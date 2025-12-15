The Serpent Strategy MT4

🐍 Handeln wie eine Schlange - ruhig, präzise, tödlich. Die Serpent-Strategie verschafft Ihnen einen visuellen Vorteil - Klarheit in der Verwirrung, Präzision in der Volatilität und Vertrauen in das Timing.

Lassen Sie Ihre Trades wie eine Schlange zuschlagen - schnell, leise und präzise.

Überblick

Die Serpent-Strategie ist ein leistungsstarker, speziell entwickelter MetaTrader 4-Indikator, der mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Marktvolatilität, Trendrichtung und Momentum-Bestätigung hochwahrscheinliche Handelszonen identifiziert.

Er visualisiert das Kursgeschehen in Form eines "Rückgrats und von Windungen", die die Bewegung der Schlange durch den Markt darstellen - stetig, flexibel und bereit, mit Präzision zuzuschlagen.

Dieses Tool ist ideal für Händler, die Wert aufKlarheit, Genauigkeit und nicht nachmalende Signale legen, die auf den aktuellen Marktbedingungen basieren .

Kernkonzept

Die Serpent-Strategie vereinteine geheime Strategie und einen optionalenVision-Filter, um Richtungsausbrüche und Umkehrungen mit minimaler Verzögerung zu erkennen.

Der Serpent Spine (dunkelgrüne Linie):

Er definiert die Hauptmarktrichtung - aufwärts oder abwärts.

Upper Coil (Crimson Dots):

Stellt einen dynamischen Widerstand dar, der sich mit der Volatilität ausdehnt und zusammenzieht.

Untere Spirale (waldgrüne Punkte):

Dient als dynamische Unterstützung und kennzeichnet ideale Kaufzonen während eines Aufwärtsmomentums.

Strike-Pfeile:

Markieren optimale Einstiegspunkte, wenn die Schlange "zuschlägt".

🟢 S trike Up : Bullisches Einstiegssignal.



🔴 S trike Down: Einstiegssignal bei Baisse.