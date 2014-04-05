Kernel Pulse
- Indicadores
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 1.0
Qué hace este indicador
El indicador Multi Kernel Regression (MKR) utiliza funciones de kernel estadísticas avanzadas para crear medias móviles suaves y adaptables que responden inteligentemente a las condiciones del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, MKR aplica diferentes funciones de ponderación de kernel (como Gaussian, Laplace, Epanechnikov) para proporcionar un suavizado superior al tiempo que mantiene la capacidad de respuesta a los cambios de precios.
Principales ventajas:
-
17 tipos de kernel diferentes - Cada uno con características de suavizado únicas
-
Suavizado Adaptativo - Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado
-
Señales profesionales - Señales claras de compra/venta con confirmación visual
-
Análisis de Tendencias - Identifica el sentimiento del mercado y los cambios de momentum
VERSIÓN GRATUITA - Lo que obtiene
Características incluidas:
-
5 Kernels Profesionales: Triangular, Gaussiano, Epanechnikov, Coseno, Laplace
-
Línea de tendencia coloreada: Cambia visualmente entre colores alcista/bajista
-
Señales de compra/venta: Flechas claras en el gráfico
-
Alertas básicas: Alertas emergentes opcionales
-
Colores personalizables: Ajústelos al tema de su gráfico
-
Sin repintado: Las señales permanecen fijas una vez formadas
Perfecto para:
-
Operadores nuevos en los conceptos de regresión kernel
-
Análisis básico de tendencias y dirección
-
Comprobación del rendimiento del indicador
-
Comprender las ventajas del suavizado por núcleos
Descargar versión GRATUITA: Disponible en MQL5 Market
VERSIÓN PREMIUM - Suite profesional completa
Todas las funciones GRATUITAS MÁS:
Visualización avanzada
-
17 Tipos de Kernel (Conjunto matemático completo que incluye Silverman, Cauchy, Wave, Power, Morters, etc.)
-
Bandas de desviación - Visualice la volatilidad y los posibles retrocesos
-
Estilos de línea personalizados: sólidos, discontinuos y punteados
-
Múltiples esquemas de color - Totalmente personalizables
Panel de control profesional
-
Visualización de señales en tiempo real - Señal actual, sentimiento y dirección de la flecha
-
Proyecciones de precios - 4 niveles objetivo automáticos utilizando los ratios de Fibonacci
-
Visualización del valor del núcleo - Valor MA del núcleo en tiempo real
-
Seguimiento del precio de la señal - Precio y hora de la última señal
-
Gestión de posiciones - Colocación de esquinas con opciones de cambio de tamaño
Sistema avanzado de señales
-
Flechas profesionales - Códigos, tamaños y posicionamiento personalizados
-
Etiquetas de texto - Texto "COMPRA"/"VENTA" junto a las flechas
-
Múltiples Tipos de Distancia - Pips, ATR%, o Puntos
-
Posicionamiento Alto/Bajo - Coloque las flechas en los extremos de las velas
-
Control de anclaje: ajuste la posición del texto
Funciones inteligentes
-
Opción de modo de repintado - Elija entre repintado o no repintado
-
Historial de etiquetas - Rastrea y muestra señales anteriores
-
Limpieza automática - Elimina los objetos antiguos para mantener limpio el gráfico
-
Rendimiento optimizado - Cálculo eficiente para un funcionamiento sin problemas
Sistema de precios objetivo
-
Proyecciones automáticas basadas en ATR
-
4 niveles objetivo basados en Fibonacci (1,0, 1,618, 2,0, 2,618 x ATR)
-
Visualización del nivel en el tablero
-
Detección de dirección basada en señales
¿Por qué elegir Premium?
La versión Premium transforma MKR de un simple indicador a un completo sistema de trading. Con el panel de control profesional, obtendrá análisis en tiempo real, proyecciones de precios y seguimiento de señales, todo en un mismo lugar. Los 17 tipos de núcleo le permiten afinar el indicador para adaptarse a cualquier condición de mercado o estilo de negociación.
Las bandas de desviación proporcionan límites visuales de volatilidad, mientras que el sistema avanzado de señales garantiza que nunca se pierda una entrada o salida. Tanto si es un scalper, un day trader o un swing trader, el MKR premium se adapta a sus necesidades.
OFERTA ESPECIAL
La versión completa está disponible en el mercado bajo "Daily Zone Pro".
Enlace al mercado: https://www.mql5.com/en/market/product/157609?source=Site+Market+My+Products+Page
DESCUENTO ESPECIAL: ¡Mencione "DAILY PRO" en los comentarios al comprar para recibir un descuento de $40!($70)
Detalles técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Plazos: Todos (M1 a Mensual)
-
Mercados: Divisas, Acciones, Materias Primas, Criptodivisas
-
Repintado: Opcional (se puede desactivar)
-
Barras requeridas: Mínimo 50 para un cálculo preciso
-
Uso de recursos: Optimizado para un impacto mínimo en la CPU
Soporte y actualizaciones
Todas las compras incluyen:
-
Actualizaciones gratuitas de por vida
-
Soporte técnico a través de mensajes MQL5
-
Guía de usuario detallada
-
Ejemplos de estrategias comerciales
Pruebe primero la versión GRATUITA para ver la calidad, luego actualice a Premium para obtener el conjunto completo de herramientas de trading.
Acerca de Yunzuh Trading Systems
Herramientas de trading profesionales desarrolladas por traders y programadores experimentados. Nos centramos en la creación de indicadores que combinan el rigor matemático con la utilidad práctica de trading.
Nota: La versión GRATUITA es totalmente funcional para el análisis básico de regresión kernel. Actualizar a la prima de la suite completa de herramientas de negociación profesional.