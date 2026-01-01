Forex17 BreakEven Price

Forex17 BreakEven Price는 MetaTrader 5용 금융 기준 지표로, 거래 또는 당일의 financial break-even 가격을 차트에 직접 표시합니다.

이 지표는 주문을 실행하지 않으며, 포지션을 관리하거나 신호를 생성하거나 의사 결정을 자동화하지 않습니다. 계좌의 재무 결과를 기반으로 한 객관적인 기준을 제공하는 수동 트레이딩 지원용 시각적 도구입니다.

지표가 표시하는 내용

이 지표는 balance, equity 및 현재 순 노출의 관계를 기반으로 계산된 financial break-even을 나타내는 단일 수평선을 차트에 표시합니다.

표시되는 기준 가격은 현재 열려 있는 포지션만을 고려했을 때, 거래 또는 당일의 종합적인 재무 결과가 대략적으로 0이 되는 가격 수준을 의미합니다.

한 번에 하나의 계산 모드만 표시되며, 모드는 중첩되거나 동시에 표시되지 않습니다.

동작 모드

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

이 모드에서는 거래가 시작된 시점의 계좌 balance를 기준으로 사용합니다. 이 기준값 이후의 financial break-even은 거래 시작 이후 수행된 모든 진입 및 청산의 종합 결과를 반영하며, 아직 열려 있는 로트만을 고려합니다.

모든 포지션이 종료되면 기준값은 자동으로 초기화되어 새로운 운영 사이클이 시작됩니다. 이 모드는 진입 횟수나 부분 청산, 시간에 따른 조정과 관계없이 연속적인 거래의 재무 추적에 적합합니다.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

이 모드에서는 하루가 시작될 때의 계좌 balance를 기준으로 사용합니다. 이 기준값 이후의 financial break-even은 당일 재무 결과의 균형 지점을 나타냅니다.

지표가 새로운 날의 시작을 감지하면, 사용자가 설정한 시간 오프셋을 고려하여 기준값이 자동으로 초기화됩니다. 이 모드는 차트에서 일일 재무 성과를 직접 모니터링하는 데 적합합니다.

입력 파라미터

Break-even calculation mode

financial break-even 계산에 사용될 모드를 정의합니다. Operation Financial Break-even (from first entry balance)을 선택하면 계산은 거래 시작 시점의 balance를 기준으로 수행됩니다. Daily Financial Break-even (from daily balance reference)을 선택하면 계산은 하루 시작 시점의 balance를 기준으로 수행됩니다. 한 번에 하나의 모드만 활성화할 수 있습니다.

Line color

차트에 표시되는 수평선의 색상을 정의합니다. 이 파라미터는 시각적 표현에만 영향을 주며 계산에는 영향을 미치지 않습니다.

Day rollover offset

일일 모드에서 날짜 변경을 판단하기 위해 서버 시간에 적용되는 시간 오프셋을 정의합니다. 이 설정을 통해 거래일의 시작을 트레이더의 운영 시간에 맞출 수 있습니다. 허용 범위는 -12에서 +12시간이며, 이 범위를 벗어나는 값은 자동으로 제한되고 로그에 기록됩니다.

예상 동작

지표는 주문 실행, 포지션 종료 또는 일일 모드에서의 날짜 변경과 같은 중요한 이벤트가 발생할 때만 break-even을 재계산합니다. tick 또는 candle 단위의 지속적인 계산은 수행하지 않습니다.

유효한 기준값이 없는 경우(예: 열린 포지션이 없는 경우), break-even 선은 자동으로 차트에서 숨겨집니다.

중요 사항

표시되는 break-even은 재무적인 break-even이며, 포지션의 평균 진입 가격과는 다릅니다. 이 지표는 개별 포지션별 break-even을 계산하거나 표시하지 않습니다.

입금 및 출금은 기준 balance를 변경하지 않습니다. 이러한 작업이 당일에 수행될 경우, 일일 계산에서는 긍정적 또는 부정적인 재무 결과로 반영됩니다. 따라서 일일 모드를 사용할 때는 운영 시간 중 입금 및 출금을 피하는 것이 권장됩니다.

이 지표는 리스크 관리, 시장 분석 또는 의사 결정을 대체하지 않습니다. 계좌의 재무 데이터를 기반으로 한 시각적 기준만을 제공합니다.

사용 목적

Forex17 BreakEven Price는 차트에서 명확한 재무 균형 지점을 확인하고자 하는 트레이더를 위해 개발되었으며, 어떠한 의사 결정 자동화 없이 수동 트레이딩의 운영 관리와 규율을 지원합니다.

