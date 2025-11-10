Smart Rabbit
- Experten
- Igor Vihodet
- Version: 1.63
- Aktualisiert: 10 November 2025
- Aktivierungen: 7
🚀 Smart Rabbit - Fortgeschrittener AI Trading Expert Advisor
Warum Smart Rabbit einzigartig ist
Smart Rabbit ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor. Es ist ein KI-System der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um sich dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen und die Handelseffizienz zu maximieren.
-
Zwei neuronale Netzwerke:
-
Ein Netzwerk für Kaufgeschäfte, eines für Verkaufstransaktionen
-
Jedes Netzwerk analysiert die Marktdaten unabhängig und generiert Signale mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit
-
Verwendet sigmoidale Aktivierungsfunktionen zur Umwandlung von Eingabedaten in Wahrscheinlichkeitswerte (0-1) für die Handelsausführung
-
-
Multi-Timeframe-Analyse:
-
Bewertet Trends, Momentum und Volatilität über verschiedene Zeitrahmen hinweg
-
Verbessert die Signalgenauigkeit und reduziert Fehleinstiege
-
-
Gewichtete Marktdaten:
-
Priorisiert relevante Indikatoren und Preisaktionsmuster
-
Stellt sicher, dass sich die KI an die Marktbedingungen in Echtzeit anpasst, anstatt sich ausschließlich auf historische Vorlagen zu verlassen
-
-
Intelligente Netzlogik:
-
Das Grid ist ein Hilfsmittel, nicht primär, das Positionen verwaltet, um Risiko und Ertrag zu optimieren
-
Schritte und Multiplikatoren werden separat für die Kauf- und Verkaufsseite angepasst
-
Ermöglicht es dem EA, plötzliche Marktschwankungen zu überstehen, ohne Trades zu blockieren
-
-
Überkauft/überverkauft-Filterung:
-
Vermeidet Trades unter extremen Marktbedingungen
-
Verringert das Risiko ungünstiger Eingänge
-
Unterstützte Paare & Zeitrahmen
-
Währungspaar: AUDCAD
-
Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Installation & Einrichtung
-
Verbinden Sie Smart Rabbit mit dem AUDCAD M5 Chart.
-
Geben Sie in den Parametern die Zeitzonenabweichung von GMT an.
-
Aktivieren Sie den automatischen Handel im MetaTrader.
-
Läuft auf einem 24/7 VPS für ununterbrochenen Betrieb.
-
Keine .set-Dateien erforderlich - alle Einstellungen sind integriert.
Bidirektionaler Modus des Dualen Neuronalen Netzwerks
Die Aktivierung von Bidirektionalem Handel = true ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei unabhängigen Handelsstrategien:
-
Die Buy-Strategie verwaltet Long-Positionen
-
Die Verkaufsstrategie verwaltet Short-Positionen
Jedes Netzwerk agiert unabhängig mit seiner eigenen Logik für die Marktanalyse, die Eröffnung von Geschäften und die Verwaltung des Rasters. Unterschiedliche magische Zahlen verhindern Konflikte zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen. Dadurch kann Smart Rabbit effektiv Chancen in beiden Richtungen nutzen, ohne Positionen zu blockieren.
Empfehlungen für den Einsatz
-
Mindesteinlage: 500 $, Hebelwirkung 1:500
-
Empfohlene Konten: ECN oder Raw Spread
-
VPS 24/7 obligatorisch für kontinuierlichen Handel
-
Vermeiden Sie manuelle Eingriffe in das Netz, wenn Sie es nicht vollständig verstehen
Wichtigste Vorteile
-
Intelligente AI passt sich den Marktbedingungen an
-
Bidirektionale neuronale Netzwerke maximieren die Handelsmöglichkeiten
-
Intelligentes Netz verbessert die Effizienz bei gleichzeitiger Risikokontrolle
-
Bewährte Leistung unter realen Marktbedingungen
