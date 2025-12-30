TrendBoard ALMA

🧾 TrendBoard ALMA — マルチタイム・トレンドを一目で、直感で。

TrendBoard ALMA は、複数通貨・複数時間足のトレンド状態を一覧表示し、 視覚・操作・判断のすべてを最適化したトレンド可視化パネルです。

🌟 特徴

  • ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）ベースのトレンド検出 なめらかで反応の良い ALMA を用いて、ノイズを抑えたトレンド判定を実現。

  • 5段階のトレンド状態を視覚化 上昇・下降・レンジに加え、反転直後や変化中の状態も明示。 アイコンと点滅で、「今、変わった」瞬間を即座に把握できます。

  • マルチタイムフレーム × マルチシンボル対応 任意の通貨ペア・時間足を自由に組み合わせて表示可能。 例：EURUSD, USDJPY, GBPUSD × M5, M15, H1, H4, D1

  • クリックでチャートを即生成＋インジ自動適用 パネル上のセルをクリックすると、該当通貨・時間足のチャートを自動生成。 さらに、あらかじめ設定した最大3つまでのインジケータを自動で適用できるため、 分析の立ち上がりが圧倒的にスムーズです。

  • 軽量＆静音設計 描画は最小限、不要なアラートやログ出力は一切なし。 「見る・押す・動く」だけの快適操作を実現。

🎯 こんな方におすすめ

  • 複数通貨・複数時間足のトレンドを一目で把握したい方

  • トレンドの変化点を即座に察知したい方

  • パネルからチャートを即呼び出して分析したい方

  • ALMA を使ったなめらかなトレンド検出を活用したい方

  • お気に入りのインジを自動で適用した状態でチャートを開きたい方

🆓2026/1/31 まで無料で利用可能です。

期間限定でこちらも無料放出中

FutureSight CCI

Seconds Chart Generator

