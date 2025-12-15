The Serpent Strategy MT4
- Indikatoren
- ahmed mohiuddin
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
🐍 Handeln wie eine Schlange - ruhig, präzise, tödlich.
Die Serpent-Strategie verschafft Ihnen einen visuellen Vorteil - Klarheit in der Verwirrung, Präzision in der Volatilität und Vertrauen in das Timing.
Lassen Sie Ihre Trades wie eine Schlange zuschlagen - schnell, leise und präzise.
Überblick
Die Serpent-Strategie ist ein leistungsstarker, speziell entwickelter MetaTrader 4-Indikator, der mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Marktvolatilität, Trendrichtung und Momentum-Bestätigung hochwahrscheinliche Handelszonen identifiziert.
Er visualisiert das Kursgeschehen in Form eines "Rückgrats und von Windungen", die die Bewegung der Schlange durch den Markt darstellen - stetig, flexibel und bereit, mit Präzision zuzuschlagen.
Dieses Tool ist ideal für Händler, die Wert aufKlarheit, Genauigkeit und nicht nachmalende Signale legen, die auf den aktuellen Marktbedingungen basieren .
Kernkonzept
Die Serpent-Strategie vereinteine geheime Strategie und einen optionalenVision-Filter, um Richtungsausbrüche und Umkehrungen mit minimaler Verzögerung zu erkennen.
-
Der Serpent Spine (dunkelgrüne Linie):
Er definiert die Hauptmarktrichtung - aufwärts oder abwärts.
-
Upper Coil (Crimson Dots):
Stellt einen dynamischen Widerstand dar, der sich mit der Volatilität ausdehnt und zusammenzieht.
-
Untere Spirale (waldgrüne Punkte):
Dient als dynamische Unterstützung und kennzeichnet ideale Kaufzonen während eines Aufwärtsmomentums.
-
Strike-Pfeile:
Markieren optimale Einstiegspunkte, wenn die Schlange "zuschlägt".
-
🟢 S trike Up: Bullisches Einstiegssignal.
-
🔴 S trike Down: Einstiegssignal bei Baisse.
Zwei intelligente Modi
-
Spine Cross Mode (Strike Mode = true):
Erzeugt Kauf- oder Verkaufsstrikes, wenn der Preis den Serpent Spine kreuzt - ideal für Trendumkehrungen und frühe Ausbrüche.
-
Coil Touch Mode (Strike mode = false):
Erzeugt Signale, wenn der Kurs die äußeren Coils berührt - ideal für Volatilitätsrebounds und Trendfortsetzungen.
Optionaler Vision-Filter
Aktivieren Sie den integriertenVision Filter, um Ihre Signale zu verfeinern:
-
Filtert falsche Einstiegssignale während der Konsolidierung heraus.
-
Bestätigt die Momentum-Richtung mit anpassbaren Einstellungen.
-
Perfekt für Trader, die saubere, qualitativ hochwertige Strike-Setups bevorzugen.
Vorteile
✅ Funktioniert über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg (Forex, Gold, Indizes, Krypto).
✅ Klare visuelle Struktur - auch für Anfänger leicht zu interpretieren.
✅ Anpassungsfähig an Volatilität - stabile Performance bei Nachrichten und Trendmärkten.
✅ Perfekte Ergänzung zum manuellen Handel.
|Am besten geeignet für
|Scalping, Swing und Intraday-Handel