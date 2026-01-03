Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Analisi Professionale della Distribuzione dei Volumi Strumento di analisi Volume Profile ad alte prestazioni per MetaTrader 5 con visualizzazione grafica e supporto per l'integrazione EA.

Introduzione Price Volume Distribution è un indicatore che analizza la distribuzione dei volumi di trading per livello di prezzo, aiutando a identificare zone ad alta liquidità, il POC (Point of Control) e la Value Area. L'indicatore utilizza i dati M1 per calcoli accurati, visualizzando un istogramma altamente personalizzabile.

Caratteristiche Principali

Alte Prestazioni e Stabilità

  • Latenza inferiore a 10ms per candela

  • Oltre 609 oggetti grafici pre-ottimizzati (object pooling)

  • Nessun ridisegno (zero repaint)

  • Funzionamento stabile 24h+ senza perdite di memoria

  • Utilizzo di circa 100KB di RAM per istanza

Analisi POC e Value Area

  • Point of Control (POC): Livello di prezzo con il maggior volume di trading

  • Value Area High (VAH): Limite superiore dell'area di valore

  • Value Area Low (VAL): Limite inferiore dell'area di valore

  • Rapporto Value Area regolabile dal 50 al 95% (predefinito 70%)

  • Calcolo oggettivo basato su dati reali

Supporto Multi-Sessione

  • D1: Analisi per giorno di trading

  • Sessione di Londra: 08:00-16:30 GMT

  • Sessione di New York: 13:30-22:00 GMT

  • Sessione Asiatica: 22:00-08:00 GMT

  • Custom Range: Personalizzazione dell'orario di inizio/fine

  • Visualizzazione simultanea di 1-3 sessioni

Rilevamento Spike di Volume

  • Punti gialli che segnano le candele con volumi anomali

  • Soglia di rilevamento: 1.0-10.0x (predefinito 2.0x rispetto alla media)

  • Limite massimo di 100 marcatori per ottimizzare le prestazioni

Sistema di Filtro Segnali a 3 Zone

  • Zona 1 (Resistenza): Prezzo sopra VAH → Tendenza alla vendita

  • Zona 2 (Area di Valore): Prezzo tra VAH-VAL → Dipende dal contesto

  • Zona 3 (Supporto): Prezzo sotto VAL → Tendenza all'acquisto

Visualizzazione Flessibile

  • Istogramma con gradienti di colore personalizzati

  • Regolazione larghezza barre: 1-50 pixel

  • Linee POC/VAH/VAL con colori distinti

  • Rettangoli che segnano l'area di valore

  • Etichette che mostrano prezzo e volume

Parametri Tecnici

Configurazione Istogramma

  • Number of Rows: 24-500 bin (predefinito 100)

  • Value Area Percentage: 50-95% (predefinito 70%)

  • Histogram Width: 1-50 pixel

  • Gradient Colors: Personalizzazione colori da/a

Modalità Profilo

  • SESSION: Analisi per sessione di trading

  • FIXED_RANGE: Intervallo di tempo fisso

  • VISIBLE_RANGE: In base all'area visibile sul grafico

Rilevamento Spike di Volume

  • Spike Threshold: 1.0-10.0x

  • Max Spike Markers: 100

  • Marker Color: Personalizzabile

Visualizzazione Multi-Sessione

  • Sessions to Display: 1-3

  • Session Template: D1/Londra/NY/Asiatica/Custom

  • Custom Start/End Time: HH:MM

Verifica e Compatibilità Testato su:

  • XAUUSD (Oro)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • Altre coppie forex

Requisiti di Sistema:

  • MetaTrader 5 build 3500+

  • Timeframe consigliato: M15 o superiore

  • Dati M1 necessari

Guida all'Uso

  1. Installazione: Trascina l'indicatore sul grafico dal Navigatore

  2. Configurazione: Scegli il modello di sessione o l'intervallo personalizzato

  3. Personalizzazione: Regola il numero di righe, i colori e la larghezza

  4. Analisi: Osserva POC/VAH/VAL e gli spike di volume

  5. Integrazione EA: Usa iCustom() per leggere i buffer

Note Importanti

  • Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica, non un segnale di trading

  • L'efficacia dipende dalla strategia e dalla gestione del rischio del trader

  • Si consiglia il backtest sui dati storici prima dell'uso reale

  • Richiede dati M1 completi per calcoli accurati

Price Volume Distribution - Strumento professionale di analisi dei volumi per trader MetaTrader 5.


