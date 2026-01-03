Price Volume Distribution MT5
- Indicateurs
- Ich Khiem Nguyen
- Version: 1.0
- Activations: 5
Price Volume Distribution - Analyse Professionnelle de la Distribution du Volume Outil d'analyse Volume Profile haute performance pour MetaTrader 5 avec affichage visuel et support d'intégration EA.
Introduction Price Volume Distribution est un indicateur qui analyse la distribution du volume de trading par niveau de prix, aidant à identifier les zones de haute liquidité, le POC (Point of Control) et la Value Area. L'indicateur utilise les données M1 pour des calculs précis, affichant un histogramme visuel hautement personnalisable.
Caractéristiques Principales
Haute Performance & Stabilité
-
Latence inférieure à 10ms par bougie
-
Plus de 609 objets graphiques optimisés (object pooling)
-
Sans repeinte (zero repaint)
-
Fonctionnement stable 24h+ sans fuite de mémoire
-
Utilise environ 100 Ko de RAM par instance
Analyse POC & Value Area
-
Point of Control (POC) : Niveau de prix avec le volume de trading le plus élevé
-
Value Area High (VAH) : Seuil supérieur de la zone de valeur
-
Value Area Low (VAL) : Seuil inférieur de la zone de valeur
-
Ratio de la Value Area ajustable de 50 à 95 % (par défaut 70 %)
-
Calcul objectif basé sur des données réelles
Support Multi-Session
-
D1 : Analyse par jour de trading
-
Session de Londres : 08h00-16h30 GMT
-
Session de New York : 13h30-22h00 GMT
-
Session Asiatique : 22h00-08h00 GMT
-
Custom Range : Personnalisation de l'heure de début/fin
-
Affichage simultané de 1 à 3 sessions
Détection de Spike de Volume
-
Des points jaunes marquent les bougies avec un volume anormal
-
Seuil de détection : 1.0-10.0x (par défaut 2.0x par rapport à la moyenne)
-
Limite maximale de 100 marqueurs pour optimiser les performances
Système de Filtre de Signal à 3 Zones
-
Zone 1 (Résistance) : Prix au-dessus de VAH → Tendance à la vente
-
Zone 2 (Value Area) : Prix entre VAH-VAL → Dépend du contexte
-
Zone 3 (Support) : Prix en dessous de VAL → Tendance à l'achat
Visualisation Flexible
-
Histogramme avec dégradés de couleurs personnalisés
-
Ajustement de la largeur des barres : 1-50 pixels
-
Lignes POC/VAH/VAL avec couleurs distinctes
-
Rectangles marquant la zone de valeur
-
Étiquettes affichant le prix et le volume
Paramètres Techniques
Configuration de l'Histogramme
-
Number of Rows : 24-500 bacs (par défaut 100)
-
Value Area Percentage : 50-95 % (par défaut 70 %)
-
Histogram Width : 1-50 pixels
-
Gradient Colors : Personnalisation des couleurs de début/fin
Mode Profile
-
SESSION : Analyse par session de trading
-
FIXED_RANGE : Intervalle de temps fixe
-
VISIBLE_RANGE : Basé sur la zone visible sur le graphique
Volume Spike Detection
-
Spike Threshold : 1.0-10.0x
-
Max Spike Markers : 100
-
Marker Color : Personnalisable
Affichage Multi-Session
-
Sessions to Display : 1-3
-
Session Template : D1/Londres/NY/Asie/Personnalisé
-
Custom Start/End Time : HH:MM
Vérification & Compatibilité Testé sur :
-
XAUUSD (Or)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
Autres paires forex
Configuration Requise :
-
MetaTrader 5 build 3500+
-
Unité de temps recommandée : M15 ou plus
-
Données M1 obligatoires
Guide d'Utilisation
-
Installation : Faites glisser l'indicateur sur le graphique depuis le Navigateur
-
Configuration : Choisissez le modèle de session ou la plage personnalisée
-
Personnalisation : Ajustez le nombre de lignes, les couleurs et la largeur
-
Analyse : Observez le POC/VAH/VAL et les spikes de volume
-
Intégration EA : Utilisez iCustom() pour lire les buffers
Remarques Importantes
-
Cet indicateur est un outil d'analyse technique, pas un signal de trading
-
L'efficacité dépend de la stratégie et de la gestion des risques du trader
-
Backtest recommandé sur les données historiques avant utilisation réelle
-
Nécessite des données M1 complètes pour un calcul précis
