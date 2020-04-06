Soft Gold

Soft Gold ist mit einem fortschrittlichen Smart Breakout System ausgestattet, das die Marktbedingungen für Scalping fachmännisch analysiert. Diese innovative Funktion sorgt fürmaximale Rentabilität, während die Drawdowns auf ein Minimum reduziert werden. Jedem von Soft Gold eröffneten Handel wird ein eigenes Stop-Loss-Niveau zugewiesen, das mit einem Trailing-Stop effektiv verwaltet wird und Ihnen eine robuste Kombination aus intelligenten und sicheren Handelsstrategien bietet.

Nach jahrelanger, sorgfältiger Entwicklung bietetSoft Gold eine bewährte undprofitable Handelsstrategie, die über lange Zeiträume hinweg erfolgreich ist. Sie funktioniert am besten mit renommiertenECN-Brokern mit niedrigen Spreads, die eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten.

Warum Soft Gold wählen?

  • Präziser Ein- und Ausstieg: Trades werden auf der Grundlage eines optimalen Timings und idealer Szenarien initiiert. Unsere firmeneigenen Ausstiegsalgorithmen schützen Ihre Gewinne und minimieren Verluste, indem sie Trades zum perfekten Zeitpunkt schließen.

  • 24/5 Handel:Soft Gold arbeitet während der gesamten Handelssitzung und maximiert Ihr Gewinnmitnahmepotenzial bei jeder Gelegenheit.

Wichtigste Merkmale

  • Keine riskanten Strategien wie Martingale, Arbitrage oder Hedging.

  • Fortschrittliche Spread- und Slippage-Kontrolle für gleichbleibende Performance.

  • Intelligentes Risikomanagement-Modul zum Schutz Ihres Kapitals.

  • Automatische Marktanalyse auf der Grundlage von proprietären Indikatoren.

  • Nicht-lineare Geldmanagement-Algorithmen für verbesserte Stabilität.

  • Mehrere Schutzalgorithmen zur Absicherung Ihres Kapitals.

Richtlinien für die Verwendung

  • Empfohlenes Paar: XAUUSD (GOLD)

  • Kontotyp: Kompatibel mit allen Kontotypen

  • Hebelwirkung: Jede Hebelwirkung funktioniert gut

  • Zeitrahmen: M5

  • Mindesteinlage: $30

  • Zusätzlicher Tipp: Die Verwendung eines VPS wird für eine optimale Leistung empfohlen.


Empfohlene Produkte
Candle Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4 (1)
Experten
Der Candle Scalper EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf der Grundlage von Kursbewegungen handelt. Der EA handelt mit Market Orders und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie mit diesem System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich habe die Entscheidung getroffen,
FREE
Classic Lock MT4
Oleksandr Vlasenko
5 (1)
Experten
Classic Lock ist ein Handelssystem, das mehrere verschiedene Algorithmen kombiniert: sowohl für die Eröffnung einer Transaktion als auch für deren Unterstützung. Das System verwendet Mittelwertbildung, Absicherung und ist im Wesentlichen eine Ausbruchsstrategie, die mit dem Trend handelt. Die Strategie kann mit fast allen Instrumenten gehandelt werden: Gold, Öl, Währungspaare, usw. Gut geeignet für den Handel in volatilen Märkten. Merkmale: - Der Expert Advisor kann an JEDEN ZEITRAHMEN angehängt
Capital System
Vitalii Zakharuk
Experten
Das vorgestellte Expertensystem arbeitet mit dem Währungspaar GBPUSD und nur mit diesem. Dieses System hat das Prinzip der sieben Aufträge implementiert - das heißt, es können maximal sieben Aufträge in einer Richtung erteilt werden, nach denen die Gesamtposition der Serie durch Stops, entweder real oder virtuell, geschlossen werden sollte. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es separat mit einer Reihe von Kaufaufträgen und separat mit einer Reihe von Verkaufsaufträgen arbeiten kann, was
The Forex Hacked Grid Hedging Expert Advisor
Salah Eddine Elkouchi
Experten
Bitte NICHT die Standardeinstellungen beibehalten, sondern die folgenden Einstellungen ausprobieren https://drive.google.com/open?id=17byTA0brzBJl8B56l2r2gJf-C0gKtHva Der Forex Hacked ist ein Grid Scalper EA vollautomatischer Expert Advisor Dieser EA ist ein Zyklus von Kauf oder Verkauf in Abhängigkeit von der Signalisierung, es beginnen mit der Basis "viel und erhöhen die Größe bei jedem Schritt durch seinen Faktor und eine globale Take-Profit," wenn tägliches Ziel Gewinn getroffen wird, dann
Stochastic Forex EA
Steve Zoeger
5 (10)
Experten
Stochastik Forex EA Forex-Roboter ️Little Ratschläge zur Steigerung des Gewinns ️You kann den Roboter auch auf mehreren Charts laufen lassen zur gleichen Zeit laufen lassen. Probieren Sie das folgende Beispiel aus: EUR/USD Chart 4H EUR/USD Chart 1H ️EUR/USD Chart 30min EUR/USD Chart 15min Halten Sie die magische Zahl in allen Zeitfenstern gleich ️ Schauen Sie sich das Video für Set-Ups an https://www.mql5.com/go?link=https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 Stochastik als H
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Experten
AdvisorKing ist ein Multi-Währungs-Scalper, der eigene Handelsalgorithmen verwendet. Der Einstieg in den Markt erfolgt mit Hilfe von Filtern, die es dem Handelsberater ermöglichen, gute Ergebnisse während einer Handelssitzung mit geringer Volatilität zu erzielen. Dieses System ist für den langfristigen Handel konzipiert und eignet sich für Händler, die an Stabilität und minimales Risiko gewöhnt sind. Der Trading Advisor enthält keine so gefährlichen Strategien wie Grid und Martingal. Bei Fragen
StarsAndSun
Adeleke Awojobi
Experten
Dies ist ein EA, der auf Preisaktionen und Volatilität basiert und einen getesteten Algorithmus verwendet. Dieser EA funktioniert NUR mit GBP-USD auf 1 min TF. Der EA eröffnet Trades nur, wenn ein Signal gefunden wird. Bitte beachten Sie, dass dieser EA nicht unbedingt täglich Trades eröffnet. Beachten Sie auch, dass dieser EA nicht optimiert wurde. Empfehlen - 1 min ZeitFrame - den EA mit einem Broker zu betreiben, der sehr enge Spreads mit einem maximalen Spread von 10 Punkten (1 Pip) hat - nu
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
EA Open
David Joseph Sidney Jonasson
Experten
EA Open - dieser EA ist sehr anpassbar, aber die Hauptidee ist, hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen mit einem variablen Raster und Martingale-Einstellungen. Dieser EA schließt Aufträge als Korb basierend auf dem Prozentsatz des Zielkontowachstums ab. Dies ist die komplexere Version und erfordert eine Menge Backtesting und Demotests, um ihn richtig zu kalibrieren. Er läuft gut auf GBPNZD mit Standardeinstellungen, kann aber für jedes Symbol funktionieren. Wenn Sie diesen Bot mit minimalem Ris
VTEC Turbo EA
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli
Experten
EA-Name: osasFXea VTEC TURBO v1 - GER40 Spezialist (Ein hochpräziser Expert Advisor mit Pendelorders und Trailing-Stop) Kurzbeschreibung (Tagline): Erziele explosive Gewinne mit kleinem Kapital! Der   VTEC TURBO v1   ist ein speziell für den   GER40 (DAX40)   entwickelter Expert Advisor, der mit einem Mindestdepot von nur   20$   tägliche Gewinne von 15–30%   erzielen soll. Er nutzt eine intelligente Pendelorder-Strategie mit dynamischem Trailing, um die Volatilität des DAX effizient zu nutzen.
Piramida Grid
Iurii Tokman
Experten
Piramida Grid   Piramida Grid - Um in den Markt einzutreten, analysiert der Berater die Messwerte des Indikators   Slope Direction Line.   Ändern des Orderrasters, wenn sich der Markt umkehrt. Arbeiten Sie an ausstehenden Aufträgen BUYSTOP und SELLSTOP. Verwendet ein Verlustmittelungssystem mit Kontrolle des Saldos offener Trades und ihrer Ausgabe ohne Verlust. Automatische Erkennung von 6 und 5 Ziffern. Beratereinstellungen: Periode = 32; - Periode des Neigungsrichtungslinienindikators Filtern
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Experten
Grid-Handelssystem mit GunLines RSI- und Bollinger-Band-Indikatoren, Abschluss basierend auf dem Gesamtgewinn mit teilweisem Abschluss und Absicherungspositionen. Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zeitrahmen: M15 Der Berater wird nur auf einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z. B. CAD.с), sollten Sie das Suffix in den Einstellungen
StarsAreGolden
Adeleke Awojobi
Experten
Dies ist ein EA, der auf Preisaktionen und Volatilität basiert und einen getesteten Algorithmus verwendet. Dieser EA funktioniert NUR mit Gold-Dollar XAU-USD auf 1 min TF Der EA eröffnet Trades nur, wenn ein Signal gefunden wird. Bitte beachten Sie, dass dieser EA nicht unbedingt täglich Trades eröffnet. Beachten Sie auch, dass dieser EA nicht optimiert wurde. Empfehlen - 1 min ZeitFrame - den EA mit einem Broker zu betreiben, der sehr enge Spreads mit einem maximalen Spread von 20 Punkten (2 Pi
FX GridCash
Paranchai Tensit
Experten
Das Cash Flow Grid Trading System wurde mit der Absicht entwickelt, einen kontinuierlichen monatlichen Cashflow zu erzielen. Dieses System bringt offensichtlich einige große Zahlen hervor, und profitable Ergebnisse sind immer das Ziel, während ein minimales Risiko eingegangen wird. Es gibt eine Absicherung, die auf einer normalen Basis stattfindet, da das System immer sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen platziert. Das System verwendet keinen spezifischen Stop-Loss-Prozentsatz und verlässt s
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelsst
US30 Break Scalp
Vitor Manuel Goncalves Pinto
Experten
Dieser Expert Advisor handelt auf der Grundlage eines bestimmten Bereichsausbruchs innerhalb einer bestimmten Stunde unter Verwendung von Scalp-Techniken. Er verwendet keine gefährlichen Techniken wie Martingale. Er eröffnet nur maximal 3 Trades pro Tag (Standardeinstellungen). Die Standardeinstellungen sind für IcMarkets, FTMO und MFF optimiert (Datei in den Kommentaren einstellen), obwohl es mit anderen Brokern verwendet werden kann, müssen Sie nur die Stunden Eingabe bestätigen. Trotz dieser
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
GridTrailX
Mykola Pavliuchenko
Experten
GridTrailX - ein vollautomatischer Grid-Advisor mit intelligentem Trailing. Er eröffnet eigenständig Trades mit integrierten Algorithmen und baut ein Grid von Aufträgen auf, wobei er Positionen mit einem flexiblen Schließungssystem verwaltet. Der EA kopiert keine externen Signale, sondern arbeitet nach seiner eigenen, einzigartigen Logik, die es ihm ermöglicht, sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Wichtigste Parameter LOTS - Startlot für den ersten Handel MAX TRADERS - maximale Anz
Snake Wave Strategy
Abd Alrahman Loulou
Experten
Snake Wave Strategie: Hierbei handelt es sich um einen Hedge-Experten, der sich für den Einstieg auf den RSI stützt (oberhalb des RSILimits ; Kauf, unterhalb des RSILimits ; Verkauf). Er beginnt mit der Eröffnung der entsprechenden Order mit einem (InitialLot ), setzt (FixedTPSL ) als Stoploss und TakeProfit gleichermaßen und setzt eine entgegengesetzte schwebende Order auf der Grundlage des Prozentsatzes (DifferencePercentage ), der der (FixedTPSL )-Variablen zugewiesen ist, und so weiter mit M
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
Medusa X
Oon Kar Lee
5 (10)
Experten
MEDUSA X ist ein revolutionärer Momentum- und Pullback-Algorithmus Expert Advisor, der sich auf das Haupthandelspaar GBPUSD mit geringem Spread spezialisiert hat. Dieser EA handelt häufig während des Tages, wenn es ein gültiges Signal gibt. Echtes Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1681843 Extrem EINFACH ZU BENUTZEN, mit TREND EMA, RSI, Volatilitätsfiltern, die alle hochgradig im Backend optimiert sind. Die meiste Zeit werden die Trades TP 5pips mit einzelnen Einträgen. Wie ein erfahr
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Profit stations
Haoxiang Zhang
Experten
Dieser EA wurde auf der Grundlage eines Handelsmodells erstellt, das aus einer Studie über die Merkmale der Handelsinstrumente abgeleitet wurde. Merkmale. Am besten geeignet für den Handel: EURUSD, gefolgt von USDJPY, GBPUSD. In den meisten Fällen nicht mehr als 3 aufeinanderfolgende Verluste. Der EA verfügt über eine Strategie zur Verfolgung von Verlusten, aber wenn die Verluste einen bestimmten Prozentsatz erreichen, wird er automatisch die spezielle Handelsstrategie ändern (zu diesem Zeitpun
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er bietet mehrere Handelsstrategien, die auf gleitenden Durchschnitten basieren. Er arbeitet mit Open-Bar-Kursen im Minutentakt. Virtueller Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Saldos festgelegt werden. Je nach den Einstellungen können verschiedene Aufträge zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das O
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Experten
Smart Hedge Trader - MT4 Expert Advisor Link zur MT5-Version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader ist ein MT4 Expert Advisor, der eine strukturierte Hedging-Strategie verwendet, um Trades mit Präzision zu verwalten. Er überwacht die Marktbedingungen und wendet eine kalkulierte Logik an, um das Risiko zu steuern, wobei er auf konsistente Handelszyklen mit definierten Risikoparametern abzielt. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die ein automatisiertes System bevorzugen, das sich an die V
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Experten
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Midas AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
MIDAS AI ist der Wächter über Ihr Kapital. Sie stürzt sich nicht Hals über Kopf in den Handel, sondern wägt jede Entscheidung mit mathematischer Präzision ab. Seine Stop-Losses und Take-Profits sind keine Zufallszahlen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Berechnungen zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung. MIDAS AI ist eine Sinfonie von Analysen und Algorithmen. Wie ein erfahrener Schachspieler berechnet sie ihre Züge durch die Analyse von Charts und Wirtschaftsindikatoren. Sie lässt sich n
Gap EA
Yuriy Kuzmin
Experten
Gap EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Regelmäßigkeiten des Schließens von Kurslücken nutzt. Es ist bekannt, dass in etwa 90% der Fälle die Lücken wahrscheinlich geschlossen werden, d.h. der Kurs nähert sich fast immer dem Schlusskurs des vorherigen Balkens an. Der Expert Advisor macht sich dieses Prinzip zunutze. Der Roboter verfolgt die Lücke und platziert eine Order mit einem Take-Profit am Extrem der Lücke, mit einem kleinen Stop-Loss. Parameter MAGIC - magische Zahl für die
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Bazooka EA
Davit Beridze
Experten
Bazooka EA – Trend- und Momentum-Expert Advisor für MT4 Die Standardeinstellungen sind für den Backtest des EA auf GOLD M5 (Methode Open Prices) für den Zeitraum von Anfang 2024 bis heute konfiguriert. Die optimalen Einstellungen für andere Timeframes finden Sie im Kommentarbereich. Bazooka EA   ist ein vollautomatischer Expert Advisor für   MetaTrader 4 , der für den Handel von   gerichteten Marktbewegungen   entwickelt wurde. Der EA kombiniert   Trendbestätigung   mit   Momentum-Filterung , um
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experten
Goldzilla Skalpierung M1 Mein Portfolio prüfen MQL5 Algo-Handelsgemeinschaft https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) , der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontroll
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experten
XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Experten
Heiken Ashi EA MT4 ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das klassische oder geglättete Heiken Ashi-Kerzen auf ein neues Niveau bringt. Es eröffnet Trades basierend auf Heiken Ashi-Farbänderungen und bietet anpassbare Einstellungen für verschiedene Handelsstile. Der EA ermöglicht es, auszuwählen, welche Heiken Ashi-Kerze (von der 2. bis zur 10.) den ersten Trade auslösen soll. Zusätzlich enthält der EA eine Distanzbegrenzung, um übermäßige Einstiege auf ähnlichen Preisniveaus zu ver
Weitere Produkte dieses Autors
Volcana Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Volcana Gold - Automatisierte Handelslösung für XAUUSD Volcana GoldEA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Expert Advisor nutzt fortschrittliche Marktberechnungen in Kombination mit einer Multi-Indikator-Strategie, um in Ihrem Namen automatisch Trades zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Gold ist bekannt für seine hohe Volatilität und plötzlichen Preisschwankungen . Volcana Gold ist speziell an diese Bedingungen angepasst und verwe
Grail Gold FE
Huynh Van Cong Luan
5 (1)
Experten
Grail Gold FE ist ein Expert Advisor, der eine Kombination von Handelsstrategien verwendet. Grail Gold FE verwendet eine einzigartige Methode, um die Niveaus von Take Profit und Stop Loss zu bestimmen. Jedes Mal, wenn eine Order eröffnet wird, erscheinen sie auf unterschiedlichen Niveaus und nähern sich schließlich dem aktuellen Preis an. Es sind keine Einstellungen erforderlich. Der Roboter beginnt sofort nach der Installation auf dem Chart zu arbeiten. Auf der Grundlage des aktuellen Kurses u
Gold Saturn
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Saturn ist mit einem fortschrittlichen Smart Breakout System ausgestattet, das die Marktbedingungen für Scalping fachmännisch analysiert. Diese innovative Funktion sorgt für maximale Rentabilität und minimiert gleichzeitig die Drawdowns. Jedem von Gold Saturn eröffneten Handel wird ein eigenes Stop-Loss-Niveau zugewiesen, das mit einem Trailing-Stop effektiv verwaltet wird und Ihnen eine robuste Kombination aus intelligenten und sicheren Handelsstrategien bietet. Nach jahrelanger, sorgfälti
Academia Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Academia Gold nutzt ein fortschrittliches Smart Breakout System zur effektiven Analyse der Marktbedingungen, das speziell für Scalping-Strategien entwickelt wurde. Diese einzigartige Funktion optimiert Ihre Gewinne und minimiert gleichzeitig die Drawdowns. Jeder Handel ist mit einem individuellen Stop-Loss-Level ausgestattet und wird aktiv mit einem Trailing-Stop verwaltet, um maximale Sicherheit und Profitabilität zu gewährleisten. Mit einem außergewöhnlichen Scalping-Setup und einem soliden F
Library Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Library Gold - Vollständig automatisierte Handelslösung Library Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der den Handel sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader einfach, effizient und anpassungsfähig macht. Da die meisten Parameter vorkonfiguriert und optimiert sind, können die Benutzer ohne komplexe Anpassungen sofort mit dem Handel beginnen. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits Erfahrung haben, Library Gold bietet Ihnen die Flexibilität, Risikokontrolle und Stab
Gold Assassin
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Assassin ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit XAUUSD . Der Algorithmus enthält einen Filter von Verhaltensfaktoren, er analysiert die Tiefe des Marktes und trifft eine Entscheidung über den Einstieg in den Handel auf der Grundlage der Filterdaten des Analysators. Auf diese Weise findet der Expert Advisor optimale Einstiegspunkte für den Markt und filtert falsche Einstiege heraus, die nicht durch stabile Marktverhaltensmuster unterstützt werden. Dadurch kann der Expert Adv
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Expert VR - Ihre ultimative automatisierte Scalping-Lösung! Gold Expert VR ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der sorgfältig für das Scalping in Zeiten geringer Marktvolatilität entwickelt wurde. Dieser EA integriert selbstanpassende Marktalgorithmen mit Reinforcement Learning-Elementen, um Handelsentscheidungen zu optimieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Hauptmerkmale von Gold Expert VR: Fortschrittliche selbstanpassende Algorithmen: Identifiziert automatisch maßg
Gold Heavy
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Heavy ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Das System konzentriert sich auf die Erfassung mittelfristiger Impulskursbewegungen und führt Trades nur dann aus , wenn ein klarer Trend identifiziert wird , um Präzision und Konsistenz zu gewährleisten. Mit seinem proprietären Filteralgorithmus eliminiert Gold Heavy effektiv falsche Signale und bietet optimale Einstiegspunkte für potenziell höhere Gewinne. Tipps für die Nutzu
Virtual Gold
Huynh Van Cong Luan
3 (2)
Experten
Es handelt sich um eine automatisierte Forex-Strategie und ein programmiertes Analysesystem, das es Ihnen ermöglicht, sich zurückzulehnen, zu entspannen und einfach zuzusehen, wie der Roboter seine Arbeit erledigt. Nachdem Sie die Parameter, Skalen und Limits für Ihre Transaktionen festgelegt haben, übernimmt der Roboter und wickelt alle Trades für Sie ab. So können Sie die Kontrolle übernehmen und Ihre Energie auf andere wichtige Dinge konzentrieren. Dieser EA ist speziell für den Handel mit de
Ultimate Scalper EA
Huynh Van Cong Luan
Experten
Ultimate Scalper EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit GBPUSD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es handelt sich um eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um in den Handel einzusteigen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und es ist einfach einzurichten. Die Verwendung von Ultimate Scalper ist ein Weg, um Ihr Hand
Positive Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Positive Gold EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit dem XAUUSD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es handelt sich um eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um in den Handel einzusteigen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und einfach einzurichten. Die Verwendung von Positive Gold ist eine Möglichkeit, Ihr Handels
Protocol Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Protocol Gold ist ein Volatilitäts-Scalper, der effizient handelt. Der Algorithmus wurde so entwickelt, dass er am besten auf XAUUSD funktioniert. Testen und experimentieren Sie ruhig mit anderen Währungspaaren. Der Expert Advisor verwendet keine aggressiven und gefährlichen Handelsmethoden und ist daher so stabil wie möglich, wenn bestimmte Einstellungen verwendet werden. Mit seinem einzigartigen Filteralgorithmus für falsche Markteinstiegssignale erkennt Protocol Gold den bestmöglichen Einsti
Gold Promotion
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Promotion ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde . Gold Promotion ist ein Handelssystem , das auf mittelfristigen Impulskursschwankungen basiert. Jeder Handel wird eröffnet, wenn ein entsprechender Trend vorliegt. Der EA führt eine eingehende technische Analyse des XAUUSD durch. Der Expert Advisor verwendet keine aggressiven und gefährlichen Handelsmethoden und ist daher so stabil wie möglich, wenn bestimmte Einstellungen verwendet werden. Mit seinem e
Gold IBM
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold IBM ist ein Expert Advisor, der eine Kombination von Handelsstrategien verwendet . Der EA konzentriert sich auf den kurzfristigen Intraday-Handel und platziert Pending Orders bei möglichen Ausbruchsniveaus. Eine der Hauptprioritäten dieses EAs ist es außerdem, das Kontoguthaben sicher zu halten. Diese Backtests mit maximaler Genauigkeit zeigen eine hohe Auszahlungsrate und eine gute Widerstandsfähigkeit auch bei unerwarteten Marktereignissen. Er analysiert den Markt, ohne veraltete Indikato
Gold Trading EA
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Trading EA ist ein Expert Advisor, der eine Kombination von Handelsstrategien verwendet. Gold Trading EA ist ein bewährtes kurzfristiges Scalping-System mit herausragenden Ergebnissen über viele Tausende von Trades. Der EA konzentriert sich auf den kurzfristigen Intraday-Handel und platziert schwebende Orders bei möglichen Ausbruchsniveaus. Eine der Hauptprioritäten dieses EA ist es, das Kontoguthaben sicher zu halten. Die Backtests mit maximaler Genauigkeit zeigen eine hohe Auszahlungsrat
Gold Community
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Community ist ein vollautomatischer Roboter, der das Niveau eines professionellen Händlers hat. Dies ist ein völlig neuer Ansatz für den Handel. Beim realen Handel orientiert er sich nicht an der Geschichte und handelt entsprechend den Umständen. Gold Community verwendet eine einzigartige Methode, um die Höhe von Take Profit und Stop Loss zu bestimmen. Jedes Mal, wenn eine Order eröffnet wird, erscheinen sie auf unterschiedlichen Niveaus und nähern sich schließlich dem aktuellen Preis an.
Elvish Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Elvish Gold ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde . Elvish Gold ist ein Handelssystem, das auf mittelfristigen impulsiven Preisschwankungen basiert. Jeder Handel wird eröffnet, wenn es einen entsprechenden Trend gibt. Der EA führt eine eingehende technische Analyse des XAUUSD durch. Der Expert Advisor verwendet keine aggressiven und gefährlichen Handelsmethoden und ist daher so stabil wie möglich, wenn bestimmte Einstellungen verwendet werden. Mit seinem einzig
Gold Balance
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Balance ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit XAUUSD . Der Algorithmus enthält einen Filter von Verhaltensfaktoren, er analysiert die Tiefe des Marktes und trifft eine Entscheidung über den Einstieg in den Handel auf der Grundlage der Filterdaten des Analysators. Auf diese Weise findet der Expert Advisor optimale Einstiegspunkte für den Markt und filtert falsche Einstiege heraus, die nicht durch stabile Marktverhaltensmuster unterstützt werden. Dadurch kann der Expert Advi
Reserve Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Reserve Gold ist ein vollautomatischer Trading-Expert Advisor-Roboter, der speziell für das Scalping in Zeiten schwacher Marktvolatilität entwickelt wurde. Der EA enthält selbstanpassende Marktalgorithmen mit Reinforcement-Learning-Elementen. Dieser EA verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um maßgeschneiderte Einstiegspunkte zu finden, sowie mehrere zusätzliche Filter, um den Ein- und Ausstieg in den Markt zu erleichtern. Der EA wurde über einen Zeitraum von 10 Jahren Stresstests unter
Arknights Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Arknights Gold - Vollständig automatisierte Handelslösung Arknights Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Handel sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader einfach, effizient und anpassungsfähig zu gestalten. Da die meisten Parameter vorkonfiguriert und optimiert sind, können die Benutzer ohne komplexe Anpassungen sofort mit dem Handel beginnen. Ob Sie gerade erst anfangen oder bereits erfahren sind, Arknights Gold bietet Ihnen die Flexibilitä
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension