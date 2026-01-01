Forex17 BreakEven Price

Forex17 BreakEven Price는 MetaTrader 5용 금융 기준 지표로, 거래 또는 당일의 financial break-even 가격을 차트에 직접 표시합니다.
이 지표는 주문을 실행하지 않으며, 포지션을 관리하거나 신호를 생성하거나 의사 결정을 자동화하지 않습니다. 계좌의 재무 결과를 기반으로 한 객관적인 기준을 제공하는 수동 트레이딩 지원용 시각적 도구입니다.

지표가 표시하는 내용
이 지표는 balance, equity 및 현재 순 노출의 관계를 기반으로 계산된 financial break-even을 나타내는 단일 수평선을 차트에 표시합니다.
표시되는 기준 가격은 현재 열려 있는 포지션만을 고려했을 때, 거래 또는 당일의 종합적인 재무 결과가 대략적으로 0이 되는 가격 수준을 의미합니다.
한 번에 하나의 계산 모드만 표시되며, 모드는 중첩되거나 동시에 표시되지 않습니다.

동작 모드

Operation Financial Break-even (from first entry balance)
이 모드에서는 거래가 시작된 시점의 계좌 balance를 기준으로 사용합니다. 이 기준값 이후의 financial break-even은 거래 시작 이후 수행된 모든 진입 및 청산의 종합 결과를 반영하며, 아직 열려 있는 로트만을 고려합니다.
모든 포지션이 종료되면 기준값은 자동으로 초기화되어 새로운 운영 사이클이 시작됩니다. 이 모드는 진입 횟수나 부분 청산, 시간에 따른 조정과 관계없이 연속적인 거래의 재무 추적에 적합합니다.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)
이 모드에서는 하루가 시작될 때의 계좌 balance를 기준으로 사용합니다. 이 기준값 이후의 financial break-even은 당일 재무 결과의 균형 지점을 나타냅니다.
지표가 새로운 날의 시작을 감지하면, 사용자가 설정한 시간 오프셋을 고려하여 기준값이 자동으로 초기화됩니다. 이 모드는 차트에서 일일 재무 성과를 직접 모니터링하는 데 적합합니다.

입력 파라미터

Break-even calculation mode
financial break-even 계산에 사용될 모드를 정의합니다. Operation Financial Break-even (from first entry balance)을 선택하면 계산은 거래 시작 시점의 balance를 기준으로 수행됩니다. Daily Financial Break-even (from daily balance reference)을 선택하면 계산은 하루 시작 시점의 balance를 기준으로 수행됩니다. 한 번에 하나의 모드만 활성화할 수 있습니다.

Line color
차트에 표시되는 수평선의 색상을 정의합니다. 이 파라미터는 시각적 표현에만 영향을 주며 계산에는 영향을 미치지 않습니다.

Day rollover offset
일일 모드에서 날짜 변경을 판단하기 위해 서버 시간에 적용되는 시간 오프셋을 정의합니다. 이 설정을 통해 거래일의 시작을 트레이더의 운영 시간에 맞출 수 있습니다. 허용 범위는 -12에서 +12시간이며, 이 범위를 벗어나는 값은 자동으로 제한되고 로그에 기록됩니다.

예상 동작
지표는 주문 실행, 포지션 종료 또는 일일 모드에서의 날짜 변경과 같은 중요한 이벤트가 발생할 때만 break-even을 재계산합니다. tick 또는 candle 단위의 지속적인 계산은 수행하지 않습니다.
유효한 기준값이 없는 경우(예: 열린 포지션이 없는 경우), break-even 선은 자동으로 차트에서 숨겨집니다.

중요 사항
표시되는 break-even은 재무적인 break-even이며, 포지션의 평균 진입 가격과는 다릅니다. 이 지표는 개별 포지션별 break-even을 계산하거나 표시하지 않습니다.
입금 및 출금은 기준 balance를 변경하지 않습니다. 이러한 작업이 당일에 수행될 경우, 일일 계산에서는 긍정적 또는 부정적인 재무 결과로 반영됩니다. 따라서 일일 모드를 사용할 때는 운영 시간 중 입금 및 출금을 피하는 것이 권장됩니다.
이 지표는 리스크 관리, 시장 분석 또는 의사 결정을 대체하지 않습니다. 계좌의 재무 데이터를 기반으로 한 시각적 기준만을 제공합니다.

사용 목적
Forex17 BreakEven Price는 차트에서 명확한 재무 균형 지점을 확인하고자 하는 트레이더를 위해 개발되었으며, 어떠한 의사 결정 자동화 없이 수동 트레이딩의 운영 관리와 규율을 지원합니다.

Translated with the help of AI.


