Price Volume Distribution MT5

가격 수준별 거래량 분포를 분석하는 Volume Profile 지표. MT5용 POC, Value Area, 거래량 급등 및 존 기반 신호 필터링을 표시합니다.





개요





Price Volume Distribution은 MetaTrader 5용 거래량 분석 지표입니다. M1 타임프레임 데이터를 사용하여 가격 수준별 거래량 분포를 계산하고 표시하며, 히스토그램 바와 참조선을 통해 시각적 표현을 제공합니다.

주요 기능





지표가 식별하는 항목:

- Point of Control (POC): 가장 높은 거래량의 가격 수준

- Value Area High/Low (VAH/VAL): 거래량의 70%를 포함하는 가격 범위

- 거래량 급등: 비정상적으로 높은 활동의 가격 수준

- 거래량 집중에 기반한 지지 및 저항 존





프로파일 모드





세 가지 계산 모드 제공:





1. 세션 모드: 일봉(D1) 바 경계 내에서 거래량 분석

2. 고정 범위 모드: 사용자 지정 시작 및 종료 시간 사이의 거래량 계산

3. 가시 범위 모드: 차트의 가시 영역에 따라 동적으로 업데이트





세션 템플릿





일반적인 거래 세션용 사전 구성된 시간 범위:

- D1: 전일 분석(00:00-23:59 GMT)

- 런던 세션: 08:00-16:30 GMT

- 뉴욕 세션: 13:30-22:00 GMT

- 아시아 세션: 22:00-08:00 GMT

- 사용자 정의: 사용자 정의 시간 범위





시각화 구성요소





히스토그램 표시:

- 색상 그라데이션 거래량 바(24~500개 구성 가능한 빈)

- 조절 가능한 너비 및 위치 오프셋

- POC는 수직 흰색 선으로 표시

- VAH/VAL은 수평선으로 표시





존 분류:

- 저항 존(상단): 진한 빨간색 사각형

- Value Area(중간): 파란색 사각형

- 지지 존(하단): 진한 녹색 사각형





거래량 급등:

- 거래량 임계값을 초과하는 수준에 금색 마커

- 구성 가능한 감도(평균 거래량의 1.0x~10.0x)

- 급등 감지용 별도 타임프레임 선택





신호 필터링





지표에는 존 기반 필터링 로직이 포함됩니다:

- 가격이 저항, 가치 또는 지지 존에 있는지 식별

- 매수/매도 존 검증용 불리언 값 반환

- iCustom() 함수를 통해 Expert Advisor와 통합 가능





구성 옵션





프로파일 설정:

- 히스토그램 행 수(빈)

- Value Area 백분율(50-95%)

- 거래량 소스 선택(틱 거래량, 실제 거래량 또는 자동 감지)





시각적 설정:

- 히스토그램, 존 및 급등 표시 독립적으로 전환

- 모든 시각적 요소의 색상 사용자 지정

- 히스토그램 너비 및 오프셋 조정





성능:

- 리소스 할당을 최소화하기 위한 객체 풀링 사용

- M1 데이터 버퍼는 1500개 바(약 25시간)로 제한

- CPU 사용량 감소를 위한 바 단위 처리





Expert Advisor 통합





iCustom()을 사용하여 EA에서 지표에 액세스할 수 있습니다:





int handle = iCustom(_Symbol, _Period, "VolumeProfile");





신호 필터 메서드는 존에 대한 현재 가격 위치를 확인합니다.





기술 요구사항





- MetaTrader 5 빌드 3802 이상

- 정확한 계산을 위한 M1 기록 데이터

- 최소 1500 M1 바 권장





중요 참고사항





이것은 기술적 분석 도구입니다. 과거 거래량 분포를 표시하며 미래 가격 움직임을 예측하지 않습니다. Volume Profile 분석은 시장 구조 평가를 위한 여러 방법 중 하나입니다. 사용자는 이 도구를 자신의 분석 및 리스크 관리 전략과 결합하여 사용해야 합니다.





지표는 브로커의 M1 데이터가 필요합니다. 심볼의 M1 기록이 사용 불가능한 경우, 데이터가 동기화될 때까지 계산이 불완전할 수 있습니다.





지원





기술적 질문이나 기능 요청은 MQL5 프로필 메시지로 연락해 주세요.



