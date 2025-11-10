Smart Rabbit

🚀 Smart Rabbit - Fortgeschrittener AI Trading Expert Advisor

Live-Signal: HIER KLICKEN


Warum Smart Rabbit einzigartig ist

Smart Rabbit ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor. Es ist ein KI-System der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um sich dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen und die Handelseffizienz zu maximieren.

  • Zwei neuronale Netzwerke:

    • Ein Netzwerk für Kaufgeschäfte, eines für Verkaufstransaktionen

    • Jedes Netzwerk analysiert die Marktdaten unabhängig und generiert Signale mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit

    • Verwendet sigmoidale Aktivierungsfunktionen zur Umwandlung von Eingabedaten in Wahrscheinlichkeitswerte (0-1) für die Handelsausführung

  • Multi-Timeframe-Analyse:

    • Bewertet Trends, Momentum und Volatilität über verschiedene Zeitrahmen hinweg

    • Verbessert die Signalgenauigkeit und reduziert Fehleinstiege

  • Gewichtete Marktdaten:

    • Priorisiert relevante Indikatoren und Preisaktionsmuster

    • Stellt sicher, dass sich die KI an die Marktbedingungen in Echtzeit anpasst, anstatt sich ausschließlich auf historische Vorlagen zu verlassen

  • Intelligente Netzlogik:

    • Das Grid ist ein Hilfsmittel, nicht primär, das Positionen verwaltet, um Risiko und Ertrag zu optimieren

    • Schritte und Multiplikatoren werden separat für die Kauf- und Verkaufsseite angepasst

    • Ermöglicht es dem EA, plötzliche Marktschwankungen zu überstehen, ohne Trades zu blockieren

  • Überkauft/überverkauft-Filterung:

    • Vermeidet Trades unter extremen Marktbedingungen

    • Verringert das Risiko ungünstiger Eingänge

Unterstützte Paare & Zeitrahmen

  • Währungspaar: AUDCAD

  • Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Installation & Einrichtung

  1. Verbinden Sie Smart Rabbit mit dem AUDCAD M5 Chart.

  2. Geben Sie in den Parametern die Zeitzonenabweichung von GMT an.

  3. Aktivieren Sie den automatischen Handel im MetaTrader.

  4. Läuft auf einem 24/7 VPS für ununterbrochenen Betrieb.

  5. Keine .set-Dateien erforderlich - alle Einstellungen sind integriert.

Bidirektionaler Modus des Dualen Neuronalen Netzwerks

Die Aktivierung von Bidirektionalem Handel = true ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei unabhängigen Handelsstrategien:

  • Die Buy-Strategie verwaltet Long-Positionen

  • Die Verkaufsstrategie verwaltet Short-Positionen

Jedes Netzwerk agiert unabhängig mit seiner eigenen Logik für die Marktanalyse, die Eröffnung von Geschäften und die Verwaltung des Rasters. Unterschiedliche magische Zahlen verhindern Konflikte zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen. Dadurch kann Smart Rabbit effektiv Chancen in beiden Richtungen nutzen, ohne Positionen zu blockieren.

Empfehlungen für den Einsatz

  • Mindesteinlage: 500 $, Hebelwirkung 1:500

  • Empfohlene Konten: ECN oder Raw Spread

  • VPS 24/7 obligatorisch für kontinuierlichen Handel

  • Vermeiden Sie manuelle Eingriffe in das Netz, wenn Sie es nicht vollständig verstehen

Wichtigste Vorteile

  • Intelligente AI passt sich den Marktbedingungen an

  • Bidirektionale neuronale Netzwerke maximieren die Handelsmöglichkeiten

  • Intelligentes Netz verbessert die Effizienz bei gleichzeitiger Risikokontrolle

  • Bewährte Leistung unter realen Marktbedingungen

💡 Handeln Sie schnell! Nur 15 Mietplätze verfügbar. Sowohl der Miet- als auch der reguläre Kaufpreis werden bald steigen - sichern Sie sich Ihren Smart Rabbit noch heute!

