Gestor profesional de punto de equilibrio y arrastre para MetaTrader 5

🧠 CandleGuard BE

CandleGuard BE es un avanzado, manual de fácil Asesor de Expertos para MetaTrader 5, diseñado para gestionar el punto de equilibrio y la lógica de trailing stop estrictamente en el cierre de la vela, utilizando cualquier marco de tiempo seleccionado, independientemente del marco de tiempo gráfico.

La herramienta se centra en la claridad, seguridad y precisión, dando a los operadores un control total y retroalimentación visual completa.

Concepto clave

Sin ruido. Sin caos basado en ticks.

Sólo decisiones limpias basadas en velas cerradas.

🔹 Control de Operaciones

Botón COMPRAR - abre una orden de COMPRA a mercado utilizando el valor del LOTE del panel.

Botón VENDER : abre una orden de VENTA de mercado utilizando el valor del LOTE del panel.

Botón CERRAR - cierra todas las posiciones del símbolo actual (Filtrado mágico)

CERRARTODO (con confirmación) - cierra todas las posiciones del EA después de una doble confirmación

🔹 Punto de equilibrio y lógica de arrastre

Trailing sólo en cierre de vela (nunca en ticks)

BE timeframe independiente (M1, M5, M15, M30, H1)

Funciona incluso si el marco temporal del gráfico es diferente

Protección sólo de beneficios

→ BE nunca se mueve si la posición está perdiendo

Mejora siempre el SL

→ El SL se mueve sólo si el nuevo nivel es mejor que el anterior

Lógica de vela alta / baja : COMPRA → mínimo de la vela anterior VENTA → vela anterior High

Buffer BE opcional (puntos)

🔹 Vista previa visual del BE (visualización de gráficos)

Línea actual de SL / BE COMPRA → línea verde VENTA → línea roja

Próxima línea de previsualización BE (línea discontinua) Amarillo → condiciones cumplidas, a la espera del cierre de la vela Gris → bloqueado (pérdida, aún no hay beneficios o no hay mejora)

Funciona en el marco temporal BE seleccionado, no en el TF del gráfico

🔹 Panel de estado PRO (retroalimentación de nivel 3)

🚀 Características principales (todas las opciones explicadas)

Explicación en vivo de por qué BE se mueve o no, ej:

Sin posición

TRAIL en pausa

Posición en pérdidas (BE bloqueado)

BE no bloquearía beneficios todavía

Esperando al cierre de la vela (M5 / M15 / etc.)

Listo para mover el BE al cierre de la siguiente vela

Esto elimina todas las conjeturas de la gestión comercial.

🔹 Panel & UI

Panel de control compacto de una línea

Escalado del panel (botones + / -)

Posición del panel: Arriba-Izquierda Abajo a la izquierda

Botones limpios y no pegajosos (no hay problemas de bloqueo)

Texto de estado siempre legible

🔹 Entrada LOT (Avanzado)

Campo LOT editable directamente en el panel

Soporta: . o , separador decimal Borrar retroceso Intro confirmar

Clic = seleccionar todo (la siguiente entrada sustituye al valor)

Cálculo opcional del límite de riesgo (% máximo del saldo)

🔹 Persistencia del estado

Recuerda: Escala del panel Posición en el panel Periodo de tiempo BE seleccionado Trailing ON / PAUSE Valor LOT

Restaurado automáticamente después de reiniciar MT5

🔹 Soporte de idiomas

Inglés / Polaco

Conmutable a través de parámetro de entrada

Tooltips y textos de estado siguen la configuración de idioma

🟢 ON (Verde) - seguimiento activo

🟡 PAUSA (Amarillo) - seguimiento en pausa

🟡 Lógica del botón TRAIL (codificado por colores)

Sin símbolos Unicode → 100% MT5-safe, sin cuadrículas, sin problemas de fuentes.

Botones de negociación

COMPRA

Abre una posición de COMPRA en el símbolo actual utilizando el valor del LOTE.

VENDER

Abre una posición de VENTA en el símbolo actual utilizando el valor del LOTE.

CERRAR

Cierra todas las posiciones del EA para el símbolo actual (filtrado mágico).

CLOSE ALL

Cierra todas las posiciones del EA. Requiere confirmación (ALL → ALL?).

Botones BE Timeframe

M1 / M5 / M15 / M30 / H1

Establece el marco temporal utilizado para los cálculos BE y trailing, independientemente del marco temporal del gráfico.

TRAIL

TRAIL

ON = trailing activo, PAUSE = trailing desactivado.

El trailing sólo funciona al cierre de la vela y sólo cuando la posición es rentable.

Controles del panel

+ / -

Aumenta o disminuye la escala del panel.

Flecha hacia arriba

Mueve el panel a la esquina superior izquierda.

Flecha abajo

Mueve el panel a la esquina inferior izquierda.

Campo LOT

LOT

Haga clic y escriba el tamaño de la posición (por ejemplo, 0,01).

Intro confirma, Retroceso borra el campo.

Operadores discrecionales

Operadores de precio-acción

Usuarios de estrategias de cierre de velas

Traders que odian el trailing basado en ticks

Cualquiera que desee control total y transparencia

🧾 Todos los Tooltips (Lista completa)
¿Para quién es esta herramienta?
🛡️ ¿Qué hace diferente a CandleGuard BE?

✔ No hay ruido de ticks

✔ No hay repintado

✔ No hay lógica oculta

✔ No hay adivinanzas

✔ Confirmación visual completa

✔ Amigable con el operador manual