Forex17 BreakEven Price

Forex17 BreakEven Price 是一款用于 MetaTrader 5 的金融参考指标，可直接在图表上显示交易或当日的 financial break-even 价格。
该指标不执行订单、不管理持仓、不生成信号，也不进行任何决策自动化。它仅作为支持手动交易的可视化工具，基于账户的真实财务结果提供客观参考。

指标显示内容
该指标在图表上绘制一条水平线，用于表示 financial break-even，该值基于 balance、equity 以及当前净头寸之间的关系计算得出。
显示的参考价位表示在仅考虑仍然持仓的情况下，交易或当日的综合财务结果大致为零的价格水平。
一次仅显示一种计算模式，模式之间不叠加也不同时显示。

工作模式

Operation Financial Break-even (from first entry balance)
在该模式下，指标以操作开始时的账户 balance 作为参考。从该数值开始，financial break-even 反映自操作开始以来所有进出场的综合结果，仅考虑仍然持有的仓位。
当所有仓位被关闭时，参考值会自动重置，开始新的操作周期。该模式适用于持续性操作的财务跟踪，无论期间进行了多少次加仓、减仓或调整。

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)
在该模式下，指标以当日开始时的账户 balance 作为参考。从该数值开始，financial break-even 表示当日财务结果的平衡点。
当指标检测到新的一天开始时，会根据用户配置的时间偏移自动重置参考值。该模式适用于在图表上直接监控每日财务表现。

输入参数

Break-even calculation mode
定义 financial break-even 使用的计算模式。当设置为 Operation Financial Break-even (from first entry balance) 时，计算基于操作开始时的 balance。当设置为 Daily Financial Break-even (from daily balance reference) 时，计算基于当日开始时的 balance。一次只能启用一种模式。

Line color
定义图表中显示的水平线颜色。该参数仅影响视觉显示，不参与任何计算。

Day rollover offset
定义用于确定日切换的服务器时间偏移。该设置用于将交易日的开始时间与交易者的操作时间对齐。可接受范围为 -12 到 +12 小时。超出范围的数值会被自动限制并记录到日志中。

预期行为
指标仅在发生关键事件时重新计算 break-even，例如订单执行、仓位关闭或在每日模式下发生日切换。不存在按 tick 或 candle 的持续计算。
当不存在有效参考（例如没有持仓）时，break-even 线会自动从图表中隐藏。

重要说明
显示的 break-even 为财务层面的 break-even，并不等同于仓位的平均入场价格。该指标不计算也不显示单个仓位的 break-even。
入金和出金不会改变基础 balance 参考值。当这些操作在当日发生时，会被视为当日财务结果中的正或负值。因此，在使用每日模式时，建议避免在操作时段内进行入金或出金。
该指标不能替代风险管理、市场分析或决策过程，仅提供基于账户财务数据的可视化参考。

使用目的
Forex17 BreakEven Price 适用于希望在图表中清晰查看财务平衡点的交易者，用于辅助操作控制和手动交易纪律，而不涉及任何决策自动化。

