The Serpent Strategy MT4

🐍 Handeln wie eine Schlange - ruhig, präzise, tödlich.

Die Serpent-Strategie verschafft Ihnen einen visuellen Vorteil - Klarheit in der Verwirrung, Präzision in der Volatilität und Vertrauen in das Timing.
Lassen Sie Ihre Trades wie eine Schlange zuschlagen - schnell, leise und präzise.

Überblick

Die Serpent-Strategie ist ein leistungsstarker, speziell entwickelter MetaTrader 4-Indikator, der mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Marktvolatilität, Trendrichtung und Momentum-Bestätigung hochwahrscheinliche Handelszonen identifiziert.
Er visualisiert das Kursgeschehen in Form eines "Rückgrats und von Windungen", die die Bewegung der Schlange durch den Markt darstellen - stetig, flexibel und bereit, mit Präzision zuzuschlagen.

Dieses Tool ist ideal für Händler, die Wert aufKlarheit, Genauigkeit und nicht nachmalende Signale legen, die auf den aktuellen Marktbedingungen basieren .

Kernkonzept

Die Serpent-Strategie vereinteine geheime Strategie und einen optionalenVision-Filter, um Richtungsausbrüche und Umkehrungen mit minimaler Verzögerung zu erkennen.

  • Der Serpent Spine (dunkelgrüne Linie):
    Er definiert die Hauptmarktrichtung - aufwärts oder abwärts.

  • Upper Coil (Crimson Dots):
    Stellt einen dynamischen Widerstand dar, der sich mit der Volatilität ausdehnt und zusammenzieht.

  • Untere Spirale (waldgrüne Punkte):
    Dient als dynamische Unterstützung und kennzeichnet ideale Kaufzonen während eines Aufwärtsmomentums.

  • Strike-Pfeile:
    Markieren optimale Einstiegspunkte, wenn die Schlange "zuschlägt".

    • 🟢 S trike Up: Bullisches Einstiegssignal.

    • 🔴 S trike Down: Einstiegssignal bei Baisse.

Zwei intelligente Modi

  1. Spine Cross Mode (Strike Mode = true):
    Erzeugt Kauf- oder Verkaufsstrikes, wenn der Preis den Serpent Spine kreuzt - ideal für Trendumkehrungen und frühe Ausbrüche.

  2. Coil Touch Mode (Strike mode = false):
    Erzeugt Signale, wenn der Kurs die äußeren Coils berührt - ideal für Volatilitätsrebounds und Trendfortsetzungen.

Optionaler Vision-Filter

Aktivieren Sie den integriertenVision Filter, um Ihre Signale zu verfeinern:

  • Filtert falsche Einstiegssignale während der Konsolidierung heraus.

  • Bestätigt die Momentum-Richtung mit anpassbaren Einstellungen.

  • Perfekt für Trader, die saubere, qualitativ hochwertige Strike-Setups bevorzugen.

Vorteile


✅ Funktioniert über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg (Forex, Gold, Indizes, Krypto).
✅ Klare visuelle Struktur - auch für Anfänger leicht zu interpretieren.
✅ Anpassungsfähig an Volatilität - stabile Performance bei Nachrichten und Trendmärkten.
✅ Perfekte Ergänzung zum manuellen Handel.


Am besten geeignet für
Scalping, Swing und Intraday-Handel

