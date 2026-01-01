Forex17 BreakEven Price é um indicador de referência financeira para MetaTrader 5 que exibe, diretamente no gráfico, o preço de break-even financeiro da operação ou do dia.

O indicador não executa ordens, não gerencia posições, não gera sinais e não automatiza decisões. Trata-se exclusivamente de uma ferramenta visual de apoio ao trading manual, fornecendo uma referência objetiva baseada nos resultados financeiros da conta.

O que o indicador mostra

O indicador desenha uma única linha horizontal no gráfico representando o break-even financeiro, calculado a partir da relação entre saldo, equity e exposição líquida atual.

A referência exibida indica o ponto de preço em que o resultado financeiro agregado da operação ou do dia seria aproximadamente zero, considerando apenas as posições ainda abertas.

Apenas um modo de cálculo é exibido por vez. Os modos não são acumulativos nem simultâneos.

Modos de funcionamento

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

Neste modo, o indicador utiliza como referência o saldo da conta no momento em que a operação foi iniciada. A partir desse valor, o break-even financeiro reflete o resultado agregado de todas as entradas e saídas realizadas desde o início da operação, considerando somente os lotes ainda abertos.

Sempre que todas as posições são encerradas, a referência é automaticamente redefinida, iniciando um novo ciclo operacional. Esse modo é indicado para acompanhamento financeiro de uma operação contínua, independentemente da quantidade de entradas, saídas parciais ou ajustes realizados ao longo do tempo.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

Neste modo, o indicador utiliza como referência o saldo da conta no início do dia. A partir desse valor, o break-even financeiro passa a representar o ponto de equilíbrio financeiro do resultado diário.

A referência diária é redefinida automaticamente quando o indicador detecta a virada de um novo dia, respeitando o deslocamento horário configurado pelo usuário. Esse modo é indicado para acompanhamento do desempenho financeiro diário diretamente no gráfico.

Parâmetros de entrada

Break-even calculation mode

Define qual modo de cálculo será utilizado para o break-even financeiro. Quando configurado como Operation Financial Break-even (from first entry balance), o cálculo utiliza o saldo no início da operação. Quando configurado como Daily Financial Break-even (from daily balance reference), o cálculo utiliza o saldo no início do dia. Apenas um modo pode estar ativo por vez.

Line color

Define a cor da linha horizontal exibida no gráfico. Este parâmetro afeta exclusivamente a apresentação visual do indicador e não interfere nos cálculos.

Day rollover offset

Define o deslocamento de horas aplicado ao horário do servidor para determinar a virada do dia no modo diário. Esse ajuste permite alinhar o conceito de início do dia ao horário operacional do trader. O valor aceito está no intervalo de -12 a +12 horas. Valores fora desse intervalo são automaticamente limitados e registrados no log.

Funcionamento esperado

O indicador recalcula o break-even apenas quando ocorrem eventos relevantes, como execução de ordens, fechamento de posições ou mudança de dia no modo diário. Não há processamento contínuo por tick ou por candle.

Quando não existe uma referência válida, como na ausência de posições abertas, a linha de break-even é automaticamente ocultada do gráfico.

Observações importantes

O break-even exibido é financeiro e não corresponde ao preço médio de entrada das posições. O indicador não calcula nem exibe break-even individual por posição.

Depósitos e saques não alteram o saldo base de referência. Quando realizados durante o dia, esses eventos passam a ser refletidos como resultado financeiro positivo ou negativo no cálculo diário. Por esse motivo, recomenda-se evitar depósitos e saques durante a janela operacional quando se utiliza o modo diário.

Este indicador não substitui gerenciamento de risco, análise de mercado ou tomada de decisão. Ele fornece apenas uma referência visual baseada nos dados financeiros da conta.

Uso pretendido

Forex17 BreakEven Price foi desenvolvido para traders que desejam visualizar no gráfico um ponto claro de equilíbrio financeiro, auxiliando o controle operacional e a disciplina no trading manual, sem qualquer tipo de automação decisória.