Rückgewinnungsfaktor 32.39 Maximaler Kapitalabzug 3.32% ($132.10) Sharpe-Ratio 11.46

💡 Hauptmerkmale & Module

🧠 Dual Market Exploits

Stop Hunt + Fair Value Gap Logik

Entwickelt, um den Moment der maximalen Ineffizienz zu erfassen

📊 Dynamische ATR-basierte Risikomaschine

SL & TP passen sich der Echtzeit-Volatilität an

Marktbewusste Risikokontrolle zu jeder Zeit

🧺 Erweitertes Basket Trading (optional)

Behandelt mehrere Trades als eine einzige Gewinn/Verlust-Einheit

Collective TP in USD bietet eine erweiterte Ausstiegslogik

💵 Institutionelle Geldverwaltung

Auto-Lot-Sizing: Basierend auf Risikoprozent

Tägliche P/L-Limits: Kill Switch zur Sicherung von Gewinnen und Begrenzung von Verlusten

ATR Trailing Stop & Breakeven: Dynamische Gewinnsicherung

🖥️ Übersichtliches On-Chart-Dashboard

Status, Trend, P/L, offene Positionen

Kontrastreiches, professionelles Layout für mehr Übersichtlichkeit

🧰 Robuste Schutzfilter

Zeitfilter

Max Spread & Slippage-Kontrollen

Trend-Filter

📘 Empfehlungen für beste Performance

Parameter Empfehlung Paare BTC,XAU Zeitrahmen M1 oder M5 Makler ECN (niedriger Spread, geringe Slippage) VPS Sehr empfehlenswert für 24/7 Betriebszeit Start Demo oder risikoarmes Live-Handeln zum Testen des Verhaltens

⚙️ Vollständige Eingabeparameter

Alle Einstellungen sind sauber beschriftet und geordnet.

// Beispiel:

; Einzelauftragsverwaltung Enable_Breakeven=false||false||0||true||N BE_Trigger_ATR_Multiplier=1.0||1.0||0.100000||10.000000||N BE_Gewinn_Punkte=2|2|1|20||N Enable_TrailingStop=true||false||0||true||N TS_Start_ATR_Multiplier=0.1||3.0||0.300000||30.000000||N TS_Distance_ATR_Multiplier=0.1||1.0||0.100000||10.000000||N

0.01 für Test

TS_Start_ATR_Multiplier=0.1||3.0||0.300000||30.000000||N TS_Distance_ATR_Multiplier=0.1||1.0||0.100000||10.000000||N 3-1 für Real !!

TS_Start_ATR_Multiplier=3.0||3 .0||0.300000||30.000000||N TS_Distance_ATR_Multiplier=1.0||1 .0||0.100000||10.000000||N



# BTC,XAU suchen nach TS_Distance_ATR_Multiplier

suchen nach TS_Start_ATR_Multiplier



wenn es nicht funktioniert



💬 Letzte Worte

GAPHUNTERVIP ist kein Produkt - es ist ein Rahmen, eine Waffe, eine Denkweise. Es wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass der wahre Vorteil nicht in der Vorhersage liegt, sondern in der asymmetrischen Ausnutzung der Regeln des Systems.

