CandleGuard BE
- Experten
- Damian Mateusz Schmidt
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Professioneller Break-Even & Trailing Manager für MetaTrader 5
CandleGuard BE ist ein fortschrittlicher, manuell zu bedienender Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um die Break-Even- und Trailing-Stop-Logik strikt auf Kerzenschluss zu verwalten, unter Verwendung eines beliebigen Zeitrahmens, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.
Das Tool konzentriert sich auf Klarheit, Sicherheit und Präzision und bietet Händlern volle Kontrolle und vollständiges visuelles Feedback.
⭐ Schlüsselkonzept
🚀 Hauptmerkmale (Alle Optionen erklärt)
Kein Rauschen. Kein tickbasiertes Chaos.
Nur saubere Entscheidungen, die auf geschlossenen Kerzen basieren.
🔹 Handelskontrolle
-
BUY-Schaltfläche - öffnet eine BUY-Order unter Verwendung des LOT-Werts aus dem Panel
-
Schaltfläche VERKAUFEN - eröffnet einen Markt-Verkaufsauftrag unter Verwendung des LOT-Wertes aus dem Panel
-
Schaltfläche CLOSE - schließt alle Positionen für das aktuelle Symbol (Magic gefiltert)
-
CLOSE ALL (mit Bestätigung) - schließt alle EA-Positionen nach doppelter Bestätigung
🔹 Break-Even & Trailing Logik
-
Trailing nur bei Kerzenschluss (nie bei Ticks)
-
Unabhängiger BE-Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1)
-
Funktioniert auch, wenn der Chart-Zeitrahmen unterschiedlich ist
-
Ausschließlicher Gewinnschutz
→ BE wird nie verschoben, wenn die Position Verluste macht
-
Verbessert immer SL
→ SL wird nur verschoben, wenn das neue Niveau besser ist als das vorherige
-
Hoch/Tief Kerzenlogik:
-
KAUFEN → vorherige Kerze Tief
-
VERKAUFEN → vorherige Kerze Hoch
-
-
Optionaler BE-Puffer (Punkte)
🔹 Visuelle BE-Vorschau (Chart-Visualisierung)
-
Aktuelle SL/BE-Linie
-
KAUFEN → grüne Linie
-
VERKAUFEN → rote Linie
-
-
Nächste BE-Vorschau-Linie (gestrichelt)
-
Gelb → Bedingungen erfüllt, warten auf Kerzenschluss
-
Grau → blockiert (Verlust, noch kein Gewinn, oder keine Verbesserung)
-
-
Funktioniert auf dem ausgewählten BE-Zeitrahmen, nicht auf dem TF-Chart
🔹 PRO Status Panel (Level 3 Feedback)
Live-Erklärung, warum BE sich bewegt oder nicht bewegt, z.B:
-
Keine Position
-
TRAIL pausiert
-
Position ist im Verlust (BE blockiert)
-
BE würde den Gewinn noch nicht sichern
-
Warten auf Kerzenschluss (M5 / M15 / etc.)
-
Bereit, BE beim nächsten Kerzenschluss zu bewegen
Damit entfällt jegliches Rätselraten im Handelsmanagement.
🔹 Bedienfeld & UI
-
Einzeiliges kompaktes Bedienfeld
-
Skalierung des Bedienfelds (+ / - Tasten)
-
Bedienfeld-Position:
-
Oben-links
-
Unten links
-
-
Saubere, nicht klebende Tasten (keine Probleme mit Umschaltsperren)
-
Statustext immer lesbar
🔹 LOT-Eingabe (Erweitert)
-
Editierbares LOT-Feld direkt im Panel
-
Unterstützt:
-
. oder , Dezimaltrennzeichen
-
Rücktaste löschen
-
Eingabe bestätigen
-
-
Anklicken = alles auswählen (nächste Eingabe ersetzt den Wert)
-
Optionale Berechnung der Risikokappe (max. % des Saldos)
🔹 Zustand Persistenz
-
Erinnert an:
-
Panel-Skala
-
Position des Panels
-
Ausgewählter BE-Zeitrahmen
-
Nachlaufende ON / PAUSE
-
LOT-Wert
-
-
Automatisch wiederhergestellt nach MT5-Neustart
🔹 Sprachunterstützung
-
Englisch / Polnisch
-
Umschaltbar über Eingabeparameter
-
Tooltips und Statustexte folgen der Spracheinstellung
-
🟢 ON (Grün) - Nachlauf aktiv
-
🟡 PAUSE (Gelb) - Nachlauf pausiert
Keine Unicode-Symbole → 100% MT5-sicher, keine Quadrate, keine Schriftprobleme🧾 Alle Tooltips (vollständige Liste)
Trading-Schaltflächen
-
BUY
Eröffnet eine BUY-Position für das aktuelle Symbol unter Verwendung des LOT-Wertes.
-
SELL
Eröffnet eine SELL-Position für das aktuelle Symbol unter Verwendung des LOT-Wertes.
-
CLOSE
Schließt alle EA-Positionen für das aktuelle Symbol (Magic gefiltert).
-
CLOSE ALL
Schließt alle EA-Positionen. Erfordert eine Bestätigung (ALL → ALL?).
BE Timeframe-Schaltflächen
-
M1 / M5 / M15 / M30 / H1
Legt den Zeitrahmen fest, der für BE- und Trailing-Berechnungen verwendet wird, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.
TRAIL
-
TRAIL
ON = Trailing aktiv, PAUSE = Trailing deaktiviert.
Trailing funktioniert nur bei Kerzenschluss und nur, wenn die Position profitabel ist.
Panel-Steuerungen
-
+ / -
Vergrößert oder verkleinert das Panel.
-
Pfeil nach oben
Verschiebt das Panel in die obere linke Ecke.
-
Pfeil nach unten
Verschiebt das Feld in die linke untere Ecke.
LOT-Feld
-
LOT
Klicken Sie auf und geben Sie die Positionsgröße ein (z. B. 0,01).
Enter bestätigt, Backspace löscht das Feld.
-
Diskretionäre Händler
-
Händler, die mit Kursbewegungen arbeiten
-
Benutzer von Candle-Close-Strategien
-
Händler, die tick-basiertes Trailing hassen
-
Jeder, der volle Kontrolle und Transparenz wünscht
✔ Kein Tick-Rauschen
✔ Kein Repainting
✔ Keine versteckte Logik
✔ Kein Raten
✔ Vollständige visuelle Bestätigung
✔ Freundlich für manuelle Trader