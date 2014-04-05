Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution


가격 수준별 거래량 분포를 분석하는 Volume Profile 지표. MT5용 POC, Value Area, 거래량 급등 및 존 기반 신호 필터링을 표시합니다.


개요


Price Volume Distribution은 MetaTrader 5용 거래량 분석 지표입니다. M1 타임프레임 데이터를 사용하여 가격 수준별 거래량 분포를 계산하고 표시하며, 히스토그램 바와 참조선을 통해 시각적 표현을 제공합니다.

시스템 이해를 위한 사용자 가이드  | 기타 언어 사용자 가이드

주요 기능


지표가 식별하는 항목:

- Point of Control (POC): 가장 높은 거래량의 가격 수준

- Value Area High/Low (VAH/VAL): 거래량의 70%를 포함하는 가격 범위

- 거래량 급등: 비정상적으로 높은 활동의 가격 수준

- 거래량 집중에 기반한 지지 및 저항 존


프로파일 모드


세 가지 계산 모드 제공:


1. 세션 모드: 일봉(D1) 바 경계 내에서 거래량 분석

2. 고정 범위 모드: 사용자 지정 시작 및 종료 시간 사이의 거래량 계산

3. 가시 범위 모드: 차트의 가시 영역에 따라 동적으로 업데이트


세션 템플릿


일반적인 거래 세션용 사전 구성된 시간 범위:

- D1: 전일 분석(00:00-23:59 GMT)

- 런던 세션: 08:00-16:30 GMT

- 뉴욕 세션: 13:30-22:00 GMT

- 아시아 세션: 22:00-08:00 GMT

- 사용자 정의: 사용자 정의 시간 범위


시각화 구성요소


히스토그램 표시:

- 색상 그라데이션 거래량 바(24~500개 구성 가능한 빈)

- 조절 가능한 너비 및 위치 오프셋

- POC는 수직 흰색 선으로 표시

- VAH/VAL은 수평선으로 표시


존 분류:

- 저항 존(상단): 진한 빨간색 사각형

- Value Area(중간): 파란색 사각형

- 지지 존(하단): 진한 녹색 사각형


거래량 급등:

- 거래량 임계값을 초과하는 수준에 금색 마커

- 구성 가능한 감도(평균 거래량의 1.0x~10.0x)

- 급등 감지용 별도 타임프레임 선택


신호 필터링


지표에는 존 기반 필터링 로직이 포함됩니다:

- 가격이 저항, 가치 또는 지지 존에 있는지 식별

- 매수/매도 존 검증용 불리언 값 반환

- iCustom() 함수를 통해 Expert Advisor와 통합 가능


구성 옵션


프로파일 설정:

- 히스토그램 행 수(빈)

- Value Area 백분율(50-95%)

- 거래량 소스 선택(틱 거래량, 실제 거래량 또는 자동 감지)


시각적 설정:

- 히스토그램, 존 및 급등 표시 독립적으로 전환

- 모든 시각적 요소의 색상 사용자 지정

- 히스토그램 너비 및 오프셋 조정


성능:

- 리소스 할당을 최소화하기 위한 객체 풀링 사용

- M1 데이터 버퍼는 1500개 바(약 25시간)로 제한

- CPU 사용량 감소를 위한 바 단위 처리


Expert Advisor 통합


iCustom()을 사용하여 EA에서 지표에 액세스할 수 있습니다:


int handle = iCustom(_Symbol, _Period, "VolumeProfile");


신호 필터 메서드는 존에 대한 현재 가격 위치를 확인합니다.


기술 요구사항


- MetaTrader 5 빌드 3802 이상

- 정확한 계산을 위한 M1 기록 데이터

- 최소 1500 M1 바 권장


중요 참고사항


이것은 기술적 분석 도구입니다. 과거 거래량 분포를 표시하며 미래 가격 움직임을 예측하지 않습니다. Volume Profile 분석은 시장 구조 평가를 위한 여러 방법 중 하나입니다. 사용자는 이 도구를 자신의 분석 및 리스크 관리 전략과 결합하여 사용해야 합니다.


지표는 브로커의 M1 데이터가 필요합니다. 심볼의 M1 기록이 사용 불가능한 경우, 데이터가 동기화될 때까지 계산이 불완전할 수 있습니다.


지원


기술적 질문이나 기능 요청은 MQL5 프로필 메시지로 연락해 주세요.


추천 제품
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
지표
기술 설명 – MetaTrader 5용 Delta Profile Delta Profile 은 MetaTrader 5에서 정의된 캔들 범위 내의 거래량 흐름을 세부적으로 분석하기 위해 설계된 지표입니다. 이 도구는 각 가격 수준에서 양의 거래량(상승과 관련) 과 음의 거래량(하락과 관련) 간의 불균형을 구조화하고 시각화합니다. 이를 통해 사용자는 실제로 거래가 집중되는 가격 영역과 시장 불균형이 형성되는 구간을 명확하게 파악할 수 있습니다. 핵심 개념 지표는 가격 레벨 을 인식하고 이를 양의 거래량, 음의 거래량 및 순 델타(양-음 차이)로 분류합니다. 각 가격 레벨은 수평 막대 로 차트에 표시되며, 거래가 집중되는 구간을 직관적으로 보여줍니다. 사용자는 분석할 캔들의 개수 , 가격 반올림 정밀도 , 최대 표시 레벨 수 , 표시 옵션 등을 직접 설정할 수 있습니다. 주요 기능 가격 레벨 매핑 : 사용자가 지정한 자릿수에 맞게 가격을 반올림하여 거래량을 집계합니다. 순 델타 계산 : 양
SUM Market Profile Heat
Liu Ying Pei
지표
Market Profile Heat indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible to use a fr
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
CVD SmoothFlow Pro - 모든 자산에 대한 무제한 볼륨 분석! CVD SmoothFlow Pro 는 정밀하고 무제한의 볼륨 분석을 원하는 트레이더를 위한 최적의 솔루션입니다. Cumulative Volume Delta (CVD) 계산과 고급 노이즈 필터링을 활용하여, Pro 버전은 모든 금융 자산 거래에 필요한 유연성과 정확성을 제공합니다. CVD SmoothFlow Pro가 제공하는 기능: 명확한 분석 : 시장 노이즈를 필터링하고 모든 금융 자산에서 중요한 볼륨 변동을 강조합니다. ️ 정확한 계산 : 매수와 매도 차이를 모니터링하여 외환, 지수, 암호화폐 등 자산의 볼륨 행동을 상세히 제공합니다. 직관적인 인터페이스 : 데이터가 명확하게 제시되어 분석이 쉽고 효율적입니다. 트렌드 식별 : 시장 트렌드를 자신 있게 식별하여 정보에 기반한 결정을 지원합니다. 실용적인 적용: 모든 자산의 실시간 매수자와 매도자 균형을 모니터링합니다. 볼륨을 기반
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
지표
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
UPD1 Profile Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
지표
표시기는 지정된 막대 수에 대한 작업 히스토그램에서 최대 및 최소 가격 볼륨(시장 프로필)의 수준을 찾습니다.   복합 프로파일. 히스토그램의 높이는 완전 자동이며 모든 기기 및 기간에 맞게 조정됩니다. 저자의 알고리즘이 사용되며 잘 알려진 아날로그를 반복하지 않습니다. 두 히스토그램의 높이는 촛불의 평균 높이와 거의 같습니다. 스마트 경고는 볼륨 레벨에 관한 가격에 대해 알려 도움이 될 것입니다. 개념Smart Money. Low Volume - Imbalance. ,좋은 시장 상황을 찾아 시장의 구조를 결정하고 바이너리 옵션에 대한 필터로 사용됩니다. 그것은 가격에 대한 자석입니다. High Volume - Liquidity. 는 시험을 위해 축적을 나갈 때 사용됩니다. 입력 매개 변수. 기본. Bars Count - 계산 및 표시 할 막대 수. Signal Fractal = 5 (색상 신호 레벨). 수준은 다음과 같은 조건에서 신호가 될 것입니다:그것을 초과하지 않는 상단
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
지표
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Range profile
Mikhail Nazarenko
지표
The indicator automatically calculates the level and   real volume       Point of control, and also displays the market profile for an array of candles, within the boundaries of a rectangle. If your strategy is based on taking profit on a rebound from price accumulations,   the Range profile indicator will become the main tool in scalping trading. Point of control is calculated based on the total volume for each tick or minute candles, depending on the settings and trading timeframe. In the abse
Basic Volume Profile MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
메타트레이더용 거래량 프로필 인디케이터로 거래량 분석의 힘을 발견하세요!   /   MT4 버전 기본 거래량 프로필은 거래를 최적화하려는 수동 트레이더를 위해 특별히 설계된 지표입니다. 거래량 프로필 인디케이터는 시장 움직임을 더 잘 이해하고자 하는 진지한 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 혁신적인 솔루션을 사용하면 거래량이 가격별로 어떻게 분포되어 있는지 명확하고 간결하게 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 지지 및 저항 수준, 누적 및 분포 영역, 주요 제어 지점과 같은 주요 관심 영역을 식별할 수 있습니다. 특정 날짜의 거래량을 나타내는 일반 거래량 표시기와 달리 기본 거래량 프로필은 특정 가격의 거래량을 보여줍니다.  이 인디케이터는 직관적이고 사용자 지정 가능한 인터페이스를 갖추고 있어 거래 선호도에 맞게 조정할 수 있습니다. 특징 가격 차트에 거래량 프로필을 명확하게 표시합니다. 거래량이 많은 영역과 적은 영역을 빠르게 식별합니다. 트레이딩 스타일에 맞게 색상과 스타
Forex Volume MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Forex Volume은 통화쌍의 매수 및 매도 거래량을 컬러 히스토그램 형태로 표시합니다. 거래량은 자산에 대한 매수 및 매도 거래로 구성됩니다. FX 시장에서: 매수량이 매도량보다 많으면 해당 통화쌍의 가격은 상승하는 경향이 있습니다. 매도량이 매수량보다 많으면 해당 통화쌍의 가격은 하락하는 경향이 있습니다. 주요 기능 틱 볼륨 데이터를 활용하여 나쁜 거래를 피할 수 있습니다. 시장 내 큰 자금을 움직이는 플레이어의 방향에 따라 거래할 수 있도록 도와줍니다. Metatrader의 모든 알림 기능이 포함되어 있습니다. 틱 볼륨 활용하기 기타 시장과 달리, 현물 외환 시장은 중앙 집중식이 아니기 때문에 개인 트레이더가 실제 볼륨 데이터를 얻는 것은 매우 어렵습니다. 2011년 베테랑 외환 트레이더 Caspar Marney가 발표한 연구에서는 틱 볼륨과 실제 거래량 사이에 높은 정확도와 상관관계가 있다고 결론지었습니다. 히스토그램 계산 공식 KT Forex Volume 지표
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
지표
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
지표
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
Heatmap Volume Profile
Olexandr Savchuk
3.5 (2)
지표
A Heatmap with a Volume Profile is like a thermal imager or x-ray machine. It will help you to estimate the relative distribution of volume during the price movement and to understand  the relationship between volume and price. Indicator Volume Profile "Volumos Maxima" is a powerful tool for analyzing this relationship. After simple experimentation with heatmap, you can find that each trading instrument has its own “ characteristic ” way of distributing volume. And this will help you to make a b
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
지표
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
지표
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
지표
Daily & Composite Volume Profile   This is a professional-grade market profile tool designed for MetaTrader 5. It utilizes a   Dual-Profile System   to visualize supply, demand, and liquidity concentrations. Key Features Left Side: Daily Session Profiles Automatically identifies the start and end of every trading day. Generates a unique Volume Profile for each individual day. Allows you to see how value migrated from yesterday to today (e.g., Is today's volume higher or lower than yesterday?).
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
지표
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
지표
The MarketProfileTPO indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to bring the Market Profile concept, based on Time Price Opportunity (TPO) analysis , directly onto your main chart window. This indicator calculates and displays the price distribution over a specified period, highlighting key areas of market activity and concentration. It is particularly optimized for high-volatility instruments like NAS100, US30, and XAUUSD when used on the M1 (1-minute) timeframe, offering a detailed
MR Volume Profile Rectangles 5
Sergey Khramchenkov
지표
A "Volume Profile" is an advanced charting indicator that displays total volume traded at every price level over a user specified time period. The main components of the volume profile are POC ( Point Of Control - the price level, at which the maximum number of contracts were executed during a selected period), VAH ( Value Area High - the highest price in the Value Area) and VAL ( Value Area Low - the lowest price in the Value Area). When we settled on the original indicator, we spent a lot of
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
지표
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
지표
Description: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). Locate the areas with the best prices in the market and get an advantage over other market participants. Features: Customizable Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points integrated resource management to reduce the load while working with multiple charts Works on all timefr
Z Score Plus MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
지표
In finance, Z Scores are measures of the variability of an observation and can be used by traders to help determine market volatility. Z scores tell Traders whether a score is typical for a specified dataset or is atypical. Z scores also enable analysts to adapt scores from multiple datasets to make scores that can be more accurately compared to each other. # In practice, we have the ZScore with zero point and oscillations between 2 and 3 for ultra high high points and oscillations between -2 an
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
지표
스마트 공급 및 수요 사각형 도구 인디케이터는 MT5에서 최고의 동반자로, 주요 공급 및 수요 데이터를 즉시 시각화하여 필요한 곳에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이 도구는 구역 위에 풍부하고 실행 가능한 데이터를 자동으로 오버레이하여 구역 분류, 핍 거리, 강도, 구역 크기 등을 각 구역 안에 깔끔하게 표시합니다. 더 이상 복잡함이나 추측이 필요 없습니다—명확하고 역동적인 인사이트로 여러분의 결정을 지원합니다. 트레이더를 위해 제작. 정밀함으로 구동. 인트라데이 스캘핑을 하든 일일 차트에서 주요 구역을 분석하든, 이 인디케이터는 수동으로 그린 구역을 즉시 스마트 구역으로 전환하여 작업 흐름을 방해하지 않으면서 차트의 정보 가치를 높입니다. ### 주요 기능 **자동 레벨 감지** - 차트상의 모든 구역을 즉시 인식 - 공급 또는 수요로 자동 분류—수동 태깅 불필요 **풍부한 실시간 메트릭** - 표시 항목:   - 구역 크기   - 현재 가격과의 실시간 핍 거리   -
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
지표
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
지표
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Initial Balance MT5
Ricardo Almeida Branco
지표
The Initial Balance (Initial Balance / Initial Balance) is a concept related to the study of volume (to learn more, study about Market Profile and Auction Market Theory. You can find some videos in English when searching for "Initial Balance Market Profile"). The IB defines a range in which prices were negotiated in the first hour of trading.The amplitude of the range is important and the break in the range defined by the Initial Balance may have occurred due to the movement of several players
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
지표
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Volume Profile DD 1B
OBARE PAUL OTIENO
지표
중요 공지 – 라이선스 및 활성화 필요 활성화 지침: 구매를 완료한 후 즉시 저희에게 연락하여 라이선스 키, 비밀번호 또는 활성화 세부 정보를 받으십시오. 이들이 없으면 소프트웨어가 작동하지 않습니다. 저희는 원활한 활성화 과정을 보장하고 질문에 대해 도움을 드리기 위해 여기 있습니다. 다국어 사용자 지정 거래 경험을 향상시키기 위해 소프트웨어를 여러 언어로 완벽하게 사용자 지정할 수 있습니다. 저희 팀은 다음 언어로 번역을 제공할 수 있습니다: 중국어 | 프랑스어 | 포르투갈어 | 스페인어 | 러시아어 일본어 | 독일어 | 한국어 | 이탈리아어 | 터키어 선호하는 언어를 알려주시면, 사용자 친화적인 경험을 보장하기 위해 인디케이터를 맞춤 설정하겠습니다. 볼륨 프로필 – 고급 시장 분석 도구 볼륨 프로필은 거래자들에게 시장 역학에 대한 깊은 통찰을 제공하도록 설계된 정교한 분석 도구입니다. 시간이 지남에
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
지표
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
지표
매트릭스 화살표 표시기 MT5 는 외환, 상품, 암호 화폐, 지수, 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 기간 표시기를 따르는 고유한 10 in 1 추세입니다.  Matrix Arrow Indicator MT5 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) 상품 채널 지수(CCI) 클래식 하이켄 아시 캔들 이동 평균 이동 평균 수렴 발산(MACD) 상대 활력 지수(RVI) 상대 강도 지수(RSI) 포물선 SAR 스토캐스틱 오실레이터 윌리엄스의 백분율 범위 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 매트릭스 화살표 표시기 MT5는 선택한 표시기에서만 정보를 수
제작자의 제품 더 보기
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Trend Consensus MT5
Ich Khiem Nguyen
지표
멀티 타임프레임 추세 분석 도구 차트를 계속 전환하지 않고 여러 타임프레임에서 추세를 추적하고 싶으신가요? Smart Trend Consensus MT5 는   7개의 타임프레임을 동시에   (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) 데이터를 통합하는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는   7개의 기술적 기준 을 사용하여 각 타임프레임의 추세 상태를 평가하고 모든 정보를 시각적 대시보드에 표시합니다. 트레이더가 시장 모니터링 시간을 절약하는 데 도움이 되는 다차원 분석 도구입니다. User Guide |   Other languages 주요 기능 7 타임프레임 실시간 분석 단일 대시보드에서 M1부터 D1까지 모니터링. 여러 타임프레임을 비교하기 위해 차트를 전환하거나 수동으로 계산할 필요가 없습니다. 7기준 평가 시스템 각 타임프레임은 7가지 기술적 요소를 기반으로 분석됩니다: ADX 방향 지수   (+DI vs -DI) EMA50 위치   (가격 vs 빠른 이동평균)
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
지표
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - 향상된 패턴 인식 Visual ATR Candlestick Scanner Pro는 일반적인 캔들스틱 패턴을 자동으로 식별하고 필터링하도록 설계된 지표로, 잠재적인 시장 반전 또는 지속에 대한 더 명확한 시각을 제공합니다. I. 주요 특징 및 기능 1. 자동화된 캔들스틱 패턴 인식 이 지표는 25가지 이상의 전문 캔들스틱 패턴을 자동으로 인식하며, 명확한 그룹으로 분류됩니다. 강한 상승 그룹 (Strong Bullish Group): 상승 장악형 (Bullish Engulfing), 적삼병 (Three White Soldiers), 샛별형 (Morning Star), 상승 킥커 (Bullish Kicker) 등. 강한 하락 그룹 (Strong Bearish Group): 하락 장악형 (Bearish Engulfing), 흑삼병 (Three Black Crows), 석별형 (Evening Star), 하락 킥커 (Bea
ChartStyler MT5
Ich Khiem Nguyen
유틸리티
ChartStyler 는 MetaTrader 5 차트에 색상 테마를 적용합니다. 사전 설정된 테마 중에서 선택하거나 자신만의 맞춤형 색상 팔레트를 만드세요. === 주요 기능 === 사전 설정 테마: Dark: 어두운 배경에 녹색/빨간색 캔들이 있는 현대적인 다크 테마 Dark Muted: 패턴 인식 지표와의 호환성을 위해 차분한 캔들 색상 적용 Light: 캔들 가시성이 뛰어난 깨끗한 화이트 배경 사용자 정의 테마 모드: 배경 색상 전경 색상 (텍스트, 라벨) 그리드 라인 색상 상승(Bull) 캔들 몸통 색상 하락(Bear) 캔들 몸통 색상 캔들 심지 색상 매수(Bid) 가격선 색상 매도(Ask) 가격선 색상 표시 옵션: 그리드 라인 표시 또는 숨기기 매수/매도(Bid/Ask) 가격선 표시 또는 숨기기 === 사용 방법 === ChartStyler를 임의의 차트에 적용합니다. 드롭다운 메뉴에서 테마를 선택합니다 (Dark, Dark Muted, Light, Custom). Cust
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변