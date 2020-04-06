Arknights Gold

Arknights Gold - Solución de trading totalmente automatizada

Arknights Gold es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para hacer que el trading sea sencillo, eficiente y adaptable tanto para principiantes como para traders profesionales. Con la mayoría de los parámetros preconfigurados y optimizados, los usuarios pueden empezar a operar inmediatamente sin necesidad de ajustes complejos.

Tanto si está empezando como si ya tiene experiencia,Arknights Gold le ofrece la flexibilidad, el control del riesgo y la estabilidad que necesita para tener éxito a largo plazo.

Principales ventajas


- Instalación Plug-and-Play - Requiere una configuración mínima.

- Compatibilidad Universal - Funciona con cualquier instrumento financiero.

- Fácil de usar para principiantes, pero lo suficientemente potente para operadores experimentados.

- Múltiples estilos de negociación: admite estrategias de seguimiento de tendencias y contra-tendencias.

- Opciones avanzadas de promediado: incluye modos de promediado inteligente y parcial para una gestión dinámica de las posiciones.

- Conocimiento total de los costes: tiene en cuenta automáticamente los diferenciales, las comisiones y los swaps.

- Optimizable - Puede ajustarse con precisión en el Probador de Estrategias integrado para obtener los mejores resultados.

- Flexibilidad de plazos: puede operar en todos los plazos.


⚙️ Gestión de riesgos

Arknights Gold ofrece configuraciones de control de riesgo personalizables, lo que le permite ajustar el tamaño de la posición y la exposición en función de su tolerancia al riesgo preferida. Simplemente establezca su nivel de riesgo deseado, y el EA se encargará del resto.


Ajustes recomendados

- Símbolos:XAUUSD ( aunque técnicamente el EA puede funcionar con cualquier par).

-Marco temporal: M5

- Tipo de cuenta: ECN


