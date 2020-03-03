AutoTrade DowJones

Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot.

AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird.

Es gibt dedizierte Versionen von AutoTradeBot++ für Gold (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), alle Forex-Paare und S&P 500 (US500). Du findest und lädst sie im Developer Panel und über die TesterMob-Plattformen: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Konzept: Traden, indem du nur deine Linien benennst

Anstatt jede Order manuell zu eröffnen, verwendet AutoTradeBot++ horizontale Linien im Chart als Trading-Instruktionen. Du zeichnest und benennst die Linien, zum Beispiel:

1_buy_0.10 → Buy-Order mit 0.10 Lot

1_sell_0.05 → Sell-Order mit 0.05 Lot

Der EA übernimmt automatisch:

Erkennung, ob es eine Buy - oder Sell -Order ist;

- oder -Order ist; Entscheidung, ob Limit - oder Stop -Order gesetzt wird;

- oder -Order gesetzt wird; Berechnung von Stop Loss und Take Profit aus deinem festen Dollar-Risiko und dem RR-Verhältnis;

und aus deinem festen Dollar-Risiko und dem RR-Verhältnis; Erstellen, Ändern oder Löschen der zugehörigen Pending Order beim Verschieben oder Löschen der Linie.

Du konzentrierst dich auf Preiszonen und Analyse; AutoTradeBot++ verwandelt deine Linien in präzise, konsistente Orders.

💰 Echtes Risikomanagement in Dollar

Im Kern von AutoTradeBot++ steht ein klares, strenges Risikomodell: Du definierst dein Risk (USD) und dein Risk-to-Reward-Verhältnis, und der EA erledigt die gesamte Mathematik.

Positionsgröße wird aus deinem Risikobetrag , Tick-Wert und SL-Distanz berechnet;

, Tick-Wert und SL-Distanz berechnet; Stop Loss wird so gesetzt, dass der maximale Verlust pro Trade deinem Risiko entspricht;

pro Trade deinem Risiko entspricht; Take Profit basiert auf deinem gewählten RR (1:2, 1:3, …);

(1:2, 1:3, …); Minimale Stop-Level deines Brokers werden automatisch geprüft.

Egal ob kleines oder großes Konto – dein Risiko bleibt in jedem Setup fix, messbar und reproduzierbar.

🔒 Mehrstufiges Risk-Free-System

AutoTradeBot++ verfügt über ein leistungsstarkes mehrstufiges Risk-Free-System, das dein Eigenkapital schützt, während sich der Markt in deine Richtung bewegt. Du musst nicht mehr raten, wohin du deinen SL verschieben sollst – der EA nutzt deinen Risikobetrag als Referenz.

Erreicht der Trade mindestens 1R Gewinn, kann der SL auf Break-Even gesetzt oder mit dem Gewinnsichern begonnen werden (konfigurierbar);

Gewinn, kann der SL auf gesetzt oder mit dem Gewinnsichern begonnen werden (konfigurierbar); Bei 2R, 3R, … wird der SL stufenweise nachgezogen und mehr Gewinn gesichert;

wird der SL stufenweise nachgezogen und mehr Gewinn gesichert; Für jede Position wird das zuletzt angewendete Risk-Free-Level gespeichert, um unnötige SL-Änderungen zu vermeiden;

Es werden nur bessere SL-Werte akzeptiert – der EA verschlechtert deinen Stop niemals.

So wird dein Trading zu einem dynamischen Stufenprozess: Solange der Markt für dich läuft, wird immer mehr Gewinn festgeschrieben.

🛡️ Sicherheitsfilter & intelligente Orderverwaltung

Margin-Check – vor jeder Order prüft der EA, ob freie Margin ausreicht; falls nicht, wird der Trade sicher übersprungen;

– vor jeder Order prüft der EA, ob freie Margin ausreicht; falls nicht, wird der Trade sicher übersprungen; Broker-Stop-Level – SL- und TP-Distanzen werden mit den Mindestabständen des Brokers validiert;

– SL- und TP-Distanzen werden mit den Mindestabständen des Brokers validiert; Aufräumlogik – entfernst du eine Linie, wird die dazugehörige Order gelöscht; wird eine Order gefüllt, verschwindet die Linie;

– entfernst du eine Linie, wird die dazugehörige Order gelöscht; wird eine Order gefüllt, verschwindet die Linie; Magic Number und Symbolfilter stellen sicher, dass andere EAs oder manuelle Trades nicht beeinträchtigt werden.

📊 Info-Panel im Chart (optional & leichtgewichtig)

AutoTradeBot++ bietet ein kompaktes Info-Panel, das du ein- oder ausblenden kannst:

Kontostand (Balance) und Equity ;

und ; Verwendete Margin , freie Margin und Margin Level % ;

, und ; Anzahl offener Positionen und aktueller Floating P/L;

Liste aller Pending Orders mit Typ, Lotgröße, Einstiegspreis, SL und TP.

Das Panel lässt sich per Doppelklick ein-/ausklappen und in jede Ecke verschieben. Wenn du ultra-cleane Charts bevorzugst, kannst du Labels und Pfeile in den Inputs deaktivieren.

⚙️ Minimalistische, benutzerfreundliche Oberfläche

Im Chart findest du:

Ein kleines [+]/[-] -Handle, um das Panel ein- oder auszublenden;

-Handle, um das Panel ein- oder auszublenden; Einen Button, der zeigt, wo du die EA-Inputs (Risk, RR, usw.) ändern kannst;

Einen Risk-Free-Button, um die Risk-Free-Engine schnell EIN/AUS zu schalten.

Alle Elemente sind leichtgewichtig, verschiebbar und überladen das Chart nicht.

👤 Für wen ist AutoTradeBot++ geeignet?

Scalper , die schnelle, konsistente Ausführung mit festem Dollar-Risiko brauchen;

, die schnelle, konsistente Ausführung mit festem Dollar-Risiko brauchen; Daytrader , die mehrere Pending Orders an Schlüsselleveln platzieren;

, die mehrere Pending Orders an Schlüsselleveln platzieren; Swingtrader , die automatische Risk-Free- und Gewinnsicherung wünschen;

, die automatische Risk-Free- und Gewinnsicherung wünschen; Jeder Trader mit eigener Strategie, der die Ausführung und das Risikomanagement automatisieren möchte.

AutoTradeBot++ erzeugt keine Handelssignale. Du triffst weiterhin die Entscheidungen – der EA wandelt deine Levels und Risikoregeln in disziplinierte Ausführung um.

🚀 Mach deine Linien zu einem professionellen Trading-Engine

Wenn du genug davon hast, Lotgrößen ständig neu zu berechnen, SL manuell auf Break-Even zu ziehen und jede Position babysitten zu müssen, wird AutoTradeBot++ dein neuer Trading-Assistent.

Zeichne deine Levels, definiere dein Risiko – und lass den EA Orderplatzierung, Sicherheitschecks und mehrstufiges Risk-Free-Management übernehmen.

Fokussiere dich auf deinen Edge. Lass AutoTradeBot++ ihn diszipliniert ausführen.