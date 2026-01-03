Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - プロフェッショナル出来高分布分析 視覚的な表示とEA統合サポートを備えた、MetaTrader 5用の高性能ボリュームプロファイル（Volume Profile）分析ツール。

はじめに Price Volume Distributionは、価格レベルごとの取引高の分布を分析し、高流動性ゾーン、POC（Point of Control）、およびバリューエリア（Value Area）の特定を支援するインジケーターです。正確な計算のためにM1データを使用し、高度にカスタマイズ可能なヒストグラムを表示します。

User Manual : Link 



主な特徴

高いパフォーマンスと安定性

  • 1ローソク足あたり10ms未満のレイテンシ

  • 609以上の最適化済みグラフィックオブジェクト（オブジェクトプーリング）

  • リペイントなし（Zero repaint）

  • メモリリークなしで24時間以上の安定稼働

  • 1インスタンスあたり約100KBのRAMを使用

POCおよびバリューエリア分析

  • Point of Control (POC): 取引高が最も高い価格レベル

  • Value Area High (VAH): バリューエリアの上限

  • Value Area Low (VAL): バリューエリアの下限

  • バリューエリア比率は50〜95%で調整可能（デフォルト70%）

  • 実際のデータに基づく客観的な計算

マルチセッション対応

  • D1: 取引日ごとの分析

  • ロンドンセッション: 08:00-16:30 GMT

  • ニューヨークセッション: 13:30-22:00 GMT

  • アジアセッション: 22:00-08:00 GMT

  • カスタムレンジ: 開始/終了時間のカスタマイズ

  • 1〜3つのセッションを同時表示

ボリュームスパイク検出

  • 異常なボリュームのローソク足に黄色のドットを表示

  • 検出閾値: 1.0〜10.0倍（デフォルトは平均の2.0倍）

  • パフォーマンス最適化のため最大100個のマーカーに制限

3ゾーンシグナルフィルターシステム

  • ゾーン1（抵抗）: 価格がVAHより上 → 売りトレンド

  • ゾーン2（バリューエリア）: 価格がVAHとVALの間 → 文脈による

  • ゾーン3（サポート）: 価格がVALより下 → 買いトレンド

柔軟な視覚化

  • カスタムグラデーションカラーのヒストグラム

  • バーの幅調整: 1〜50ピクセル

  • POC/VAH/VALの各ラインに個別の色設定

  • バリューエリアを示す長方形表示

  • 価格とボリュームを表示するラベル

技術パラメータ

ヒストグラム設定

  • Number of Rows: 24〜500ビン（デフォルト100）

  • Value Area Percentage: 50〜95%（デフォルト70%）

  • Histogram Width: 1〜50ピクセル

  • Gradient Colors: 開始/終了色のカスタマイズ

プロファイルモード

  • SESSION: 取引セッション別の分析

  • FIXED_RANGE: 固定期間

  • VISIBLE_RANGE: チャートの表示範囲に基づく

ボリュームスパイク検出

  • Spike Threshold: 1.0〜10.0倍

  • Max Spike Markers: 100

  • Marker Color: カスタマイズ可能

マルチセッション表示

  • Sessions to Display: 1〜3

  • Session Template: D1/London/NY/Asian/Custom

  • Custom Start/End Time: HH:MM

検証と互換性 検証済み銘柄:

  • XAUUSD (ゴールド)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • その他のFX通貨ペア

システム要件:

  • MetaTrader 5 ビルド3500以上

  • 推奨タイムフレーム: M15以上

  • M1データが利用可能であること

使用手順

  1. インストール: ナビゲーターからインジケーターをチャートにドラッグ

  2. 設定: セッションテンプレートまたはカスタムレンジを選択

  3. カスタマイズ: 行数、色、幅を調整

  4. 分析: POC/VAH/VALとボリュームスパイクを観察

  5. EA統合: iCustom()を使用してバッファを読み取り

重要事項

  • このインジケーターはテクニカル分析ツールであり、売買シグナルではありません

  • 効果はトレーダーの戦略とリスク管理に依存します

  • 実運用前にヒストリカルデータでのバックテストを推奨します

  • 正確な計算には完全なM1データが必要です

Price Volume Distribution - MetaTrader 5トレーダーのためのプロフェッショナルな出来高分布分析ツール。


