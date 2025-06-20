Universal Auto Dynamic Engine
Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln.
🎯 Tagline
Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen.
🚫 Stop Trading Like Retail.
🧠 Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken.
Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das ist kein Zufall. Es ist der eingebaute Mechanismus des Marktes, um Liquidität zu erzeugen.
GAPHUNTERVIP ist nicht einfach ein weiterer EA. Es ist ein KI-Finanzagent, der aus der Perspektive eines Hackers entwickelt wurde - nicht um Vorhersagen zu treffen, sondern um strukturelle Ineffizienzen auszunutzen, die von vornherein bestehen. Im Gegensatz zu 99 % der EAs für den Einzelhandel ist dieser auf Kapitalerhalt, Häufigkeit der Präzision und systematische Aufzinsung ausgelegt.
Dies ist das Werkzeug, das die Fallen des Marktes in Ihren Vorteil verwandelt.
🔍 Kernphilosophie: Ein Dual-Exploit-System
📌 1. Stop Hunt (SH) Exploit
-
Identifiziert Zonen, in denen die Stop-Losses des Einzelhandels stark gehäuft sind
-
Wartet, bis die Liquiditätsbereinigung abgeschlossen ist
-
Steigt mit den Institutionen bei der Umkehrung ein
-
Sie nutzen die Kraft, die andere auslöscht
📌 2. Ausnutzung der Marktwertlücke (FVG)
-
Entdeckt institutionelle Ungleichgewichtszonen
-
Wartet auf die Neuausrichtung der Preise - ein "Magneteffekt"
-
Greift mit Scharfschützenpräzision an Punkten mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit ein
📈 Bewährte Leistung: Die $10-Fallstudie
Wir haben GAPHUNTERVIP mit einer Genauigkeit von 99,9 % bei der Tick-Modellierung getestet und dabei mit einem Kapital von nur 10 $ begonnen. Das System steigerte es auf fast 4.000 $, wobei die Drawdowns so gering waren, dass sie kaum registriert wurden.
🔑 Schlüsselmetriken:
|Metrik
|Wert
|Gewinn-Faktor
|2.10
|Rückgewinnungsfaktor
|32.39
|Maximaler Kapitalabzug
|3.32% ($132.10)
|Sharpe-Ratio
|11.46
💡 Hauptmerkmale & Module
🧠 Dual Market Exploits
-
Stop Hunt + Fair Value Gap Logik
-
Entwickelt, um den Moment der maximalen Ineffizienz zu erfassen
📊 Dynamische ATR-basierte Risikomaschine
-
SL & TP passen sich der Echtzeit-Volatilität an
-
Marktbewusste Risikokontrolle zu jeder Zeit
🧺 Erweitertes Basket Trading (optional)
-
Behandelt mehrere Trades als eine einzige Gewinn/Verlust-Einheit
-
Collective TP in USD bietet eine erweiterte Ausstiegslogik
💵 Institutionelle Geldverwaltung
-
Auto-Lot-Sizing: Basierend auf Risikoprozent
-
Tägliche P/L-Limits: Kill Switch zur Sicherung von Gewinnen und Begrenzung von Verlusten
-
ATR Trailing Stop & Breakeven: Dynamische Gewinnsicherung
🖥️ Übersichtliches On-Chart-Dashboard
-
Status, Trend, P/L, offene Positionen
-
Kontrastreiches, professionelles Layout für mehr Übersichtlichkeit
🧰 Robuste Schutzfilter
-
Zeitfilter
-
Max Spread & Slippage-Kontrollen
-
Trend-Filter
📘 Empfehlungen für beste Performance
|Parameter
|Empfehlung
|Paare
|BTC,XAU
|Zeitrahmen
|M1 oder M5
|Makler
|ECN (niedriger Spread, geringe Slippage)
|VPS
|Sehr empfehlenswert für 24/7 Betriebszeit
|Start
|Demo oder risikoarmes Live-Handeln zum Testen des Verhaltens
⚙️ Vollständige Eingabeparameter
Alle Einstellungen sind sauber beschriftet und geordnet.
💬 Letzte Worte
GAPHUNTERVIP ist kein Produkt - es ist ein Rahmen, eine Waffe, eine Denkweise. Es wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass der wahre Vorteil nicht in der Vorhersage liegt, sondern in der asymmetrischen Ausnutzung der Regeln des Systems.
