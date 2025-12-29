Gold Sniper for Renko

Strategieübersicht (am besten für Scalping)

Ein hochentwickeltes Multi-Filter-Handelssystem, das entwickelt wurde, um mit außergewöhnlicher Präzision Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Diese proprietäre Methodik kombiniert mehrere Bestätigungsebenen, um Signale mit hoher statistischer Zuverlässigkeit zu generieren.

Einstiegsbedingungen:

Kauf-Einstieg:

  • Der Preis liegt über der grünen Linie

  • Aufwärtspfeile werden eingezeichnet

Einstieg verkaufen:

  • Der Preis liegt über der roten Linie

  • Abwärtspfeile sind eingezeichnet


Weitere Produkte dieses Autors
US30 SecretFusion EA
ahmed mohiuddin
Experten
Der US30 SecretFusion EA kombiniert eine benutzerdefinierte "geheime Strategie" mit einer Kombination aus MACD-Strategie und liefert hochwahrscheinliche Trades ausschließlich auf den US30-Index - den liquidesten, preisgewichteten Aktienindex der Welt, der für seine Volatilität und robusten Handelsmöglichkeiten, aber auch für sein erhöhtes Risiko bekannt ist. Empfohlene Einstellungen (nur für US30) SL in Punkten : 5000 TP in Punkten : 30000 Nachlaufende Stop-Punkte : 800 Zeitrahmen : 5 min NUR FÜ
Quantum Convergence Indicator
ahmed mohiuddin
Indikatoren
Überblick über die Strategie Der Quantum Convergence Indicator ist ein fortschrittliches, multidimensionales Handelssystem, das durch die Analyse der Konvergenz mehrerer Marktdimensionen hochwahrscheinliche Einstiegspunkte identifiziert. Dieser ausgeklügelte Algorithmus erkennt, wann Preisbewegung, Momentum und Volatilität zusammenpassen, um optimale Handelsmöglichkeiten zu schaffen. Wichtigste Merkmale Mehrdimensionale Analyse Trend-Dimension : Analysiert die Marktrichtung anhand von zwei Momen
Multi Symbol Scanner
ahmed mohiuddin
Indikatoren
WICHTIGER HINWEIS: Dies ist ein Dashboard-Indikator und funktioniert nicht mit dem Strategietester. Multi-Symbol Trend Scanner - Professionelles Marktanalyse-Tool Überblick Der Multi-Symbol Trend Scanner ist ein hochentwickeltes Handels-Dashboard, das Echtzeit-Marktanalysen für mehrere Finanzinstrumente gleichzeitig bietet. Dieser leistungsstarke Indikator wurde sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt und zeigt wichtige Marktdaten in einem intuitiven, tabellarischen Fo
The Serpent Strategy MT4
ahmed mohiuddin
Indikatoren
Handeln wie eine Schlange - ruhig, präzise, tödlich. Die Serpent-Strategie verschafft Ihnen einen visuellen Vorteil - Klarheit in der Verwirrung, Präzision in der Volatilität und Vertrauen in das Timing. Lassen Sie Ihre Trades wie eine Schlange zuschlagen - schnell, leise und präzise. Überblick Die Serpent-Strategie ist ein leistungsstarker, speziell entwickelter MetaTrader 4-Indikator, der mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Marktvolatilität, Trendrichtung und Momentum-Bestätigung
The Serpent Strategy
ahmed mohiuddin
Indikatoren
Handeln wie eine Schlange - Ruhig, präzise, tödlich. Die Serpent-Strategie verschafft Ihnen einen visuellen Vorteil - Klarheit in der Verwirrung, Präzision in der Volatilität und Vertrauen in das Timing. Lassen Sie Ihre Trades wie eine Schlange zuschlagen - schnell, leise und präzise. Überblick Die Serpent-Strategie ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Marktvolatilität, Trendrichtung und Momentum-Bestätigung hochwahrscheinliche Han
GOLD Sniper GS5
ahmed mohiuddin
Experten
(Die empfohlenen Einstellungen sind auf dem Bild zu sehen) JAHRESENDVERKAUF !!! Nur $37 Der Preis wird nach Neujahr wieder auf $99 steigen. Live-Tests können auf myfxbook verfolgt werden GOLD SNIPER GS5 - Strategie-Übersicht Professionelles Goldhandelssystem - für Meta Trader 5 (Empfohlene Einstellungen sind im Bild dargestellt) Der GOLD SNIPER Expert Advisor ist eine hochmoderne automatisierte Handelslösung, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde in jahre
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension