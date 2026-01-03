Price Volume Distribution MT5
- Индикаторы
- Ich Khiem Nguyen
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Price Volume Distribution - Профессиональный анализ распределения объема Высокопроизводительный инструмент анализа профиля объема (Volume Profile) для MetaTrader 5 с визуальным отображением и поддержкой интеграции с советниками (EA).
Введение Price Volume Distribution — это индикатор, который анализирует распределение объема торгов по ценовым уровням, помогая определить зоны высокой ликвидности, точку POC (Point of Control) и область стоимости (Value Area). Индикатор использует данные M1 для точного расчета, отображая визуальную гистограмму с широкими возможностями настройки.
Основные характеристики
User Manual : Link
-
1. Введение
-
2. Установка
-
3. Интерфейс и компоненты
-
4. Настройки параметров
-
5. Режимы профиля
-
6. Шаблон торговой сессии
-
7. Фильтр сигналов
-
8. Интеграция советника
-
9. Торговая стратегия
-
10. Устранение неполадок
-
11. Часто задаваемые вопросы
Высокая производительность и стабильность
-
Задержка менее 10 мс на свечу
-
609+ оптимизированных графических объектов (object pooling)
-
Без перерисовки (zero repaint)
-
Стабильная работа 24ч+ без утечек памяти
-
Использование ~100 КБ ОЗУ на экземпляр
Анализ POC и Value Area
-
Point of Control (POC): Ценовой уровень с наибольшим объемом торгов
-
Value Area High (VAH): Верхняя граница области стоимости
-
Value Area Low (VAL): Нижняя граница области стоимости
-
Регулируемый коэффициент Value Area от 50% до 95% (по умолчанию 70%)
-
Объективный расчет на основе реальных данных
Поддержка нескольких сессий
-
D1: Анализ по торговым дням
-
Лондонская сессия: 08:00-16:30 GMT
-
Нью-Йоркская сессия: 13:30-22:00 GMT
-
Азиатская сессия: 22:00-08:00 GMT
-
Custom Range: Настройка времени начала/окончания
-
Одновременное отображение 1-3 сессий
Обнаружение всплесков объема (Volume Spike)
-
Желтые точки отмечают свечи с аномальным объемом
-
Порог обнаружения: 1.0-10.0x (по умолчанию 2.0x относительно среднего)
-
Максимальный лимит 100 маркеров для оптимизации производительности
Система фильтрации сигналов по 3 зонам
-
Зона 1 (Сопротивление): Цена выше VAH → Тренд на продажу
-
Зона 2 (Область стоимости): Цена между VAH-VAL → Зависит от контекста
-
Зона 3 (Поддержка): Цена ниже VAL → Тренд на покупку
Гибкая визуализация
-
Гистограмма с настраиваемыми градиентами цветов
-
Регулировка ширины столбцов: 1-50 пикселей
-
Линии POC/VAH/VAL с отдельными цветами
-
Прямоугольники, отмечающие область стоимости
-
Метки с отображением цены и объема
Технические параметры
Конфигурация гистограммы
-
Number of Rows: 24-500 корзин (по умолчанию 100)
-
Value Area Percentage: 50-95% (по умолчанию 70%)
-
Histogram Width: 1-50 пикселей
-
Gradient Colors: Настройка начального/конечного цвета
Режим профиля
-
SESSION: Анализ по торговым сессиям
-
FIXED_RANGE: Фиксированный интервал времени
-
VISIBLE_RANGE: По видимой области на графике
Volume Spike Detection
-
Spike Threshold: 1.0-10.0x
-
Max Spike Markers: 100
-
Marker Color: Настраиваемый
Отображение нескольких сессий
-
Sessions to Display: 1-3
-
Session Template: D1/London/NY/Asian/Custom
-
Custom Start/End Time: ЧЧ:ММ
Проверка и совместимость Проверено на:
-
XAUUSD (Золото)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
Другие форекс пары
Системные требования:
-
MetaTrader 5 build 3500+
-
Рекомендуемый таймфрейм: M15 и выше
-
Должны быть доступны данные M1
Инструкция по применению
-
Установка: Перетащите индикатор на график из Навигатора
-
Конфигурация: Выберите шаблон сессии или пользовательский диапазон
-
Настройка: Отрегулируйте количество строк, цвета, ширину
-
Анализ: Наблюдайте за POC/VAH/VAL и всплесками объема
-
Интеграция с EA: Используйте iCustom() для чтения буферов
Важные примечания
-
Этот индикатор является инструментом технического анализа, а не торговым сигналом
-
Эффективность зависит от стратегии трейдера и управления рисками
-
Рекомендуется протестировать на исторических данных перед реальным использованием
-
Для точного расчета необходимы полные данные M1
Price Volume Distribution - Профессиональный инструмент анализа распределения объема для трейдеров MetaTrader 5.