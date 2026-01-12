🔥Smart Reach - Wo Distanz auf Präzisionsgewinne trifft!

"Limitierter Preis 499 USD für die ersten 10 Exemplare, danach 699 USD"

Handeln Sie wie ein Profi: Das Smart Grid passt die Orderdistanz automatisch an den Markt an und schützt vor Nachrichtenvolatilität.





🚀 Die wichtigsten Vorteile von Smart Reach





Smart Distance Technologie: dynamische Anpassung des Grids für maximalen Profit





Individuelle Strategien für Paare: Trends, Flat, extreme Signale





Nachrichtenfilter: Schutz vor Großereignissen (High/Medium/Low) ⚠️ Wichtig! Um den News-Filter zu aktivieren, fügen Sie bitte die folgende URL zu MetaTrader → Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL hinzu: https://nfs.faireconomy.media

Risikokontrolle: bis zu 9 Orders, flexible Lots, Drawdown-Schutz





Visuelles Panel: aktive Positionen, Gewinne und kommende Nachrichten in Echtzeit





📊 Strategie für Währungspaare



Merkmale der Strategie für Währungspaare

AUDCAD Auffangen von Pullbacks bei starken Trends

AUDNZD Bereichsstrategie bei flachen Märkten

NZDCAD Adaptive Kombination aus Trend + Range mit Volatilitätsschutz

USDCAD Nur starke Trends mit präzisen Signalen



💡 Anwendungsempfehlungen





Beginnen Sie mit Low Risk zum Testen





Aktivieren Sie den Nachrichtenfilter zum Schutz vor Volatilität





VPS für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb verwenden





⚙️ Technische Anforderungen





Einzahlung: ab $500 (empfohlen $1000+)





Zeitrahmen: M15





Konto-Typ: Aufrechnung





Hebelwirkung: 1:500+