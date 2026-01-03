Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Профессиональный анализ распределения объема Высокопроизводительный инструмент анализа профиля объема (Volume Profile) для MetaTrader 5 с визуальным отображением и поддержкой интеграции с советниками (EA).

Введение Price Volume Distribution — это индикатор, который анализирует распределение объема торгов по ценовым уровням, помогая определить зоны высокой ликвидности, точку POC (Point of Control) и область стоимости (Value Area). Индикатор использует данные M1 для точного расчета, отображая визуальную гистограмму с широкими возможностями настройки.

Основные характеристики

User Manual : Link 

ИНДЕКС

  • 1. Введение

  • 2. Установка

  • 3. Интерфейс и компоненты

  • 4. Настройки параметров

  • 5. Режимы профиля

  • 6. Шаблон торговой сессии

  • 7. Фильтр сигналов

  • 8. Интеграция советника

  • 9. Торговая стратегия

  • 10. Устранение неполадок

  • 11. Часто задаваемые вопросы

Высокая производительность и стабильность

  • Задержка менее 10 мс на свечу

  • 609+ оптимизированных графических объектов (object pooling)

  • Без перерисовки (zero repaint)

  • Стабильная работа 24ч+ без утечек памяти

  • Использование ~100 КБ ОЗУ на экземпляр

Анализ POC и Value Area

  • Point of Control (POC): Ценовой уровень с наибольшим объемом торгов

  • Value Area High (VAH): Верхняя граница области стоимости

  • Value Area Low (VAL): Нижняя граница области стоимости

  • Регулируемый коэффициент Value Area от 50% до 95% (по умолчанию 70%)

  • Объективный расчет на основе реальных данных

Поддержка нескольких сессий

  • D1: Анализ по торговым дням

  • Лондонская сессия: 08:00-16:30 GMT

  • Нью-Йоркская сессия: 13:30-22:00 GMT

  • Азиатская сессия: 22:00-08:00 GMT

  • Custom Range: Настройка времени начала/окончания

  • Одновременное отображение 1-3 сессий

Обнаружение всплесков объема (Volume Spike)

  • Желтые точки отмечают свечи с аномальным объемом

  • Порог обнаружения: 1.0-10.0x (по умолчанию 2.0x относительно среднего)

  • Максимальный лимит 100 маркеров для оптимизации производительности

Система фильтрации сигналов по 3 зонам

  • Зона 1 (Сопротивление): Цена выше VAH → Тренд на продажу

  • Зона 2 (Область стоимости): Цена между VAH-VAL → Зависит от контекста

  • Зона 3 (Поддержка): Цена ниже VAL → Тренд на покупку

Гибкая визуализация

  • Гистограмма с настраиваемыми градиентами цветов

  • Регулировка ширины столбцов: 1-50 пикселей

  • Линии POC/VAH/VAL с отдельными цветами

  • Прямоугольники, отмечающие область стоимости

  • Метки с отображением цены и объема

Технические параметры

Конфигурация гистограммы

  • Number of Rows: 24-500 корзин (по умолчанию 100)

  • Value Area Percentage: 50-95% (по умолчанию 70%)

  • Histogram Width: 1-50 пикселей

  • Gradient Colors: Настройка начального/конечного цвета

Режим профиля

  • SESSION: Анализ по торговым сессиям

  • FIXED_RANGE: Фиксированный интервал времени

  • VISIBLE_RANGE: По видимой области на графике

Volume Spike Detection

  • Spike Threshold: 1.0-10.0x

  • Max Spike Markers: 100

  • Marker Color: Настраиваемый

Отображение нескольких сессий

  • Sessions to Display: 1-3

  • Session Template: D1/London/NY/Asian/Custom

  • Custom Start/End Time: ЧЧ:ММ

Проверка и совместимость Проверено на:

  • XAUUSD (Золото)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • Другие форекс пары

Системные требования:

  • MetaTrader 5 build 3500+

  • Рекомендуемый таймфрейм: M15 и выше

  • Должны быть доступны данные M1

Инструкция по применению

  1. Установка: Перетащите индикатор на график из Навигатора

  2. Конфигурация: Выберите шаблон сессии или пользовательский диапазон

  3. Настройка: Отрегулируйте количество строк, цвета, ширину

  4. Анализ: Наблюдайте за POC/VAH/VAL и всплесками объема

  5. Интеграция с EA: Используйте iCustom() для чтения буферов

Важные примечания

  • Этот индикатор является инструментом технического анализа, а не торговым сигналом

  • Эффективность зависит от стратегии трейдера и управления рисками

  • Рекомендуется протестировать на исторических данных перед реальным использованием

  • Для точного расчета необходимы полные данные M1

Price Volume Distribution - Профессиональный инструмент анализа распределения объема для трейдеров MetaTrader 5.


Другие продукты этого автора
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Индикаторы
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - Расширенное Распознавание Паттернов Visual ATR Candlestick Scanner Pro — это индикатор, разработанный для автоматического выявления и фильтрации распространенных свечных паттернов, предоставляя более четкое представление о потенциальных рыночных разворотах или продолжениях. I. Основные Характеристики и Функциональность 1. Автоматическое Распознавание Свечных Паттернов Индикатор автоматически распознает более 25 профессиональных свечных паттернов, классифицир
ChartStyler MT5
Ich Khiem Nguyen
Утилиты
ChartStyler применяет цветовые схемы к вашим графикам MetaTrader 5. Выбирайте из предустановленных тем или создайте свою собственную цветовую палитру. === ОСОБЕННОСТИ === Предустановленные темы: Dark: Современная темная тема с зелеными/красными свечами на темном фоне Dark Muted: Приглушенные цвета свечей для совместимости с индикаторами паттернов Light: Чистый белый фон с четкой видимостью свечей Режим пользовательской темы: Цвет фона Цвет переднего плана (текст, метки) Цвет линий сетки Цвет тел
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв