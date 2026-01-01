Forex17 BreakEven Price ist ein finanzieller Referenzindikator für MetaTrader 5, der direkt im Chart den finanziellen Break-even-Preis der Operation oder des Tages anzeigt.

Der Indikator führt keine Orders aus, verwaltet keine Positionen, erzeugt keine Signale und automatisiert keine Entscheidungen. Er dient ausschließlich als visuelles Hilfsmittel zur Unterstützung des manuellen Tradings und stellt eine objektive Referenz auf Basis der finanziellen Kontodaten bereit.

Was der Indikator anzeigt

Der Indikator zeichnet eine einzelne horizontale Linie im Chart, die den finanziellen Break-even darstellt, berechnet aus der Beziehung zwischen balance, equity und aktueller Nettoexposition.

Die angezeigte Referenz zeigt das Preisniveau, bei dem das aggregierte finanzielle Ergebnis der Operation oder des Tages ungefähr null wäre, wobei nur die noch offenen Positionen berücksichtigt werden.

Es wird jeweils nur ein Berechnungsmodus angezeigt. Die Modi sind weder kumulativ noch gleichzeitig aktiv.

Betriebsmodi

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

In diesem Modus verwendet der Indikator den Kontostand (balance) zum Zeitpunkt des Beginns der Operation als Referenz. Ab diesem Wert spiegelt der finanzielle Break-even das aggregierte Ergebnis aller seit Beginn der Operation durchgeführten Ein- und Ausstiege wider, wobei nur die noch offenen Lots berücksichtigt werden.

Sobald alle Positionen geschlossen sind, wird die Referenz automatisch zurückgesetzt und ein neuer operativer Zyklus beginnt. Dieser Modus eignet sich für die finanzielle Überwachung einer kontinuierlichen Operation, unabhängig von der Anzahl der Ein- und Ausstiege oder Anpassungen im Zeitverlauf.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

In diesem Modus verwendet der Indikator den Kontostand (balance) zu Beginn des Tages als Referenz. Ab diesem Wert stellt der finanzielle Break-even den finanziellen Gleichgewichtspunkt des Tagesergebnisses dar.

Die tägliche Referenz wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Indikator den Beginn eines neuen Tages erkennt, unter Berücksichtigung des vom Benutzer konfigurierten Zeitversatzes. Dieser Modus eignet sich zur Überwachung der täglichen finanziellen Performance direkt im Chart.

Eingabeparameter

Break-even calculation mode

Legt fest, welcher Berechnungsmodus für den finanziellen Break-even verwendet wird. Bei Auswahl von Operation Financial Break-even (from first entry balance) verwendet die Berechnung den balance zu Beginn der Operation. Bei Auswahl von Daily Financial Break-even (from daily balance reference) wird der balance zu Beginn des Tages verwendet. Es kann jeweils nur ein Modus aktiv sein.

Line color

Legt die Farbe der im Chart angezeigten horizontalen Linie fest. Dieser Parameter beeinflusst ausschließlich die visuelle Darstellung des Indikators und greift nicht in die Berechnungen ein.

Day rollover offset

Legt den Stundenversatz fest, der auf die Serverzeit angewendet wird, um den Tageswechsel im täglichen Modus zu bestimmen. Diese Einstellung ermöglicht es, den Tagesbeginn an den operativen Zeitplan des Traders anzupassen. Der zulässige Bereich liegt zwischen -12 und +12 Stunden. Werte außerhalb dieses Bereichs werden automatisch begrenzt und im Log protokolliert.

Erwartetes Verhalten

Der Indikator berechnet den Break-even nur neu, wenn relevante Ereignisse auftreten, wie z. B. Orderausführungen, Positionsschließungen oder ein Tageswechsel im täglichen Modus. Es findet keine kontinuierliche Verarbeitung pro Tick oder pro Candle statt.

Wenn keine gültige Referenz vorhanden ist, etwa wenn keine Positionen geöffnet sind, wird die Break-even-Linie automatisch aus dem Chart ausgeblendet.

Wichtige Hinweise

Der angezeigte Break-even ist finanzieller Natur und entspricht nicht dem durchschnittlichen Einstiegspreis der Positionen. Der Indikator berechnet oder zeigt keinen individuellen Break-even pro Position an.

Einzahlungen und Auszahlungen verändern die Basisreferenz nicht. Wenn sie während des Tages durchgeführt werden, werden diese Ereignisse als positives oder negatives finanzielles Ergebnis in der täglichen Berechnung berücksichtigt. Aus diesem Grund wird empfohlen, Ein- und Auszahlungen während des operativen Zeitfensters zu vermeiden, wenn der tägliche Modus verwendet wird.

Dieser Indikator ersetzt kein Risikomanagement, keine Marktanalyse und keine Entscheidungsfindung. Er stellt lediglich eine visuelle Referenz auf Basis der finanziellen Kontodaten bereit.

Vorgesehene Verwendung

Forex17 BreakEven Price wurde für Trader entwickelt, die im Chart einen klaren finanziellen Gleichgewichtspunkt visualisieren möchten, um operative Kontrolle und Disziplin im manuellen Trading zu unterstützen, ohne jegliche Entscheidungsautomatisierung.

