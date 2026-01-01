Forex17 BreakEven Price è un indicatore di riferimento finanziario per MetaTrader 5 che mostra direttamente sul grafico il prezzo di break-even finanziario dell’operazione o della giornata.

L’indicatore non esegue ordini, non gestisce posizioni, non genera segnali e non automatizza decisioni. È esclusivamente uno strumento visivo di supporto al trading manuale, fornendo un riferimento oggettivo basato sui risultati finanziari del conto.

Cosa mostra l’indicatore

L’indicatore disegna una singola linea orizzontale sul grafico che rappresenta il break-even finanziario, calcolato in base alla relazione tra balance, equity ed esposizione netta attuale.

Il riferimento visualizzato indica il livello di prezzo in cui il risultato finanziario aggregato dell’operazione o della giornata sarebbe approssimativamente pari a zero, considerando solo le posizioni ancora aperte.

È visualizzata una sola modalità di calcolo alla volta. Le modalità non sono cumulative né simultanee.

Modalità di funzionamento

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

In questa modalità, l’indicatore utilizza come riferimento il balance del conto nel momento in cui l’operazione è iniziata. Da questo valore, il break-even finanziario riflette il risultato aggregato di tutte le entrate e uscite effettuate dall’inizio dell’operazione, considerando esclusivamente i lotti ancora aperti.

Ogni volta che tutte le posizioni vengono chiuse, il riferimento viene automaticamente reimpostato, avviando un nuovo ciclo operativo. Questa modalità è indicata per il monitoraggio finanziario di un’operazione continua, indipendentemente dal numero di entrate, uscite parziali o aggiustamenti effettuati nel tempo.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

In questa modalità, l’indicatore utilizza come riferimento il balance del conto all’inizio della giornata. Da questo valore, il break-even finanziario rappresenta il punto di equilibrio finanziario del risultato giornaliero.

Il riferimento giornaliero viene automaticamente reimpostato quando l’indicatore rileva l’inizio di un nuovo giorno, rispettando l’offset orario configurato dall’utente. Questa modalità è indicata per il monitoraggio delle prestazioni finanziarie giornaliere direttamente sul grafico.

Parametri di input

Break-even calculation mode

Definisce quale modalità di calcolo viene utilizzata per il break-even finanziario. Quando è impostato su Operation Financial Break-even (from first entry balance), il calcolo utilizza il balance all’inizio dell’operazione. Quando è impostato su Daily Financial Break-even (from daily balance reference), il calcolo utilizza il balance all’inizio della giornata. È possibile attivare una sola modalità alla volta.

Line color

Definisce il colore della linea orizzontale visualizzata sul grafico. Questo parametro influisce esclusivamente sulla presentazione visiva dell’indicatore e non interferisce con i calcoli.

Day rollover offset

Definisce l’offset orario applicato all’orario del server per determinare il cambio di giorno nella modalità giornaliera. Questo aggiustamento consente di allineare l’inizio della giornata con l’orario operativo del trader. L’intervallo accettato è da -12 a +12 ore. I valori fuori da questo intervallo vengono automaticamente limitati e registrati nel log.

Comportamento previsto

L’indicatore ricalcola il break-even solo quando si verificano eventi rilevanti, come l’esecuzione di ordini, la chiusura di posizioni o il cambio di giorno nella modalità giornaliera. Non esiste elaborazione continua per tick o per candle.

Quando non esiste una referenza valida, ad esempio in assenza di posizioni aperte, la linea di break-even viene automaticamente nascosta dal grafico.

Note importanti

Il break-even visualizzato è finanziario e non corrisponde al prezzo medio di ingresso delle posizioni. L’indicatore non calcola né visualizza break-even individuali per posizione.

Depositi e prelievi non modificano il balance di riferimento. Quando vengono effettuati durante la giornata, questi eventi si riflettono come risultato finanziario positivo o negativo nel calcolo giornaliero. Per questo motivo, si raccomanda di evitare depositi e prelievi durante la finestra operativa quando si utilizza la modalità giornaliera.

Questo indicatore non sostituisce la gestione del rischio, l’analisi di mercato o il processo decisionale. Fornisce solo una referenza visiva basata sui dati finanziari del conto.

Uso previsto

Forex17 BreakEven Price è stato sviluppato per trader che desiderano visualizzare sul grafico un chiaro punto di equilibrio finanziario, supportando il controllo operativo e la disciplina nel trading manuale, senza alcuna automazione decisionale.

