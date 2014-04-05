Kernel Pulse

Indicador de Regresión Multi Kernel (GRATIS & PREMIUM

Qué hace este indicador

El indicador Multi Kernel Regression (MKR) utiliza funciones de kernel estadísticas avanzadas para crear medias móviles suaves y adaptables que responden inteligentemente a las condiciones del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, MKR aplica diferentes funciones de ponderación de kernel (como Gaussian, Laplace, Epanechnikov) para proporcionar un suavizado superior al tiempo que mantiene la capacidad de respuesta a los cambios de precios.

Principales ventajas:

17 tipos de kernel diferentes - Cada uno con características de suavizado únicas

Suavizado Adaptativo - Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado

Señales profesionales - Señales claras de compra/venta con confirmación visual

Análisis de Tendencias - Identifica el sentimiento del mercado y los cambios de momentum

VERSIÓN GRATUITA - Lo que obtiene

Características incluidas:

5 Kernels Profesionales: Triangular, Gaussiano, Epanechnikov, Coseno, Laplace

Línea de tendencia coloreada: Cambia visualmente entre colores alcista/bajista

Señales de compra/venta: Flechas claras en el gráfico

Alertas básicas: Alertas emergentes opcionales

Colores personalizables: Ajústelos al tema de su gráfico

Sin repintado: Las señales permanecen fijas una vez formadas

Perfecto para:

Operadores nuevos en los conceptos de regresión kernel

Análisis básico de tendencias y dirección

Comprobación del rendimiento del indicador

Comprender las ventajas del suavizado por núcleos

Descargar versión GRATUITA: Disponible en MQL5 Market

VERSIÓN PREMIUM - Suite profesional completa

Todas las funciones GRATUITAS MÁS:

Visualización avanzada

17 Tipos de Kernel (Conjunto matemático completo que incluye Silverman, Cauchy, Wave, Power, Morters, etc.)

Bandas de desviación - Visualice la volatilidad y los posibles retrocesos

Estilos de línea personalizados: sólidos, discontinuos y punteados

Múltiples esquemas de color - Totalmente personalizables

Panel de control profesional

Visualización de señales en tiempo real - Señal actual, sentimiento y dirección de la flecha

Proyecciones de precios - 4 niveles objetivo automáticos utilizando los ratios de Fibonacci

Visualización del valor del núcleo - Valor MA del núcleo en tiempo real

Seguimiento del precio de la señal - Precio y hora de la última señal

Gestión de posiciones - Colocación de esquinas con opciones de cambio de tamaño

Sistema avanzado de señales

Flechas profesionales - Códigos, tamaños y posicionamiento personalizados

Etiquetas de texto - Texto "COMPRA"/"VENTA" junto a las flechas

Múltiples Tipos de Distancia - Pips, ATR%, o Puntos

Posicionamiento Alto/Bajo - Coloque las flechas en los extremos de las velas

Control de anclaje: ajuste la posición del texto

Funciones inteligentes

Opción de modo de repintado - Elija entre repintado o no repintado

Historial de etiquetas - Rastrea y muestra señales anteriores

Limpieza automática - Elimina los objetos antiguos para mantener limpio el gráfico

Rendimiento optimizado - Cálculo eficiente para un funcionamiento sin problemas

Sistema de precios objetivo

Proyecciones automáticas basadas en ATR

4 niveles objetivo basados en Fibonacci (1,0, 1,618, 2,0, 2,618 x ATR)

Visualización del nivel en el tablero

Detección de dirección basada en señales

¿Por qué elegir Premium?

La versión Premium transforma MKR de un simple indicador a un completo sistema de trading. Con el panel de control profesional, obtendrá análisis en tiempo real, proyecciones de precios y seguimiento de señales, todo en un mismo lugar. Los 17 tipos de núcleo le permiten afinar el indicador para adaptarse a cualquier condición de mercado o estilo de negociación.

Las bandas de desviación proporcionan límites visuales de volatilidad, mientras que el sistema avanzado de señales garantiza que nunca se pierda una entrada o salida. Tanto si es un scalper, un day trader o un swing trader, el MKR premium se adapta a sus necesidades.

OFERTA ESPECIAL

La versión completa está disponible en el mercado bajo "Daily Zone Pro".

Enlace al mercado: https://www.mql5.com/en/market/product/157609?source=Site+Market+My+Products+Page

DESCUENTO ESPECIAL: ¡Mencione "DAILY PRO" en los comentarios al comprar para recibir un descuento de $40!($70)

Detalles técnicos

Plataforma: MetaTrader 5

Plazos: Todos (M1 a Mensual)

Mercados: Divisas, Acciones, Materias Primas, Criptodivisas

Repintado: Opcional (se puede desactivar)

Barras requeridas: Mínimo 50 para un cálculo preciso

Uso de recursos: Optimizado para un impacto mínimo en la CPU

Soporte y actualizaciones

Todas las compras incluyen:

Actualizaciones gratuitas de por vida

Soporte técnico a través de mensajes MQL5

Guía de usuario detallada

Ejemplos de estrategias comerciales

Pruebe primero la versión GRATUITA para ver la calidad, luego actualice a Premium para obtener el conjunto completo de herramientas de trading.

Acerca de Yunzuh Trading Systems

Herramientas de trading profesionales desarrolladas por traders y programadores experimentados. Nos centramos en la creación de indicadores que combinan el rigor matemático con la utilidad práctica de trading.

Nota: La versión GRATUITA es totalmente funcional para el análisis básico de regresión kernel. Actualizar a la prima de la suite completa de herramientas de negociación profesional.