Forex17 BreakEven Price es un indicador de referencia financiera para MetaTrader 5 que muestra directamente en el gráfico el precio de break-even financiero de la operación o del día.

El indicador no ejecuta órdenes, no gestiona posiciones, no genera señales y no automatiza decisiones. Es exclusivamente una herramienta visual de apoyo al trading manual, proporcionando una referencia objetiva basada en los resultados financieros de la cuenta.

Qué muestra el indicador

El indicador dibuja una única línea horizontal en el gráfico que representa el break-even financiero, calculado a partir de la relación entre balance, equity y exposición neta actual.

La referencia mostrada indica el nivel de precio en el que el resultado financiero agregado de la operación o del día sería aproximadamente cero, considerando únicamente las posiciones que permanecen abiertas.

Solo se muestra un modo de cálculo a la vez. Los modos no son acumulativos ni simultáneos.

Modos de funcionamiento

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

En este modo, el indicador utiliza como referencia el balance de la cuenta en el momento en que se inició la operación. A partir de este valor, el break-even financiero refleja el resultado agregado de todas las entradas y salidas realizadas desde el inicio de la operación, considerando únicamente los lotes que continúan abiertos.

Siempre que todas las posiciones se cierran, la referencia se redefine automáticamente, iniciando un nuevo ciclo operativo. Este modo es adecuado para el seguimiento financiero de una operación continua, independientemente del número de entradas, salidas parciales o ajustes realizados a lo largo del tiempo.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

En este modo, el indicador utiliza como referencia el balance de la cuenta al inicio del día. A partir de este valor, el break-even financiero representa el punto de equilibrio financiero del resultado diario.

La referencia diaria se redefine automáticamente cuando el indicador detecta el inicio de un nuevo día, respetando el desplazamiento horario configurado por el usuario. Este modo es adecuado para el seguimiento del rendimiento financiero diario directamente en el gráfico.

Parámetros de entrada

Break-even calculation mode

Define qué modo de cálculo se utilizará para el break-even financiero. Cuando se selecciona Operation Financial Break-even (from first entry balance), el cálculo utiliza el balance al inicio de la operación. Cuando se selecciona Daily Financial Break-even (from daily balance reference), el cálculo utiliza el balance al inicio del día. Solo un modo puede estar activo a la vez.

Line color

Define el color de la línea horizontal mostrada en el gráfico. Este parámetro afecta exclusivamente a la presentación visual del indicador y no interfiere en los cálculos.

Day rollover offset

Define el desplazamiento horario aplicado al tiempo del servidor para determinar el cambio de día en el modo diario. Este ajuste permite alinear el inicio del día con el horario operativo del trader. El rango aceptado es de -12 a +12 horas. Los valores fuera de este rango se limitan automáticamente y se registran en el log.

Funcionamiento esperado

El indicador recalcula el break-even únicamente cuando ocurren eventos relevantes, como ejecución de órdenes, cierre de posiciones o cambio de día en el modo diario. No existe procesamiento continuo por tick o por candle.

Cuando no existe una referencia válida, como en ausencia de posiciones abiertas, la línea de break-even se oculta automáticamente del gráfico.

Observaciones importantes

El break-even mostrado es financiero y no corresponde al precio medio de entrada de las posiciones. El indicador no calcula ni muestra break-even individual por posición.

Los depósitos y retiros no alteran el balance base de referencia. Cuando se realizan durante el día, estos eventos se reflejan como resultado financiero positivo o negativo en el cálculo diario. Por este motivo, se recomienda evitar depósitos y retiros durante la ventana operativa cuando se utiliza el modo diario.

Este indicador no sustituye la gestión de riesgo, el análisis de mercado ni la toma de decisiones. Proporciona únicamente una referencia visual basada en los datos financieros de la cuenta.

Uso previsto

Forex17 BreakEven Price fue desarrollado para traders que desean visualizar en el gráfico un punto claro de equilibrio financiero, apoyando el control operativo y la disciplina en el trading manual, sin ningún tipo de automatización decisoria.

Translated with the help of AI.