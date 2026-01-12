Smart Reach
- Experten
- Igor Vihodet
- Version: 1.15
- Aktivierungen: 10
🔥Smart Reach - Wo Distanz auf Präzisionsgewinne trifft!
"Limitierter Preis 499 USD für die ersten 10 Exemplare, danach 699 USD"
Handeln Sie wie ein Profi: Das Smart Grid passt die Orderdistanz automatisch an den Markt an und schützt vor Nachrichtenvolatilität.
🚀 Die wichtigsten Vorteile von Smart Reach
Smart Distance Technologie: dynamische Anpassung des Grids für maximalen Profit
Individuelle Strategien für Paare: Trends, Flat, extreme Signale
Nachrichtenfilter: Schutz vor Großereignissen (High/Medium/Low)
⚠️ Wichtig!
Um den News-Filter zu aktivieren, fügen Sie bitte die folgende URL zu MetaTrader → Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL hinzu:
Risikokontrolle: bis zu 9 Orders, flexible Lots, Drawdown-Schutz
Visuelles Panel: aktive Positionen, Gewinne und kommende Nachrichten in Echtzeit
📊 Strategie für Währungspaare
Merkmale der Strategie für Währungspaare
AUDCAD Auffangen von Pullbacks bei starken Trends
AUDNZD Bereichsstrategie bei flachen Märkten
NZDCAD Adaptive Kombination aus Trend + Range mit Volatilitätsschutz
USDCAD Nur starke Trends mit präzisen Signalen
💡 Anwendungsempfehlungen
Beginnen Sie mit Low Risk zum Testen
Aktivieren Sie den Nachrichtenfilter zum Schutz vor Volatilität
VPS für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb verwenden
⚙️ Technische Anforderungen
Einzahlung: ab $500 (empfohlen $1000+)
Zeitrahmen: M15
Konto-Typ: Aufrechnung
Hebelwirkung: 1:500+