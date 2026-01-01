Forex17 BreakEven Price — это индикатор финансовой ориентира для MetaTrader 5, который отображает непосредственно на графике финансовый уровень break-even операции или дня.

Индикатор не исполняет ордера, не управляет позициями, не генерирует сигналы и не автоматизирует принятие решений. Он предназначен исключительно как визуальный инструмент поддержки ручной торговли, предоставляющий объективную финансовую точку отсчета на основе результатов счета.

Что показывает индикатор

Индикатор отображает одну горизонтальную линию на графике, представляющую финансовый break-even, рассчитанный на основе соотношения balance, equity и текущей чистой экспозиции.

Отображаемая линия указывает ценовой уровень, при котором совокупный финансовый результат операции или дня был бы приблизительно равен нулю, с учетом только открытых позиций.

Одновременно отображается только один режим расчета. Режимы не являются накопительными и не отображаются одновременно.

Режимы работы

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

В этом режиме индикатор использует balance счета на момент начала операции в качестве базовой точки. Начиная с этого значения, финансовый break-even отражает совокупный результат всех входов и выходов, выполненных с начала операции, с учетом только оставшихся открытых лотов.

Каждый раз, когда все позиции закрываются, базовая точка автоматически сбрасывается, начиная новый операционный цикл. Этот режим подходит для финансового контроля непрерывной операции, независимо от количества входов, частичных выходов или корректировок во времени.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

В этом режиме индикатор использует balance счета в начале дня в качестве базовой точки. С этого значения финансовый break-even отражает точку финансового равновесия дневного результата.

Дневная базовая точка автоматически сбрасывается при обнаружении начала нового дня с учетом временного смещения, заданного пользователем. Этот режим подходит для мониторинга дневного финансового результата непосредственно на графике.

Входные параметры

Break-even calculation mode

Определяет, какой режим расчета используется для финансового break-even. При выборе Operation Financial Break-even (from first entry balance) расчет основан на balance в начале операции. При выборе Daily Financial Break-even (from daily balance reference) расчет основан на balance в начале дня. Одновременно может быть активен только один режим.

Line color

Определяет цвет горизонтальной линии, отображаемой на графике. Этот параметр влияет исключительно на визуальное представление индикатора и не участвует в расчетах.

Day rollover offset

Определяет часовое смещение, применяемое к серверному времени для определения смены дня в дневном режиме. Это позволяет согласовать начало дня с торговым расписанием трейдера. Допустимый диапазон составляет от -12 до +12 часов. Значения за пределами диапазона автоматически ограничиваются и фиксируются в журнале.

Ожидаемое поведение

Индикатор пересчитывает break-even только при наступлении значимых событий, таких как исполнение ордеров, закрытие позиций или смена дня в дневном режиме. Непрерывная обработка по тикам или свечам отсутствует.

Если допустимая базовая точка отсутствует, например при отсутствии открытых позиций, линия break-even автоматически скрывается с графика.

Важные замечания

Отображаемый break-even является финансовым и не соответствует средней цене входа позиций. Индикатор не рассчитывает и не отображает индивидуальный break-even по каждой позиции.

Пополнения и выводы средств не изменяют базовый balance. Если они выполняются в течение дня, эти операции отражаются как положительный или отрицательный финансовый результат в дневном расчете. По этой причине рекомендуется избегать пополнений и выводов средств в рабочее торговое время при использовании дневного режима.

Этот индикатор не заменяет управление рисками, рыночный анализ или принятие решений. Он предоставляет лишь визуальную финансовую точку отсчета на основе данных счета.

Назначение

Forex17 BreakEven Price разработан для трейдеров, которые хотят видеть на графике четкую точку финансового равновесия, поддерживая операционный контроль и дисциплину в ручной торговле без какой-либо автоматизации принятия решений.

