Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - 专业成交量分布分析 适用于 MetaTrader 5 的高性能成交量分布 (Volume Profile) 分析工具，具有直观显示和 EA 集成支持功能。

简介 Price Volume Distribution 是一款按价格水平分析交易量分布的指标，旨在帮助识别高流动性区域、POC（控制点）和价值区 (Value Area)。该指标使用 M1 数据进行精确计算，显示高度可定制的可视化直方图。

主要功能

User Manual : Link 

  • 一、简介

  • 2. 安装

  • 3. 接口及组件

  • 4. 参数设置

  • 5. 配置文件模式

  • 6. 交易会话模板

  • 7. 信号滤波器

  • 8. EA 集成

  • 9. 交易策略

  • 10. 故障排除

  • 11. 常见问题

高性能与稳定性

  • 每根蜡烛延迟低于 10 毫秒

  • 609+ 个预优化图形对象（对象池技术）

  • 零重绘 (Zero repaint)

  • 24 小时以上稳定运行，无内存泄漏

  • 每个实例仅占用约 100KB RAM

POC 与价值区分析

  • Point of Control (POC)：交易量最高的价格水平

  • Value Area High (VAH)：价值区的上边界

  • Value Area Low (VAL)：价值区的下边界

  • 价值区比例可调：50-95%（默认 70%）

  • 基于真实数据的客观计算

多交易时段支持

  • D1：按交易日分析

  • 伦敦时段：08:00-16:30 GMT

  • 纽约时段：13:30-22:00 GMT

  • 亚洲时段：22:00-08:00 GMT

  • 自定义范围 (Custom Range)：自定义开始/结束时间

  • 同时显示 1-3 个交易时段

成交量激增检测 (Volume Spike)

  • 黄点标记成交量异常的蜡烛图

  • 检测阈值：1.0-10.0x（默认相对于平均值 2.0x）

  • 最多限制 100 个标记以优化性能

三区信号过滤系统

  • 区域 1（阻力）：价格高于 VAH → 做空趋势

  • 区域 2（价值区）：价格在 VAH-VAL 之间 → 视语境而定

  • 区域 3（支撑）：价格低于 VAL → 做多趋势

灵活的可视化

  • 具有自定义渐变颜色的直方图

  • 柱宽调节：1-50 像素

  • POC/VAH/VAL 线条颜色独立

  • 矩形标记价值区域

  • 显示价格和成交量的标签

技术参数

直方图配置

  • Number of Rows：24-500 个箱体（默认 100）

  • Value Area Percentage：50-95%（默认 70%）

  • Histogram Width：1-50 像素

  • Gradient Colors：自定义起始/结束颜色

Profile 模式

  • SESSION：按交易时段分析

  • FIXED_RANGE：固定时间间隔

  • VISIBLE_RANGE：根据图表显示区域

成交量激增检测

  • Spike Threshold：1.0-10.0x

  • Max Spike Markers：100

  • Marker Color：自定义颜色

多时段显示

  • Sessions to Display：1-3

  • Session Template：D1/伦敦/纽约/亚洲/自定义

  • Custom Start/End Time：HH:MM

验证与兼容性 已测试品种：

  • XAUUSD (黄金)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • 其他外汇货币对

系统要求：

  • MetaTrader 5 build 3500+

  • 建议时间框架：M15 或更高

  • 需要可用的 M1 数据

使用指南

  1. 安装：从导航器将指标拖入图表

  2. 配置：选择时段模板或自定义范围

  3. 定制：调整行数、颜色、宽度

  4. 分析：观察 POC/VAH/VAL 和成交量激增

  5. EA 集成：使用 iCustom() 读取缓冲区

重要注意事项

  • 此指标为技术分析工具，并非交易信号

  • 有效性取决于交易者的策略和风险管理

  • 建议在实际使用前对历史数据进行回测

  • 需要完整的 M1 数据以进行精确计算

Price Volume Distribution - 为 MetaTrader 5 交易者提供的专业成交量分布分析工具。


