Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Analyse Professionnelle de la Distribution du Volume Outil d'analyse Volume Profile haute performance pour MetaTrader 5 avec affichage visuel et support d'intégration EA.

Introduction Price Volume Distribution est un indicateur qui analyse la distribution du volume de trading par niveau de prix, aidant à identifier les zones de haute liquidité, le POC (Point of Control) et la Value Area. L'indicateur utilise les données M1 pour des calculs précis, affichant un histogramme visuel hautement personnalisable.

User Manual : Link

Caractéristiques Principales

Haute Performance & Stabilité

Latence inférieure à 10ms par bougie

Plus de 609 objets graphiques optimisés (object pooling)

Sans repeinte (zero repaint)

Fonctionnement stable 24h+ sans fuite de mémoire

Utilise environ 100 Ko de RAM par instance

Analyse POC & Value Area

Point of Control (POC) : Niveau de prix avec le volume de trading le plus élevé

Value Area High (VAH) : Seuil supérieur de la zone de valeur

Value Area Low (VAL) : Seuil inférieur de la zone de valeur

Ratio de la Value Area ajustable de 50 à 95 % (par défaut 70 %)

Calcul objectif basé sur des données réelles

Support Multi-Session

D1 : Analyse par jour de trading

Session de Londres : 08h00-16h30 GMT

Session de New York : 13h30-22h00 GMT

Session Asiatique : 22h00-08h00 GMT

Custom Range : Personnalisation de l'heure de début/fin

Affichage simultané de 1 à 3 sessions

Détection de Spike de Volume

Des points jaunes marquent les bougies avec un volume anormal

Seuil de détection : 1.0-10.0x (par défaut 2.0x par rapport à la moyenne)

Limite maximale de 100 marqueurs pour optimiser les performances

Système de Filtre de Signal à 3 Zones

Zone 1 (Résistance) : Prix au-dessus de VAH → Tendance à la vente

Zone 2 (Value Area) : Prix entre VAH-VAL → Dépend du contexte

Zone 3 (Support) : Prix en dessous de VAL → Tendance à l'achat

Visualisation Flexible

Histogramme avec dégradés de couleurs personnalisés

Ajustement de la largeur des barres : 1-50 pixels

Lignes POC/VAH/VAL avec couleurs distinctes

Rectangles marquant la zone de valeur

Étiquettes affichant le prix et le volume

Paramètres Techniques

Configuration de l'Histogramme

Number of Rows : 24-500 bacs (par défaut 100)

Value Area Percentage : 50-95 % (par défaut 70 %)

Histogram Width : 1-50 pixels

Gradient Colors : Personnalisation des couleurs de début/fin

Mode Profile

SESSION : Analyse par session de trading

FIXED_RANGE : Intervalle de temps fixe

VISIBLE_RANGE : Basé sur la zone visible sur le graphique

Volume Spike Detection

Spike Threshold : 1.0-10.0x

Max Spike Markers : 100

Marker Color : Personnalisable

Affichage Multi-Session

Sessions to Display : 1-3

Session Template : D1/Londres/NY/Asie/Personnalisé

Custom Start/End Time : HH:MM

Vérification & Compatibilité Testé sur :

XAUUSD (Or)

EURUSD

GBPUSD

Autres paires forex

Configuration Requise :

MetaTrader 5 build 3500+

Unité de temps recommandée : M15 ou plus

Données M1 obligatoires

Guide d'Utilisation

Installation : Faites glisser l'indicateur sur le graphique depuis le Navigateur Configuration : Choisissez le modèle de session ou la plage personnalisée Personnalisation : Ajustez le nombre de lignes, les couleurs et la largeur Analyse : Observez le POC/VAH/VAL et les spikes de volume Intégration EA : Utilisez iCustom() pour lire les buffers

Remarques Importantes

Cet indicateur est un outil d'analyse technique, pas un signal de trading

L'efficacité dépend de la stratégie et de la gestion des risques du trader

Backtest recommandé sur les données historiques avant utilisation réelle

Nécessite des données M1 complètes pour un calcul précis

Price Volume Distribution - Outil professionnel d'analyse de distribution de volume pour les traders MetaTrader 5.