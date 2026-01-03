Price Volume Distribution MT5
Price Volume Distribution - 专业成交量分布分析 适用于 MetaTrader 5 的高性能成交量分布 (Volume Profile) 分析工具，具有直观显示和 EA 集成支持功能。
简介 Price Volume Distribution 是一款按价格水平分析交易量分布的指标，旨在帮助识别高流动性区域、POC（控制点）和价值区 (Value Area)。该指标使用 M1 数据进行精确计算，显示高度可定制的可视化直方图。
高性能与稳定性
-
每根蜡烛延迟低于 10 毫秒
-
609+ 个预优化图形对象（对象池技术）
-
零重绘 (Zero repaint)
-
24 小时以上稳定运行，无内存泄漏
-
每个实例仅占用约 100KB RAM
POC 与价值区分析
-
Point of Control (POC)：交易量最高的价格水平
-
Value Area High (VAH)：价值区的上边界
-
Value Area Low (VAL)：价值区的下边界
-
价值区比例可调：50-95%（默认 70%）
-
基于真实数据的客观计算
多交易时段支持
-
D1：按交易日分析
-
伦敦时段：08:00-16:30 GMT
-
纽约时段：13:30-22:00 GMT
-
亚洲时段：22:00-08:00 GMT
-
自定义范围 (Custom Range)：自定义开始/结束时间
-
同时显示 1-3 个交易时段
成交量激增检测 (Volume Spike)
-
黄点标记成交量异常的蜡烛图
-
检测阈值：1.0-10.0x（默认相对于平均值 2.0x）
-
最多限制 100 个标记以优化性能
三区信号过滤系统
-
区域 1（阻力）：价格高于 VAH → 做空趋势
-
区域 2（价值区）：价格在 VAH-VAL 之间 → 视语境而定
-
区域 3（支撑）：价格低于 VAL → 做多趋势
灵活的可视化
-
具有自定义渐变颜色的直方图
-
柱宽调节：1-50 像素
-
POC/VAH/VAL 线条颜色独立
-
矩形标记价值区域
-
显示价格和成交量的标签
技术参数
直方图配置
-
Number of Rows：24-500 个箱体（默认 100）
-
Value Area Percentage：50-95%（默认 70%）
-
Histogram Width：1-50 像素
-
Gradient Colors：自定义起始/结束颜色
Profile 模式
-
SESSION：按交易时段分析
-
FIXED_RANGE：固定时间间隔
-
VISIBLE_RANGE：根据图表显示区域
成交量激增检测
-
Spike Threshold：1.0-10.0x
-
Max Spike Markers：100
-
Marker Color：自定义颜色
多时段显示
-
Sessions to Display：1-3
-
Session Template：D1/伦敦/纽约/亚洲/自定义
-
Custom Start/End Time：HH:MM
验证与兼容性 已测试品种：
-
XAUUSD (黄金)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
其他外汇货币对
系统要求：
-
MetaTrader 5 build 3500+
-
建议时间框架：M15 或更高
-
需要可用的 M1 数据
使用指南
-
安装：从导航器将指标拖入图表
-
配置：选择时段模板或自定义范围
-
定制：调整行数、颜色、宽度
-
分析：观察 POC/VAH/VAL 和成交量激增
-
EA 集成：使用 iCustom() 读取缓冲区
重要注意事项
-
此指标为技术分析工具，并非交易信号
-
有效性取决于交易者的策略和风险管理
-
建议在实际使用前对历史数据进行回测
-
需要完整的 M1 数据以进行精确计算
Price Volume Distribution - 为 MetaTrader 5 交易者提供的专业成交量分布分析工具。