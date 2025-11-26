Golden Rise V3
- Experten
- Igor Vihodet
- Version: 1.26
- Aktualisiert: 26 November 2025
- Aktivierungen: 7
GOLDEN RISE - Professionelles Multi-Timeframe-System für GOLD (XAUUSD)
Live-Signal:HIER KLICKEN
Gold ist mächtig, aber es birgt auch Risiken.
Ein einziger starker Trend kann ein Rastersystem zerstören.
GOLDEN RISE bietet einen anderen Ansatz: Marktlogik, klare Risikokontrolle und Multi-Timeframe-Analyse.
✔️ Festes oder prozentuales Risiko - Sie kontrollieren Ihr Kapital.
MULTI-TIMEFRAME-ANALYSE
Der Advisor kombiniert drei unabhängige Strategien, die gleichzeitig auf verschiedenen Zeitrahmen arbeiten.
Dies gewährleistet eine Diversifizierung der Einstiegspunkte und erhöht die Stabilität.
🔹 Mehrstufige Marktanalyse
🔹 Verschiedene Einstiegsarten und Signalfilterung
🔹 Automatische Instrumentenerkennung und Anwendung der notwendigen Parameter
INTELLIGENTES RISIKOMANAGEMENT
GOLDEN RISE ist mit einem flexiblen System zur Losberechnung ausgestattet:
Manuelle Lotsize - festes Volumen
Risiko pro Trade (%) - Risiko vom Saldo
Lose pro Saldo - dynamisches Volumen
Zusätzlich:
✔️ Adaptiver Trailing Stop
✔️ Schutz vor Slippage und breiten Spreads
✔️ Automatische Entfernung von gegenteiligen Aufträgen
PROFESSIONELLE FUNKTIONEN
⚡ Virtueller Verfall - automatische Löschung von alten schwebenden Aufträgen
⚡ Freeze/Stop Level Control - Einhaltung der Broker-Anforderungen
⚡ Informationspanel - wichtige Parameter auf dem Bildschirm
⚡ Emergency Close (X-Taste) - Schließen aller Positionen mit einem Klick
3 EINGEBAUTE STRATEGIEN
1️⃣ Main Trend - Erfassen von großen Richtungsbewegungen
2️⃣ Swing Trader - mittelfristige Trades mit Potenzial
3️⃣ Position Trading - langfristiger Handel von wichtigen Niveaus aus
VORTEILE
✅ Keine Martingale oder Gitternetze
✅ Geeignet für Real-Trading und Prop-Konten
✅ Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt
✅ Funktioniert mit jeder Art von Broker
✅ Einfache Einrichtung und flexible Anpassung
EMPFEHLUNGEN
Instrument: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: ab 1000 USD
Konto-Typ: ECN / RAW-Spanne
Empfohlener Broker - mit niedrigem Spread auf Gold