Forex17 BreakEven Price は、MetaTrader 5 用の金融リファレンス指標で、取引または当日の financial break-even 価格をチャート上に直接表示します。

本インジケーターは注文の実行、ポジション管理、シグナル生成、意思決定の自動化を行いません。口座の財務結果に基づいた客観的な参照を提供する、手動取引支援のための視覚的ツールです。

インジケーターが表示する内容

インジケーターは、balance、equity、および現在の純エクスポージャーの関係に基づいて算出された financial break-even を示す水平ラインをチャート上に 1 本表示します。

表示される参照価格は、現在オープンしているポジションのみを考慮した場合に、取引または当日の総合的な財務結果が概ねゼロとなる価格水準を示します。

一度に表示される計算モードは 1 つのみで、モードが同時に表示されることはありません。

動作モード

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

このモードでは、取引開始時の口座 balance を基準として使用します。この基準値以降、financial break-even は取引開始から現在までに行われたすべてのエントリーおよびエグジットの総合結果を反映し、未決済ロットのみを考慮します。

すべてのポジションがクローズされると、基準値は自動的にリセットされ、新しい運用サイクルが開始されます。このモードは、エントリー回数や部分決済、調整回数に関係なく、継続的な取引の財務管理に適しています。

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

このモードでは、1 日の開始時点の口座 balance を基準として使用します。この値以降、financial break-even は当日の財務結果の均衡点を示します。

インジケーターが新しい日の開始を検出すると、ユーザーが設定した時間オフセットに基づいて基準値が自動的にリセットされます。このモードは、日次の財務パフォーマンスをチャート上で直接確認する用途に適しています。

入力パラメータ

Break-even calculation mode

financial break-even の計算に使用するモードを定義します。Operation Financial Break-even (from first entry balance) を選択した場合、計算は取引開始時の balance を基準に行われます。Daily Financial Break-even (from daily balance reference) を選択した場合、計算は当日開始時の balance を基準に行われます。いずれか一方のみを有効にできます。

Line color

チャート上に表示される水平ラインの色を定義します。このパラメータは表示にのみ影響し、計算には影響しません。

Day rollover offset

日付の切り替わりを判定するために、サーバー時間に適用される時間オフセットを定義します。この設定により、取引日の開始をトレーダーの運用時間に合わせることができます。設定可能な範囲は -12 〜 +12 時間です。この範囲を超える値は自動的に制限され、ログに記録されます。

想定される動作

インジケーターは、注文の実行、ポジションのクローズ、または日次モードでの日付変更など、重要なイベントが発生した場合にのみ break-even を再計算します。tick や candle ごとの継続的な処理は行われません。

有効な基準値が存在しない場合（例: ポジションがない場合）、break-even ラインは自動的にチャートから非表示になります。

重要な注意事項

表示される break-even は財務的な break-even であり、ポジションの平均エントリー価格ではありません。本インジケーターは個別ポジションごとの break-even を計算または表示しません。

入金および出金は基準 balance を変更しません。これらが当日に行われた場合、日次計算では正または負の財務結果として反映されます。そのため、日次モードを使用する場合は、運用時間中の入金や出金を避けることが推奨されます。

本インジケーターはリスク管理、市場分析、または意思決定を代替するものではありません。口座の財務データに基づく視覚的な参照のみを提供します。

使用目的

Forex17 BreakEven Price は、チャート上で明確な財務的均衡点を確認したいトレーダー向けに開発されており、意思決定の自動化を伴わずに、手動取引の運用管理と規律を支援します。

