Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Profesyonel Hacim Dağılım Analizi Görsel ekran ve EA entegrasyon desteği ile MetaTrader 5 için yüksek performanslı Volume Profile analiz aracı.
Giriş Price Volume Distribution, işlem hacmi dağılımını fiyat seviyelerine göre analiz eden, yüksek likidite bölgelerini, POC (Point of Control) noktasını ve Değer Alanını (Value Area) belirlemeye yardımcı olan bir indikatördür. İndikatör, doğru hesaplama için M1 verilerini kullanır ve yüksek düzeyde özelleştirilebilir görsel histogramlar sunar.
Ana Özellikler
Yüksek Performans ve Kararlılık
-
Mum başına 10 ms'nin altında gecikme
-
609'dan fazla optimize edilmiş grafik nesnesi (object pooling)
-
Yeniden çizim yapmaz (zero repaint)
-
Bellek sızıntısı olmadan 24 saatten fazla kararlı çalışma
-
Örnek başına yaklaşık 100KB RAM kullanımı
POC ve Değer Alanı Analizi
-
Point of Control (POC): En yüksek işlem hacmine sahip fiyat seviyesi
-
Value Area High (VAH): Değer alanının üst sınırı
-
Value Area Low (VAL): Değer alanının alt sınırı
-
%50-95 arasında ayarlanabilir Değer Alanı oranı (varsayılan %70)
-
Gerçek verilere dayalı objektif hesaplama
Çoklu Oturum Desteği
-
D1: İşlem gününe göre analiz
-
Londra Oturumu: 08:00-16:30 GMT
-
New York Oturumu: 13:30-22:00 GMT
-
Asya Oturumu: 22:00-08:00 GMT
-
Özel Aralık (Custom Range): Başlangıç/bitiş saatini özelleştirme
-
Aynı anda 1-3 oturum görüntüleme
Hacim Patlaması Algılama (Volume Spike)
-
Sarı noktalar anormal hacme sahip mumları işaretler
-
Algılama eşiği: 1.0-10.0x (ortalamaya göre varsayılan 2.0x)
-
Performansı optimize etmek için maksimum 100 işaretçi sınırı
3 Bölgeli Sinyal Filtre Sistemi
-
Bölge 1 (Direnç): Fiyat VAH üzerinde → Satış eğilimi
-
Bölge 2 (Değer Alanı): Fiyat VAH-VAL arasında → Bağlama göre
-
Bölge 3 (Destek): Fiyat VAL altında → Alış eğilimi
Esnek Görselleştirme
-
Özel renk gradyanlı histogram
-
Çubuk genişliği ayarı: 1-50 piksel
-
Ayrı renklerle POC/VAH/VAL çizgileri
-
Değer alanını işaretleyen dikdörtgenler
-
Fiyat ve hacmi gösteren etiketler
Teknik Parametreler
Histogram Yapılandırması
-
Satır Sayısı (Number of Rows): 24-500 bölme (varsayılan 100)
-
Değer Alanı Yüzdesi: %50-95 (varsayılan %70)
-
Histogram Genişliği: 1-50 piksel
-
Gradyan Renkler: Başlangıç/bitiş renklerini özelleştirme
Profil Modu
-
SESSION: İşlem oturumuna göre analiz
-
FIXED_RANGE: Sabit zaman aralığı
-
VISIBLE_RANGE: Grafikteki görünür alana göre
Hacim Patlaması Algılama
-
Patlama Eşiği (Spike Threshold): 1.0-10.0x
-
Maksimum İşaretçi: 100
-
İşaretçi Rengi: Özelleştirilebilir
Çoklu Oturum Görüntüleme
-
Görüntülenecek Oturum Sayısı: 1-3
-
Oturum Şablonu: D1/Londra/NY/Asya/Özel
-
Özel Başlangıç/Bitiş Saati: SS:DD
Doğrulama ve Uyumluluk Test Edilenler:
-
XAUUSD (Altın)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
Diğer forex çiftleri
Sistem Gereksinimleri:
-
MetaTrader 5 build 3500+
-
Önerilen Zaman Dilimi: M15 ve üzeri
-
M1 verileri mevcut olmalıdır
Kullanım Kılavuzu
-
Kurulum: İndikatörü Gezgin'den grafiğe sürükleyin
-
Yapılandırma: Oturum şablonunu veya özel aralığı seçin
-
Özelleştirme: Satır sayısını, renkleri ve genişliği ayarlayın
-
Analiz: POC/VAH/VAL ve hacim patlamalarını gözlemleyin
-
EA Entegrasyonu: Buffer'ları okumak için iCustom() kullanın
Önemli Notlar
-
Bu indikatör bir teknik analiz aracıdır, bir işlem sinyali değildir
-
Etkililik, yatırımcının stratejisine ve risk yönetimine bağlıdır
-
Gerçek kullanımdan önce geçmiş verilerde backtest yapılması önerilir
-
Doğru hesaplama için tam M1 verisi gereklidir
