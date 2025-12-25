Forex17 Clock

Forex17 Clock 是一款适用于 MetaTrader 5 的轻量级、极简实用工具，用于在图表上显示经纪商服务器时间和/或用户自定义调整的时间。该产品旨在提供清晰、准确的时间信息，同时不干扰图表分析，保持图表整洁和高效。

该时钟直接以文本形式绘制在图表上，不使用面板、背景、边框或其他干扰性的视觉元素。这种设计方式确保了极低的资源占用率，与明亮和深色主题具有良好的兼容性，并完全尊重价格刻度和K线显示。该工具适合重视简洁性、视觉秩序和稳定性的交易者。

Forex17 Clock 允许用户选择文本显示的图表角落，调整字体大小和颜色，并设置相对于服务器时间的小时偏移。这使得用户可以直接在图表上方便、可靠地查看本地时间或不同时区的时间参考。

本产品不进行任何市场分析，不生成交易信号，不执行订单，也不与其他指标或专家顾问进行技术集成。它是一款独立运行的纯信息类工具，专注于在图表上显示时间。

该产品遵循 MQL5 的最佳开发实践，代码结构简洁，通过定时器进行轻量更新，强调稳定性和可预测性。Forex17 Clock 适合希望在 MetaTrader 5 中以低干扰方式监控时间的交易者。

由人工智能辅助翻译。


