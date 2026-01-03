Price Volume Distribution MT5

Introduction Price Volume Distribution est un indicateur qui analyse la distribution du volume de trading par niveau de prix, aidant à identifier les zones de haute liquidité, le POC (Point of Control) et la Value Area. L'indicateur utilise les données M1 pour des calculs précis, affichant un histogramme visuel hautement personnalisable.

User Manual : Link 

Caractéristiques Principales

Haute Performance & Stabilité

  • Latence inférieure à 10ms par bougie

  • Plus de 609 objets graphiques optimisés (object pooling)

  • Sans repeinte (zero repaint)

  • Fonctionnement stable 24h+ sans fuite de mémoire

  • Utilise environ 100 Ko de RAM par instance

Analyse POC & Value Area

  • Point of Control (POC) : Niveau de prix avec le volume de trading le plus élevé

  • Value Area High (VAH) : Seuil supérieur de la zone de valeur

  • Value Area Low (VAL) : Seuil inférieur de la zone de valeur

  • Ratio de la Value Area ajustable de 50 à 95 % (par défaut 70 %)

  • Calcul objectif basé sur des données réelles

Support Multi-Session

  • D1 : Analyse par jour de trading

  • Session de Londres : 08h00-16h30 GMT

  • Session de New York : 13h30-22h00 GMT

  • Session Asiatique : 22h00-08h00 GMT

  • Custom Range : Personnalisation de l'heure de début/fin

  • Affichage simultané de 1 à 3 sessions

Détection de Spike de Volume

  • Des points jaunes marquent les bougies avec un volume anormal

  • Seuil de détection : 1.0-10.0x (par défaut 2.0x par rapport à la moyenne)

  • Limite maximale de 100 marqueurs pour optimiser les performances

Système de Filtre de Signal à 3 Zones

  • Zone 1 (Résistance) : Prix au-dessus de VAH → Tendance à la vente

  • Zone 2 (Value Area) : Prix entre VAH-VAL → Dépend du contexte

  • Zone 3 (Support) : Prix en dessous de VAL → Tendance à l'achat

Visualisation Flexible

  • Histogramme avec dégradés de couleurs personnalisés

  • Ajustement de la largeur des barres : 1-50 pixels

  • Lignes POC/VAH/VAL avec couleurs distinctes

  • Rectangles marquant la zone de valeur

  • Étiquettes affichant le prix et le volume

Paramètres Techniques

Configuration de l'Histogramme

  • Number of Rows : 24-500 bacs (par défaut 100)

  • Value Area Percentage : 50-95 % (par défaut 70 %)

  • Histogram Width : 1-50 pixels

  • Gradient Colors : Personnalisation des couleurs de début/fin

Mode Profile

  • SESSION : Analyse par session de trading

  • FIXED_RANGE : Intervalle de temps fixe

  • VISIBLE_RANGE : Basé sur la zone visible sur le graphique

Volume Spike Detection

  • Spike Threshold : 1.0-10.0x

  • Max Spike Markers : 100

  • Marker Color : Personnalisable

Affichage Multi-Session

  • Sessions to Display : 1-3

  • Session Template : D1/Londres/NY/Asie/Personnalisé

  • Custom Start/End Time : HH:MM

Vérification & Compatibilité Testé sur :

  • XAUUSD (Or)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • Autres paires forex

Configuration Requise :

  • MetaTrader 5 build 3500+

  • Unité de temps recommandée : M15 ou plus

  • Données M1 obligatoires

Guide d'Utilisation

  1. Installation : Faites glisser l'indicateur sur le graphique depuis le Navigateur

  2. Configuration : Choisissez le modèle de session ou la plage personnalisée

  3. Personnalisation : Ajustez le nombre de lignes, les couleurs et la largeur

  4. Analyse : Observez le POC/VAH/VAL et les spikes de volume

  5. Intégration EA : Utilisez iCustom() pour lire les buffers

Remarques Importantes

  • Cet indicateur est un outil d'analyse technique, pas un signal de trading

  • L'efficacité dépend de la stratégie et de la gestion des risques du trader

  • Backtest recommandé sur les données historiques avant utilisation réelle

  • Nécessite des données M1 complètes pour un calcul précis

