Smart Reach

🔥Smart Reach: ¡donde la distancia se une a los beneficios de precisión!

"Precio limitado 499 USD para las primeras 10 copias, luego 699 USD"

🔔 S eñal en vivo: HAGA CLIC AQUÍ


Opere como un profesional: la Rejilla inteligente adapta automáticamente la distancia de la orden al mercado y protege contra la volatilidad de las noticias.

🚀 Principales ventajas de Smart Reach

Tecnología de distancia inteligente: adaptación dinámica de la parrilla para obtener el máximo beneficio

Estrategias individuales para pares: tendencias, señales planas y extremas

Filtro de noticias: protección frente a eventos importantes (Alto/Medio/Bajo)

⚠️ Importante:

Para habilitar el filtro de noticias, añada la siguiente URL a MetaTrader → Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest para la URL listada:

https://nfs.faireconomy.media

Control de riesgo: hasta 9 órdenes, lotes flexibles, protección contra drawdown.

Panel visual: posiciones activas, beneficios y próximas noticias en tiempo real

📊 Estrategia para pares de divisas


Características de la estrategia para pares de divisas
AUDCAD Captura de retrocesos en tendencias fuertes
AUDNZD Estrategia de rango en mercados planos
NZDCAD Combinación adaptativa de tendencia + rango con protección de volatilidad

USDCAD Sólo tendencias fuertes con señales precisas


💡 Recomendaciones de uso

Comience con Riesgo bajo para realizar pruebas

Habilitar el filtro de noticias para la protección de la volatilidad

Utilice VPS para operar las 24 horas del día

⚙️ Requisitos técnicos

Depósito: desde $500 (recomendado $1000+)

Plazo: M15

Tipo de cuenta: Compensación

Apalancamiento: 1:500+
