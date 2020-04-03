Professioneller Break-Even & Trailing Manager für MetaTrader 5

🧠 CandleGuard BE

CandleGuard BE ist ein fortschrittlicher, manuell zu bedienender Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um die Break-Even- und Trailing-Stop-Logik strikt auf Kerzenschluss zu verwalten, unter Verwendung eines beliebigen Zeitrahmens, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.

Das Tool konzentriert sich auf Klarheit, Sicherheit und Präzision und bietet Händlern volle Kontrolle und vollständiges visuelles Feedback.

⭐ Schlüsselkonzept

Kein Rauschen. Kein tickbasiertes Chaos.

Nur saubere Entscheidungen, die auf geschlossenen Kerzen basieren.

🔹 Handelskontrolle

BUY-Schaltfläche - öffnet eine BUY-Order unter Verwendung des LOT-Werts aus dem Panel

Schaltfläche VERKAUFEN - eröffnet einen Markt-Verkaufsauftrag unter Verwendung des LOT-Wertes aus dem Panel

Schaltfläche CLOSE - schließt alle Positionen für das aktuelle Symbol (Magic gefiltert)

CLOSE ALL (mit Bestätigung) - schließt alle EA-Positionen nach doppelter Bestätigung

🔹 Break-Even & Trailing Logik

Trailing nur bei Kerzenschluss (nie bei Ticks)

Unabhängiger BE-Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1)

Funktioniert auch, wenn der Chart-Zeitrahmen unterschiedlich ist

Ausschließlicher Gewinnschutz

→ BE wird nie verschoben, wenn die Position Verluste macht

Verbessert immer SL

→ SL wird nur verschoben, wenn das neue Niveau besser ist als das vorherige

Hoch/Tief Kerzenlogik : KAUFEN → vorherige Kerze Tief VERKAUFEN → vorherige Kerze Hoch

Optionaler BE-Puffer (Punkte)

🔹 Visuelle BE-Vorschau (Chart-Visualisierung)

Aktuelle SL/BE-Linie KAUFEN → grüne Linie VERKAUFEN → rote Linie

Nächste BE-Vorschau-Linie (gestrichelt) Gelb → Bedingungen erfüllt, warten auf Kerzenschluss Grau → blockiert (Verlust, noch kein Gewinn, oder keine Verbesserung)

Funktioniert auf dem ausgewählten BE-Zeitrahmen, nicht auf dem TF-Chart

🔹 PRO Status Panel (Level 3 Feedback)

🚀 Hauptmerkmale (Alle Optionen erklärt)

Live-Erklärung, warum BE sich bewegt oder nicht bewegt, z.B:

Keine Position

TRAIL pausiert

Position ist im Verlust (BE blockiert)

BE würde den Gewinn noch nicht sichern

Warten auf Kerzenschluss (M5 / M15 / etc.)

Bereit, BE beim nächsten Kerzenschluss zu bewegen

Damit entfällt jegliches Rätselraten im Handelsmanagement.

🔹 Bedienfeld & UI

Einzeiliges kompaktes Bedienfeld

Skalierung des Bedienfelds (+ / - Tasten)

Bedienfeld-Position: Oben-links Unten links

Saubere, nicht klebende Tasten (keine Probleme mit Umschaltsperren)

Statustext immer lesbar

🔹 LOT-Eingabe (Erweitert)

Editierbares LOT-Feld direkt im Panel

Unterstützt: . oder , Dezimaltrennzeichen Rücktaste löschen Eingabe bestätigen

Anklicken = alles auswählen (nächste Eingabe ersetzt den Wert)

Optionale Berechnung der Risikokappe (max. % des Saldos)

🔹 Zustand Persistenz

Erinnert an: Panel-Skala Position des Panels Ausgewählter BE-Zeitrahmen Nachlaufende ON / PAUSE LOT-Wert

Automatisch wiederhergestellt nach MT5-Neustart

🔹 Sprachunterstützung

Englisch / Polnisch

Umschaltbar über Eingabeparameter

Tooltips und Statustexte folgen der Spracheinstellung

🟢 ON (Grün) - Nachlauf aktiv

🟡 PAUSE (Gelb) - Nachlauf pausiert

🟡 Logik der TRAIL-Taste (farbcodiert)

Keine Unicode-Symbole → 100% MT5-sicher, keine Quadrate, keine Schriftprobleme

Trading-Schaltflächen

BUY

Eröffnet eine BUY-Position für das aktuelle Symbol unter Verwendung des LOT-Wertes.

SELL

Eröffnet eine SELL-Position für das aktuelle Symbol unter Verwendung des LOT-Wertes.

CLOSE

Schließt alle EA-Positionen für das aktuelle Symbol (Magic gefiltert).

CLOSE ALL

Schließt alle EA-Positionen. Erfordert eine Bestätigung (ALL → ALL?).

BE Timeframe-Schaltflächen

M1 / M5 / M15 / M30 / H1

Legt den Zeitrahmen fest, der für BE- und Trailing-Berechnungen verwendet wird, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.

TRAIL

TRAIL

ON = Trailing aktiv, PAUSE = Trailing deaktiviert.

Trailing funktioniert nur bei Kerzenschluss und nur, wenn die Position profitabel ist.

Panel-Steuerungen

+ / -

Vergrößert oder verkleinert das Panel.

Pfeil nach oben

Verschiebt das Panel in die obere linke Ecke.

Pfeil nach unten

Verschiebt das Feld in die linke untere Ecke.

LOT-Feld

LOT

Klicken Sie auf und geben Sie die Positionsgröße ein (z. B. 0,01).

Enter bestätigt, Backspace löscht das Feld.

Diskretionäre Händler

Händler, die mit Kursbewegungen arbeiten

Benutzer von Candle-Close-Strategien

Händler, die tick-basiertes Trailing hassen

Jeder, der volle Kontrolle und Transparenz wünscht

🧾 Alle Tooltips (vollständige Liste)

🧩 Für wen ist dieses Tool gedacht?

🛡️ Was macht CandleGuard BE anders?

✔ Kein Tick-Rauschen

✔ Kein Repainting

✔ Keine versteckte Logik

✔ Kein Raten

✔ Vollständige visuelle Bestätigung

✔ Freundlich für manuelle Trader