Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Profesyonel Hacim Dağılım Analizi Görsel ekran ve EA entegrasyon desteği ile MetaTrader 5 için yüksek performanslı Volume Profile analiz aracı.

Giriş Price Volume Distribution, işlem hacmi dağılımını fiyat seviyelerine göre analiz eden, yüksek likidite bölgelerini, POC (Point of Control) noktasını ve Değer Alanını (Value Area) belirlemeye yardımcı olan bir indikatördür. İndikatör, doğru hesaplama için M1 verilerini kullanır ve yüksek düzeyde özelleştirilebilir görsel histogramlar sunar.

User Manual : Link

Ana Özellikler

Yüksek Performans ve Kararlılık

Mum başına 10 ms'nin altında gecikme

609'dan fazla optimize edilmiş grafik nesnesi (object pooling)

Yeniden çizim yapmaz (zero repaint)

Bellek sızıntısı olmadan 24 saatten fazla kararlı çalışma

Örnek başına yaklaşık 100KB RAM kullanımı

POC ve Değer Alanı Analizi

Point of Control (POC): En yüksek işlem hacmine sahip fiyat seviyesi

Value Area High (VAH): Değer alanının üst sınırı

Value Area Low (VAL): Değer alanının alt sınırı

%50-95 arasında ayarlanabilir Değer Alanı oranı (varsayılan %70)

Gerçek verilere dayalı objektif hesaplama

Çoklu Oturum Desteği

D1: İşlem gününe göre analiz

Londra Oturumu: 08:00-16:30 GMT

New York Oturumu: 13:30-22:00 GMT

Asya Oturumu: 22:00-08:00 GMT

Özel Aralık (Custom Range): Başlangıç/bitiş saatini özelleştirme

Aynı anda 1-3 oturum görüntüleme

Hacim Patlaması Algılama (Volume Spike)

Sarı noktalar anormal hacme sahip mumları işaretler

Algılama eşiği: 1.0-10.0x (ortalamaya göre varsayılan 2.0x)

Performansı optimize etmek için maksimum 100 işaretçi sınırı

3 Bölgeli Sinyal Filtre Sistemi

Bölge 1 (Direnç): Fiyat VAH üzerinde → Satış eğilimi

Bölge 2 (Değer Alanı): Fiyat VAH-VAL arasında → Bağlama göre

Bölge 3 (Destek): Fiyat VAL altında → Alış eğilimi

Esnek Görselleştirme

Özel renk gradyanlı histogram

Çubuk genişliği ayarı: 1-50 piksel

Ayrı renklerle POC/VAH/VAL çizgileri

Değer alanını işaretleyen dikdörtgenler

Fiyat ve hacmi gösteren etiketler

Teknik Parametreler

Histogram Yapılandırması

Satır Sayısı (Number of Rows): 24-500 bölme (varsayılan 100)

Değer Alanı Yüzdesi: %50-95 (varsayılan %70)

Histogram Genişliği: 1-50 piksel

Gradyan Renkler: Başlangıç/bitiş renklerini özelleştirme

Profil Modu

SESSION: İşlem oturumuna göre analiz

FIXED_RANGE: Sabit zaman aralığı

VISIBLE_RANGE: Grafikteki görünür alana göre

Hacim Patlaması Algılama

Patlama Eşiği (Spike Threshold): 1.0-10.0x

Maksimum İşaretçi: 100

İşaretçi Rengi: Özelleştirilebilir

Çoklu Oturum Görüntüleme

Görüntülenecek Oturum Sayısı: 1-3

Oturum Şablonu: D1/Londra/NY/Asya/Özel

Özel Başlangıç/Bitiş Saati: SS:DD

Doğrulama ve Uyumluluk Test Edilenler:

XAUUSD (Altın)

EURUSD

GBPUSD

Diğer forex çiftleri

Sistem Gereksinimleri:

MetaTrader 5 build 3500+

Önerilen Zaman Dilimi: M15 ve üzeri

M1 verileri mevcut olmalıdır

Kullanım Kılavuzu

Kurulum: İndikatörü Gezgin'den grafiğe sürükleyin Yapılandırma: Oturum şablonunu veya özel aralığı seçin Özelleştirme: Satır sayısını, renkleri ve genişliği ayarlayın Analiz: POC/VAH/VAL ve hacim patlamalarını gözlemleyin EA Entegrasyonu: Buffer'ları okumak için iCustom() kullanın

Önemli Notlar

Bu indikatör bir teknik analiz aracıdır, bir işlem sinyali değildir

Etkililik, yatırımcının stratejisine ve risk yönetimine bağlıdır

Gerçek kullanımdan önce geçmiş verilerde backtest yapılması önerilir

Doğru hesaplama için tam M1 verisi gereklidir

Price Volume Distribution - MetaTrader 5 yatırımcıları için profesyonel hacim dağılım analiz aracı.