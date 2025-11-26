Golden Rise V3

GOLDEN RISE - Professionelles Multi-Timeframe-System für GOLD (XAUUSD)

Gold ist mächtig, aber es birgt auch Risiken.

Ein einziger starker Trend kann ein Rastersystem zerstören.

GOLDEN RISE bietet einen anderen Ansatz: Marktlogik, klare Risikokontrolle und Multi-Timeframe-Analyse.

HAUPTIDEE

Golden Rise ist weder ein Martingal noch ein Raster, sondern verwendet eine echte Handelslogik, die auf Ausbrüchen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert und immer mit Stop Loss und Take Profit arbeitet.





✔️ Jeder Handel hat SL und TP von dem Moment an, in dem er eröffnet wird. ✔️ Kein Averaging, Grids oder "Aufstocken".