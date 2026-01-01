Forex17 BreakEven Price, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir finansal referans göstergesidir ve işlem veya gün bazlı financial break-even fiyatını doğrudan grafik üzerinde gösterir.

Gösterge emir yürütmez, pozisyon yönetmez, sinyal üretmez ve karar alma sürecini otomatikleştirmez. Hesabın finansal sonuçlarına dayalı objektif bir referans sunan, manuel trading destek amaçlı görsel bir araçtır.

Gösterge neyi gösterir

Gösterge, balance, equity ve mevcut net pozisyon ilişkisine dayalı olarak hesaplanan financial break-even seviyesini temsil eden tek bir yatay çizgiyi grafikte çizer.

Gösterilen referans, yalnızca açık pozisyonlar dikkate alındığında, işlem veya günün toplam finansal sonucunun yaklaşık olarak sıfır olacağı fiyat seviyesini ifade eder.

Aynı anda yalnızca bir hesaplama modu gösterilir. Modlar birikimli değildir ve eş zamanlı olarak görüntülenmez.

Çalışma modları

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

Bu modda gösterge, işlemin başladığı andaki hesap balance değerini referans alır. Bu değerden itibaren financial break-even, işlemin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen tüm giriş ve çıkışların toplam sonucunu yansıtır ve yalnızca halen açık olan lotları dikkate alır.

Tüm pozisyonlar kapatıldığında referans otomatik olarak sıfırlanır ve yeni bir operasyonel döngü başlatılır. Bu mod, zaman içinde yapılan giriş, kısmi çıkış veya ayarlama sayısından bağımsız olarak sürekli bir işlemin finansal takibi için uygundur.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

Bu modda gösterge, günün başlangıcındaki hesap balance değerini referans alır. Bu değerden itibaren financial break-even, günlük finansal sonucun denge noktasını temsil eder.

Gösterge yeni bir günün başladığını algıladığında, kullanıcının ayarladığı zaman kaymasına göre referans otomatik olarak sıfırlanır. Bu mod, günlük finansal performansın doğrudan grafik üzerinde izlenmesi için uygundur.

Giriş parametreleri

Break-even calculation mode

financial break-even için kullanılacak hesaplama modunu tanımlar. Operation Financial Break-even (from first entry balance) seçildiğinde hesaplama, işlemin başlangıcındaki balance değerini kullanır. Daily Financial Break-even (from daily balance reference) seçildiğinde hesaplama, günün başlangıcındaki balance değerini kullanır. Aynı anda yalnızca bir mod aktif olabilir.

Line color

Grafikte görüntülenen yatay çizginin rengini tanımlar. Bu parametre yalnızca görsel sunumu etkiler ve hesaplamalara müdahale etmez.

Day rollover offset

Günlük modda gün değişimini belirlemek için sunucu zamanına uygulanan saat farkını tanımlar. Bu ayar, işlem gününün başlangıcını trader’ın operasyonel programına hizalamaya olanak tanır. Kabul edilen aralık -12 ile +12 saat arasındadır. Bu aralığın dışındaki değerler otomatik olarak sınırlandırılır ve log’a kaydedilir.

Beklenen davranış

Gösterge, emir yürütülmesi, pozisyon kapanışı veya günlük modda gün değişimi gibi önemli olaylar gerçekleştiğinde break-even değerini yeniden hesaplar. Tick veya candle bazlı sürekli bir işlem yapılmaz.

Geçerli bir referans bulunmadığında, örneğin açık pozisyon yoksa, break-even çizgisi otomatik olarak grafikten gizlenir.

Önemli notlar

Gösterilen break-even finansaldır ve pozisyonların ortalama giriş fiyatını temsil etmez. Gösterge, pozisyon bazında bireysel break-even hesaplamaz veya göstermez.

Para yatırma ve çekme işlemleri temel balance referansını değiştirmez. Gün içinde gerçekleştirildiklerinde, bu işlemler günlük hesaplamada pozitif veya negatif finansal sonuç olarak yansıtılır. Bu nedenle günlük mod kullanılırken operasyonel zaman dilimi içinde para yatırma ve çekme işlemlerinden kaçınılması önerilir.

Bu gösterge risk yönetimi, piyasa analizi veya karar verme sürecinin yerine geçmez. Yalnızca hesabın finansal verilerine dayalı görsel bir referans sunar.

Kullanım amacı

Forex17 BreakEven Price, grafikte net bir finansal denge noktası görmek isteyen trader’lar için geliştirilmiş olup, herhangi bir karar otomasyonu olmaksızın manuel trading disiplinini ve operasyonel kontrolü destekler.

