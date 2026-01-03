Price Volume Distribution MT5
- Indicatori
- Ich Khiem Nguyen
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Price Volume Distribution - Analisi Professionale della Distribuzione dei Volumi Strumento di analisi Volume Profile ad alte prestazioni per MetaTrader 5 con visualizzazione grafica e supporto per l'integrazione EA.
Introduzione Price Volume Distribution è un indicatore che analizza la distribuzione dei volumi di trading per livello di prezzo, aiutando a identificare zone ad alta liquidità, il POC (Point of Control) e la Value Area. L'indicatore utilizza i dati M1 per calcoli accurati, visualizzando un istogramma altamente personalizzabile.
Caratteristiche Principali
Alte Prestazioni e Stabilità
-
Latenza inferiore a 10ms per candela
-
Oltre 609 oggetti grafici pre-ottimizzati (object pooling)
-
Nessun ridisegno (zero repaint)
-
Funzionamento stabile 24h+ senza perdite di memoria
-
Utilizzo di circa 100KB di RAM per istanza
Analisi POC e Value Area
-
Point of Control (POC): Livello di prezzo con il maggior volume di trading
-
Value Area High (VAH): Limite superiore dell'area di valore
-
Value Area Low (VAL): Limite inferiore dell'area di valore
-
Rapporto Value Area regolabile dal 50 al 95% (predefinito 70%)
-
Calcolo oggettivo basato su dati reali
Supporto Multi-Sessione
-
D1: Analisi per giorno di trading
-
Sessione di Londra: 08:00-16:30 GMT
-
Sessione di New York: 13:30-22:00 GMT
-
Sessione Asiatica: 22:00-08:00 GMT
-
Custom Range: Personalizzazione dell'orario di inizio/fine
-
Visualizzazione simultanea di 1-3 sessioni
Rilevamento Spike di Volume
-
Punti gialli che segnano le candele con volumi anomali
-
Soglia di rilevamento: 1.0-10.0x (predefinito 2.0x rispetto alla media)
-
Limite massimo di 100 marcatori per ottimizzare le prestazioni
Sistema di Filtro Segnali a 3 Zone
-
Zona 1 (Resistenza): Prezzo sopra VAH → Tendenza alla vendita
-
Zona 2 (Area di Valore): Prezzo tra VAH-VAL → Dipende dal contesto
-
Zona 3 (Supporto): Prezzo sotto VAL → Tendenza all'acquisto
Visualizzazione Flessibile
-
Istogramma con gradienti di colore personalizzati
-
Regolazione larghezza barre: 1-50 pixel
-
Linee POC/VAH/VAL con colori distinti
-
Rettangoli che segnano l'area di valore
-
Etichette che mostrano prezzo e volume
Parametri Tecnici
Configurazione Istogramma
-
Number of Rows: 24-500 bin (predefinito 100)
-
Value Area Percentage: 50-95% (predefinito 70%)
-
Histogram Width: 1-50 pixel
-
Gradient Colors: Personalizzazione colori da/a
Modalità Profilo
-
SESSION: Analisi per sessione di trading
-
FIXED_RANGE: Intervallo di tempo fisso
-
VISIBLE_RANGE: In base all'area visibile sul grafico
Rilevamento Spike di Volume
-
Spike Threshold: 1.0-10.0x
-
Max Spike Markers: 100
-
Marker Color: Personalizzabile
Visualizzazione Multi-Sessione
-
Sessions to Display: 1-3
-
Session Template: D1/Londra/NY/Asiatica/Custom
-
Custom Start/End Time: HH:MM
Verifica e Compatibilità Testato su:
-
XAUUSD (Oro)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
Altre coppie forex
Requisiti di Sistema:
-
MetaTrader 5 build 3500+
-
Timeframe consigliato: M15 o superiore
-
Dati M1 necessari
Guida all'Uso
-
Installazione: Trascina l'indicatore sul grafico dal Navigatore
-
Configurazione: Scegli il modello di sessione o l'intervallo personalizzato
-
Personalizzazione: Regola il numero di righe, i colori e la larghezza
-
Analisi: Osserva POC/VAH/VAL e gli spike di volume
-
Integrazione EA: Usa iCustom() per leggere i buffer
Note Importanti
-
Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica, non un segnale di trading
-
L'efficacia dipende dalla strategia e dalla gestione del rischio del trader
-
Si consiglia il backtest sui dati storici prima dell'uso reale
-
Richiede dati M1 completi per calcoli accurati
