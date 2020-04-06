CandleGuard BE
- Asesores Expertos
- Damian Mateusz Schmidt
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gestor profesional de punto de equilibrio y arrastre para MetaTrader 5
CandleGuard BE es un avanzado, manual de fácil Asesor de Expertos para MetaTrader 5, diseñado para gestionar el punto de equilibrio y la lógica de trailing stop estrictamente en el cierre de la vela, utilizando cualquier marco de tiempo seleccionado, independientemente del marco de tiempo gráfico.
La herramienta se centra en la claridad, seguridad y precisión, dando a los operadores un control total y retroalimentación visual completa.
Concepto clave
🚀 Características principales (todas las opciones explicadas)
Sin ruido. Sin caos basado en ticks.
Sólo decisiones limpias basadas en velas cerradas.
🔹 Control de Operaciones
-
Botón COMPRAR - abre una orden de COMPRA a mercado utilizando el valor del LOTE del panel.
-
Botón VENDER: abre una orden de VENTA de mercado utilizando el valor del LOTE del panel.
-
Botón CERRAR - cierra todas las posiciones del símbolo actual (Filtrado mágico)
-
CERRARTODO (con confirmación) - cierra todas las posiciones del EA después de una doble confirmación
🔹 Punto de equilibrio y lógica de arrastre
-
Trailing sólo en cierre de vela (nunca en ticks)
-
BE timeframe independiente (M1, M5, M15, M30, H1)
-
Funciona incluso si el marco temporal del gráfico es diferente
-
Protección sólo de beneficios
→ BE nunca se mueve si la posición está perdiendo
-
Mejora siempre el SL
→ El SL se mueve sólo si el nuevo nivel es mejor que el anterior
-
Lógica de vela alta / baja:
-
COMPRA → mínimo de la vela anterior
-
VENTA → vela anterior High
-
-
Buffer BE opcional (puntos)
🔹 Vista previa visual del BE (visualización de gráficos)
-
Línea actual de SL / BE
-
COMPRA → línea verde
-
VENTA → línea roja
-
-
Próxima línea de previsualización BE (línea discontinua)
-
Amarillo → condiciones cumplidas, a la espera del cierre de la vela
-
Gris → bloqueado (pérdida, aún no hay beneficios o no hay mejora)
-
-
Funciona en el marco temporal BE seleccionado, no en el TF del gráfico
🔹 Panel de estado PRO (retroalimentación de nivel 3)
Explicación en vivo de por qué BE se mueve o no, ej:
-
Sin posición
-
TRAIL en pausa
-
Posición en pérdidas (BE bloqueado)
-
BE no bloquearía beneficios todavía
-
Esperando al cierre de la vela (M5 / M15 / etc.)
-
Listo para mover el BE al cierre de la siguiente vela
Esto elimina todas las conjeturas de la gestión comercial.
🔹 Panel & UI
-
Panel de control compacto de una línea
-
Escalado del panel (botones + / -)
-
Posición del panel:
-
Arriba-Izquierda
-
Abajo a la izquierda
-
-
Botones limpios y no pegajosos (no hay problemas de bloqueo)
-
Texto de estado siempre legible
🔹 Entrada LOT (Avanzado)
-
Campo LOT editable directamente en el panel
-
Soporta:
-
. o , separador decimal
-
Borrar retroceso
-
Intro confirmar
-
-
Clic = seleccionar todo (la siguiente entrada sustituye al valor)
-
Cálculo opcional del límite de riesgo (% máximo del saldo)
🔹 Persistencia del estado
-
Recuerda:
-
Escala del panel
-
Posición en el panel
-
Periodo de tiempo BE seleccionado
-
Trailing ON / PAUSE
-
Valor LOT
-
-
Restaurado automáticamente después de reiniciar MT5
🔹 Soporte de idiomas
-
Inglés / Polaco
-
Conmutable a través de parámetro de entrada
-
Tooltips y textos de estado siguen la configuración de idioma
-
🟢 ON (Verde) - seguimiento activo
-
🟡 PAUSA (Amarillo) - seguimiento en pausa
Sin símbolos Unicode → 100% MT5-safe, sin cuadrículas, sin problemas de fuentes.🧾 Todos los Tooltips (Lista completa)
Botones de negociación
-
COMPRA
Abre una posición de COMPRA en el símbolo actual utilizando el valor del LOTE.
-
VENDER
Abre una posición de VENTA en el símbolo actual utilizando el valor del LOTE.
-
CERRAR
Cierra todas las posiciones del EA para el símbolo actual (filtrado mágico).
-
CLOSE ALL
Cierra todas las posiciones del EA. Requiere confirmación (ALL → ALL?).
Botones BE Timeframe
-
M1 / M5 / M15 / M30 / H1
Establece el marco temporal utilizado para los cálculos BE y trailing, independientemente del marco temporal del gráfico.
TRAIL
-
TRAIL
ON = trailing activo, PAUSE = trailing desactivado.
El trailing sólo funciona al cierre de la vela y sólo cuando la posición es rentable.
Controles del panel
-
+ / -
Aumenta o disminuye la escala del panel.
-
Flecha hacia arriba
Mueve el panel a la esquina superior izquierda.
-
Flecha abajo
Mueve el panel a la esquina inferior izquierda.
Campo LOT
-
LOT
Haga clic y escriba el tamaño de la posición (por ejemplo, 0,01).
Intro confirma, Retroceso borra el campo.
-
Operadores discrecionales
-
Operadores de precio-acción
-
Usuarios de estrategias de cierre de velas
-
Traders que odian el trailing basado en ticks
-
Cualquiera que desee control total y transparencia
✔ No hay ruido de ticks
✔ No hay repintado
✔ No hay lógica oculta
✔ No hay adivinanzas
✔ Confirmación visual completa
✔ Amigable con el operador manual