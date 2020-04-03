CandleGuard BE

🧠 CandleGuard BE

Professioneller Break-Even & Trailing Manager für MetaTrader 5

CandleGuard BE ist ein fortschrittlicher, manuell zu bedienender Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um die Break-Even- und Trailing-Stop-Logik strikt auf Kerzenschluss zu verwalten, unter Verwendung eines beliebigen Zeitrahmens, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.

Das Tool konzentriert sich auf Klarheit, Sicherheit und Präzision und bietet Händlern volle Kontrolle und vollständiges visuelles Feedback.

⭐ Schlüsselkonzept

Kein Rauschen. Kein tickbasiertes Chaos.
Nur saubere Entscheidungen, die auf geschlossenen Kerzen basieren.

🚀 Hauptmerkmale (Alle Optionen erklärt)

🔹 Handelskontrolle

  • BUY-Schaltfläche - öffnet eine BUY-Order unter Verwendung des LOT-Werts aus dem Panel

  • Schaltfläche VERKAUFEN - eröffnet einen Markt-Verkaufsauftrag unter Verwendung des LOT-Wertes aus dem Panel

  • Schaltfläche CLOSE - schließt alle Positionen für das aktuelle Symbol (Magic gefiltert)

  • CLOSE ALL (mit Bestätigung) - schließt alle EA-Positionen nach doppelter Bestätigung

🔹 Break-Even & Trailing Logik

  • Trailing nur bei Kerzenschluss (nie bei Ticks)

  • Unabhängiger BE-Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1)

  • Funktioniert auch, wenn der Chart-Zeitrahmen unterschiedlich ist

  • Ausschließlicher Gewinnschutz
    → BE wird nie verschoben, wenn die Position Verluste macht

  • Verbessert immer SL
    → SL wird nur verschoben, wenn das neue Niveau besser ist als das vorherige

  • Hoch/Tief Kerzenlogik:

    • KAUFEN → vorherige Kerze Tief

    • VERKAUFEN → vorherige Kerze Hoch

  • Optionaler BE-Puffer (Punkte)

🔹 Visuelle BE-Vorschau (Chart-Visualisierung)

  • Aktuelle SL/BE-Linie

    • KAUFEN → grüne Linie

    • VERKAUFEN → rote Linie

  • Nächste BE-Vorschau-Linie (gestrichelt)

    • Gelb → Bedingungen erfüllt, warten auf Kerzenschluss

    • Grau → blockiert (Verlust, noch kein Gewinn, oder keine Verbesserung)

  • Funktioniert auf dem ausgewählten BE-Zeitrahmen, nicht auf dem TF-Chart

🔹 PRO Status Panel (Level 3 Feedback)

Live-Erklärung, warum BE sich bewegt oder nicht bewegt, z.B:

  • Keine Position

  • TRAIL pausiert

  • Position ist im Verlust (BE blockiert)

  • BE würde den Gewinn noch nicht sichern

  • Warten auf Kerzenschluss (M5 / M15 / etc.)

  • Bereit, BE beim nächsten Kerzenschluss zu bewegen

Damit entfällt jegliches Rätselraten im Handelsmanagement.

🔹 Bedienfeld & UI

  • Einzeiliges kompaktes Bedienfeld

  • Skalierung des Bedienfelds (+ / - Tasten)

  • Bedienfeld-Position:

    • Oben-links

    • Unten links

  • Saubere, nicht klebende Tasten (keine Probleme mit Umschaltsperren)

  • Statustext immer lesbar

🔹 LOT-Eingabe (Erweitert)

  • Editierbares LOT-Feld direkt im Panel

  • Unterstützt:

    • . oder , Dezimaltrennzeichen

    • Rücktaste löschen

    • Eingabe bestätigen

  • Anklicken = alles auswählen (nächste Eingabe ersetzt den Wert)

  • Optionale Berechnung der Risikokappe (max. % des Saldos)

🔹 Zustand Persistenz

  • Erinnert an:

    • Panel-Skala

    • Position des Panels

    • Ausgewählter BE-Zeitrahmen

    • Nachlaufende ON / PAUSE

    • LOT-Wert

  • Automatisch wiederhergestellt nach MT5-Neustart

🔹 Sprachunterstützung

  • Englisch / Polnisch

  • Umschaltbar über Eingabeparameter

  • Tooltips und Statustexte folgen der Spracheinstellung

🟡 Logik der TRAIL-Taste (farbcodiert)

  • 🟢 ON (Grün) - Nachlauf aktiv

  • 🟡 PAUSE (Gelb) - Nachlauf pausiert

Keine Unicode-Symbole → 100% MT5-sicher, keine Quadrate, keine Schriftprobleme

🧾 Alle Tooltips (vollständige Liste)

Trading-Schaltflächen

  • BUY
    Eröffnet eine BUY-Position für das aktuelle Symbol unter Verwendung des LOT-Wertes.

  • SELL
    Eröffnet eine SELL-Position für das aktuelle Symbol unter Verwendung des LOT-Wertes.

  • CLOSE
    Schließt alle EA-Positionen für das aktuelle Symbol (Magic gefiltert).

  • CLOSE ALL
    Schließt alle EA-Positionen. Erfordert eine Bestätigung (ALL → ALL?).

BE Timeframe-Schaltflächen

  • M1 / M5 / M15 / M30 / H1
    Legt den Zeitrahmen fest, der für BE- und Trailing-Berechnungen verwendet wird, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.

TRAIL

  • TRAIL
    ON = Trailing aktiv, PAUSE = Trailing deaktiviert.
    Trailing funktioniert nur bei Kerzenschluss und nur, wenn die Position profitabel ist.

Panel-Steuerungen

  • + / -
    Vergrößert oder verkleinert das Panel.

  • Pfeil nach oben
    Verschiebt das Panel in die obere linke Ecke.

  • Pfeil nach unten
    Verschiebt das Feld in die linke untere Ecke.

LOT-Feld

  • LOT
    Klicken Sie auf und geben Sie die Positionsgröße ein (z. B. 0,01).
    Enter bestätigt, Backspace löscht das Feld.

🧩 Für wen ist dieses Tool gedacht?

  • Diskretionäre Händler

  • Händler, die mit Kursbewegungen arbeiten

  • Benutzer von Candle-Close-Strategien

  • Händler, die tick-basiertes Trailing hassen

  • Jeder, der volle Kontrolle und Transparenz wünscht

🛡️ Was macht CandleGuard BE anders?

✔ Kein Tick-Rauschen
✔ Kein Repainting
✔ Keine versteckte Logik
✔ Kein Raten
✔ Vollständige visuelle Bestätigung
✔ Freundlich für manuelle Trader


