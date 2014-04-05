Kernel Pulse
- Indikatoren
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.0
Was dieser Indikator tut
Der Multi Kernel Regression (MKR) Indikator verwendet fortschrittliche statistische Kernel-Funktionen, um glatte, adaptive gleitende Durchschnitte zu erstellen, die intelligent auf Marktbedingungen reagieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten wendet MKR verschiedene Kernel-Gewichtungsfunktionen (wie Gauß, Laplace, Epanechnikov) an, um eine überragende Glättung zu erzielen und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit auf Preisänderungen zu erhalten.
Hauptvorteile:
-
17 verschiedene Kernel-Typen - jeder mit einzigartigen Glättungseigenschaften
-
Adaptive Glättung - Passt sich automatisch der Marktvolatilität an
-
Professionelle Signale - Klare Kauf-/Verkaufssignale mit visueller Bestätigung
-
Trendanalyse - Identifiziert Marktstimmungen und Momentumverschiebungen
KOSTENLOSE VERSION - Was Sie erhalten
Enthaltene Funktionen:
-
5 professionelle Kernel: Dreieckig, Gauß, Epanechnikov, Kosinus, Laplace
-
Farbige Trendlinie: Wechselt visuell zwischen bullish/bearish Farben
-
Kauf-/Verkaufssignale: Klare Pfeile im Chart
-
Basis-Warnungen: Optionale Popup-Warnungen
-
Anpassbare Farben: Anpassung an Ihr Chart-Thema
-
Kein Neulackieren: Einmal gebildete Signale bleiben fixiert
Perfekt für:
-
Händler, die noch nicht mit Kernel-Regressionskonzepten vertraut sind
-
Grundlegende Trendanalyse und -ausrichtung
-
Testen der Leistung des Indikators
-
Verstehen der Vorteile der Kernel-Glättung
KOSTENLOSE Version herunterladen: Verfügbar auf dem MQL5-Markt
PREMIUM VERSION - Vollständige professionelle Suite
Alle FREE Features PLUS:
Erweiterte Visualisierung
-
17 Kernel-Typen (vollständige mathematische Suite einschließlich Silverman, Cauchy, Wave, Power, Morters usw.)
-
Abweichungsbänder - Visualisieren Sie Volatilität und potenzielle Umkehrungen
-
Benutzerdefinierte Linienstile - Optionen: durchgezogen, gestrichelt, gepunktet
-
Mehrere Farbschemata - Vollständig anpassbar
Professionelles Dashboard-Panel
-
Echtzeit-Signalanzeige - Aktuelles Signal, Sentiment und Pfeilrichtung
-
Preisprojektionen - 4 automatische Zielebenen unter Verwendung von Fibonacci-Verhältnissen
-
Kernel-Wert-Anzeige - Live-Kernel-MA-Wert
-
Signalpreisverfolgung - Letzter Signalpreis und Zeit
-
Positionsmanagement - Eckplatzierung mit Größenänderungsoptionen
Fortgeschrittenes Signalsystem
-
Professionelle Pfeile - Benutzerdefinierte Codes, Größen und Positionierung
-
Textbeschriftungen - "BUY"/"SELL" Text neben den Pfeilen
-
Mehrere Abstandstypen - Pips, ATR% oder Punkte
-
Hoch/Tief-Positionierung - Platzieren Sie Pfeile an Kerzenextremen
-
Ankersteuerung - Feinabstimmung der Textpositionierung
Intelligente Funktionen
-
Option "Repaint Mode" - Wählen Sie zwischen Repainting und Nicht-Repainting
-
Etikettenverlauf - Verfolgen und Anzeigen früherer Signale
-
Auto Cleanup - Entfernt alte Objekte, um das Diagramm sauber zu halten
-
Leistungsoptimiert - Effiziente Berechnung für einen reibungslosen Betrieb
Kursziel-System
-
Automatische ATR-basierte Projektionen
-
4 Fibonacci-basierte Zielebenen (1,0, 1,618, 2,0, 2,618 x ATR)
-
Visuelle Level-Anzeige auf dem Dashboard
-
Signalbasierte Richtungserkennung
Warum Premium wählen?
Die Premium-Version verwandelt MKR von einem einfachen Indikator in ein komplettes Handelssystem. Mit dem professionellen Dashboard erhalten Sie Echtzeitanalysen, Kursprognosen und Signalverfolgung an einem Ort. Mit den 17 Kernel-Typen können Sie den Indikator auf jede Marktsituation und jeden Handelsstil abstimmen.
Die Abweichungsbänder bieten visuelle Volatilitätsgrenzen, während das fortschrittliche Signalsystem sicherstellt, dass Sie keinen Ein- oder Ausstieg verpassen. Ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, der Premium MKR passt sich Ihren Bedürfnissen an.
SONDERANGEBOT
Die Vollversion ist auf dem Markt unter "Daily Zone Pro" erhältlich.
Markt-Link: https://www.mql5.com/en/market/product/157609?source=Site+Markt+Meine+Produkte+Seite
SPECIAL DISCOUNT: Erwähnen Sie beim Kauf "DAILY PRO" in den Kommentaren, um einen Rabatt von $40 zu erhalten!($70)
Technische Details
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Zeitrahmen: Alle (M1 bis Monatlich)
-
Märkte: Forex, Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen
-
Übermalen: Optional (kann deaktiviert werden)
-
Erforderliche Bars: Mindestens 50 für eine genaue Berechnung
-
Ressourcenverbrauch: Optimiert für minimale CPU-Belastung
Unterstützung & Updates
Alle Käufe beinhalten:
-
Kostenlose Updates auf Lebenszeit
-
Technische Unterstützung über MQL5-Nachrichten
-
Ausführliches Benutzerhandbuch
-
Beispielhafte Handelsstrategien
Testen Sie zunächst die KOSTENLOSE Version, um sich von der Qualität zu überzeugen, und steigen Sie dann auf die Premium-Version um, um das komplette Trading-Toolkit zu erhalten.
Über Yunzuh Handelssysteme
Professionelle Trading-Tools, entwickelt von erfahrenen Tradern und Programmierern. Wir konzentrieren uns auf die Erstellung von Indikatoren, die mathematische Strenge mit praktischem Handelsnutzen kombinieren.
Hinweis: Die KOSTENLOSE Version ist voll funktionsfähig für grundlegende Kernel-Regressionsanalysen. Erwerben Sie ein Upgrade auf die Premium-Version, um die komplette Suite professioneller Trading-Tools zu erhalten.