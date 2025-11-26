Golden Rise V3

GOLDEN RISE - Professionelles Multi-Timeframe-System für GOLD (XAUUSD)

Live-Signal:HIER KLICKEN

Gold ist mächtig, aber es birgt auch Risiken.

Ein einziger starker Trend kann ein Rastersystem zerstören.

GOLDEN RISE bietet einen anderen Ansatz: Marktlogik, klare Risikokontrolle und Multi-Timeframe-Analyse.

HAUPTIDEE
Golden Rise ist weder ein Martingal noch ein Raster, sondern verwendet eine echte Handelslogik, die auf Ausbrüchen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert und immer mit Stop Loss und Take Profit arbeitet.

✔️ Jeder Handel hat SL und TP von dem Moment an, in dem er eröffnet wird. ✔️ Kein Averaging, Grids oder "Aufstocken".

✔️ Festes oder prozentuales Risiko - Sie kontrollieren Ihr Kapital.


MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE

Der Advisor kombiniert drei unabhängige Strategien, die gleichzeitig auf verschiedenen Zeitrahmen arbeiten.

Dies gewährleistet eine Diversifizierung der Einstiegspunkte und erhöht die Stabilität.


🔹 Mehrstufige Marktanalyse

🔹 Verschiedene Einstiegsarten und Signalfilterung

🔹 Automatische Instrumentenerkennung und Anwendung der notwendigen Parameter


INTELLIGENTES RISIKOMANAGEMENT

GOLDEN RISE ist mit einem flexiblen System zur Losberechnung ausgestattet:

Manuelle Lotsize - festes Volumen

Risiko pro Trade (%) - Risiko vom Saldo

Lose pro Saldo - dynamisches Volumen


Zusätzlich:

✔️ Adaptiver Trailing Stop

✔️ Schutz vor Slippage und breiten Spreads

✔️ Automatische Entfernung von gegenteiligen Aufträgen

PROFESSIONELLE FUNKTIONEN


⚡ Virtueller Verfall - automatische Löschung von alten schwebenden Aufträgen

⚡ Freeze/Stop Level Control - Einhaltung der Broker-Anforderungen

⚡ Informationspanel - wichtige Parameter auf dem Bildschirm

⚡ Emergency Close (X-Taste) - Schließen aller Positionen mit einem Klick

3 EINGEBAUTE STRATEGIEN


1️⃣ Main Trend - Erfassen von großen Richtungsbewegungen

2️⃣ Swing Trader - mittelfristige Trades mit Potenzial

3️⃣ Position Trading - langfristiger Handel von wichtigen Niveaus aus

VORTEILE


✅ Keine Martingale oder Gitternetze

✅ Geeignet für Real-Trading und Prop-Konten

✅ Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt

✅ Funktioniert mit jeder Art von Broker

✅ Einfache Einrichtung und flexible Anpassung

EMPFEHLUNGEN


Instrument: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: ab 1000 USD

Konto-Typ: ECN / RAW-Spanne

Empfohlener Broker - mit niedrigem Spread auf Gold

