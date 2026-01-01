Forex17 BreakEven Price est un indicateur de référence financière pour MetaTrader 5 qui affiche directement sur le graphique le prix de break-even financier de l’opération ou de la journée.

L’indicateur n’exécute pas d’ordres, ne gère pas de positions, ne génère pas de signaux et n’automatise aucune décision. Il s’agit exclusivement d’un outil visuel de soutien au trading manuel, fournissant une référence objective basée sur les résultats financiers du compte.

Ce que l’indicateur affiche

L’indicateur trace une seule ligne horizontale sur le graphique représentant le break-even financier, calculé à partir de la relation entre le balance, l’equity et l’exposition nette actuelle.

La référence affichée indique le niveau de prix auquel le résultat financier agrégé de l’opération ou de la journée serait approximativement nul, en tenant compte uniquement des positions encore ouvertes.

Un seul mode de calcul est affiché à la fois. Les modes ne sont ni cumulatifs ni simultanés.

Modes de fonctionnement

Operation Financial Break-even (from first entry balance)

Dans ce mode, l’indicateur utilise comme référence le balance du compte au moment où l’opération a commencé. À partir de cette valeur, le break-even financier reflète le résultat agrégé de toutes les entrées et sorties effectuées depuis le début de l’opération, en considérant uniquement les lots encore ouverts.

Lorsque toutes les positions sont clôturées, la référence est automatiquement réinitialisée, initiant un nouveau cycle opérationnel. Ce mode est adapté au suivi financier d’une opération continue, indépendamment du nombre d’entrées, de sorties partielles ou d’ajustements effectués au fil du temps.

Daily Financial Break-even (from daily balance reference)

Dans ce mode, l’indicateur utilise comme référence le balance du compte au début de la journée. À partir de cette valeur, le break-even financier représente le point d’équilibre financier du résultat quotidien.

La référence quotidienne est automatiquement réinitialisée lorsque l’indicateur détecte le début d’un nouveau jour, en respectant le décalage horaire configuré par l’utilisateur. Ce mode est adapté au suivi des performances financières quotidiennes directement sur le graphique.

Paramètres d’entrée

Break-even calculation mode

Définit le mode de calcul utilisé pour le break-even financier. Lorsqu’il est réglé sur Operation Financial Break-even (from first entry balance), le calcul utilise le balance au début de l’opération. Lorsqu’il est réglé sur Daily Financial Break-even (from daily balance reference), le calcul utilise le balance au début de la journée. Un seul mode peut être actif à la fois.

Line color

Définit la couleur de la ligne horizontale affichée sur le graphique. Ce paramètre affecte uniquement la présentation visuelle de l’indicateur et n’interfère pas avec les calculs.

Day rollover offset

Définit le décalage horaire appliqué à l’heure du serveur pour déterminer le changement de jour en mode quotidien. Cet ajustement permet d’aligner le début de la journée avec l’horaire opérationnel du trader. La plage acceptée est de -12 à +12 heures. Les valeurs hors de cette plage sont automatiquement limitées et enregistrées dans le log.

Comportement attendu

L’indicateur recalcule le break-even uniquement lorsque des événements pertinents se produisent, tels que l’exécution d’ordres, la clôture de positions ou le changement de jour en mode quotidien. Il n’y a pas de traitement continu par tick ou par candle.

Lorsqu’aucune référence valide n’existe, comme en l’absence de positions ouvertes, la ligne de break-even est automatiquement masquée sur le graphique.

Remarques importantes

Le break-even affiché est financier et ne correspond pas au prix moyen d’entrée des positions. L’indicateur ne calcule ni n’affiche de break-even individuel par position.

Les dépôts et retraits ne modifient pas le balance de référence. Lorsqu’ils sont effectués au cours de la journée, ces événements sont reflétés comme un résultat financier positif ou négatif dans le calcul quotidien. Pour cette raison, il est recommandé d’éviter les dépôts et retraits pendant la fenêtre opérationnelle lors de l’utilisation du mode quotidien.

Cet indicateur ne remplace pas la gestion du risque, l’analyse de marché ou la prise de décision. Il fournit uniquement une référence visuelle basée sur les données financières du compte.

Utilisation prévue

Forex17 BreakEven Price a été développé pour les traders souhaitant visualiser sur le graphique un point clair d’équilibre financier, soutenant le contrôle opérationnel et la discipline dans le trading manuel, sans aucune automatisation décisionnelle.

Translated with the help of AI.