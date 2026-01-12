Smart Reach

🔥Smart Reach - Wo Distanz auf Präzisionsgewinne trifft!

"Limitierter Preis 499 USD für die ersten 10 Exemplare, danach 699 USD"

🔔 Live-Signal: HIER KLICKEN


Handeln Sie wie ein Profi: Das Smart Grid passt die Orderdistanz automatisch an den Markt an und schützt vor Nachrichtenvolatilität.

🚀 Die wichtigsten Vorteile von Smart Reach

Smart Distance Technologie: dynamische Anpassung des Grids für maximalen Profit

Individuelle Strategien für Paare: Trends, Flat, extreme Signale

Nachrichtenfilter: Schutz vor Großereignissen (High/Medium/Low)

⚠️ Wichtig!

Um den News-Filter zu aktivieren, fügen Sie bitte die folgende URL zu MetaTrader → Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL hinzu:

https://nfs.faireconomy.media

Risikokontrolle: bis zu 9 Orders, flexible Lots, Drawdown-Schutz

Visuelles Panel: aktive Positionen, Gewinne und kommende Nachrichten in Echtzeit

📊 Strategie für Währungspaare


Merkmale der Strategie für Währungspaare
AUDCAD Auffangen von Pullbacks bei starken Trends
AUDNZD Bereichsstrategie bei flachen Märkten
NZDCAD Adaptive Kombination aus Trend + Range mit Volatilitätsschutz

USDCAD Nur starke Trends mit präzisen Signalen


💡 Anwendungsempfehlungen

Beginnen Sie mit Low Risk zum Testen

Aktivieren Sie den Nachrichtenfilter zum Schutz vor Volatilität

VPS für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb verwenden

⚙️ Technische Anforderungen

Einzahlung: ab $500 (empfohlen $1000+)

Zeitrahmen: M15

Konto-Typ: Aufrechnung

Hebelwirkung: 1:500+
