Price Volume Distribution MT5
- インディケータ
- Ich Khiem Nguyen
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Price Volume Distribution - プロフェッショナル出来高分布分析 視覚的な表示とEA統合サポートを備えた、MetaTrader 5用の高性能ボリュームプロファイル（Volume Profile）分析ツール。
はじめに Price Volume Distributionは、価格レベルごとの取引高の分布を分析し、高流動性ゾーン、POC（Point of Control）、およびバリューエリア（Value Area）の特定を支援するインジケーターです。正確な計算のためにM1データを使用し、高度にカスタマイズ可能なヒストグラムを表示します。
主な特徴
高いパフォーマンスと安定性
1ローソク足あたり10ms未満のレイテンシ
609以上の最適化済みグラフィックオブジェクト（オブジェクトプーリング）
リペイントなし（Zero repaint）
メモリリークなしで24時間以上の安定稼働
1インスタンスあたり約100KBのRAMを使用
POCおよびバリューエリア分析
Point of Control (POC): 取引高が最も高い価格レベル
Value Area High (VAH): バリューエリアの上限
Value Area Low (VAL): バリューエリアの下限
バリューエリア比率は50〜95%で調整可能（デフォルト70%）
実際のデータに基づく客観的な計算
マルチセッション対応
D1: 取引日ごとの分析
ロンドンセッション: 08:00-16:30 GMT
ニューヨークセッション: 13:30-22:00 GMT
アジアセッション: 22:00-08:00 GMT
カスタムレンジ: 開始/終了時間のカスタマイズ
1〜3つのセッションを同時表示
ボリュームスパイク検出
異常なボリュームのローソク足に黄色のドットを表示
検出閾値: 1.0〜10.0倍（デフォルトは平均の2.0倍）
パフォーマンス最適化のため最大100個のマーカーに制限
3ゾーンシグナルフィルターシステム
ゾーン1（抵抗）: 価格がVAHより上 → 売りトレンド
ゾーン2（バリューエリア）: 価格がVAHとVALの間 → 文脈による
ゾーン3（サポート）: 価格がVALより下 → 買いトレンド
柔軟な視覚化
カスタムグラデーションカラーのヒストグラム
バーの幅調整: 1〜50ピクセル
POC/VAH/VALの各ラインに個別の色設定
バリューエリアを示す長方形表示
価格とボリュームを表示するラベル
技術パラメータ
ヒストグラム設定
Number of Rows: 24〜500ビン（デフォルト100）
Value Area Percentage: 50〜95%（デフォルト70%）
Histogram Width: 1〜50ピクセル
Gradient Colors: 開始/終了色のカスタマイズ
プロファイルモード
SESSION: 取引セッション別の分析
FIXED_RANGE: 固定期間
VISIBLE_RANGE: チャートの表示範囲に基づく
ボリュームスパイク検出
Spike Threshold: 1.0〜10.0倍
Max Spike Markers: 100
Marker Color: カスタマイズ可能
マルチセッション表示
Sessions to Display: 1〜3
Session Template: D1/London/NY/Asian/Custom
Custom Start/End Time: HH:MM
検証と互換性 検証済み銘柄:
XAUUSD (ゴールド)
EURUSD
GBPUSD
その他のFX通貨ペア
システム要件:
MetaTrader 5 ビルド3500以上
推奨タイムフレーム: M15以上
M1データが利用可能であること
使用手順
インストール: ナビゲーターからインジケーターをチャートにドラッグ
設定: セッションテンプレートまたはカスタムレンジを選択
カスタマイズ: 行数、色、幅を調整
分析: POC/VAH/VALとボリュームスパイクを観察
EA統合: iCustom()を使用してバッファを読み取り
重要事項
このインジケーターはテクニカル分析ツールであり、売買シグナルではありません
効果はトレーダーの戦略とリスク管理に依存します
実運用前にヒストリカルデータでのバックテストを推奨します
正確な計算には完全なM1データが必要です
Price Volume Distribution - MetaTrader 5トレーダーのためのプロフェッショナルな出来高分布分析ツール。