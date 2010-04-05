Forex17 Clock

Forex17 Clock é um utilitário leve e minimalista para MetaTrader 5, desenvolvido para exibir no gráfico o horário do servidor da corretora e/ou um horário ajustado pelo usuário. O objetivo do produto é fornecer informação temporal clara e precisa, sem interferir na análise gráfica e mantendo o gráfico limpo e funcional.

O relógio é desenhado diretamente no gráfico utilizando apenas texto, sem painéis, fundos, bordas ou elementos visuais intrusivos. Essa abordagem garante baixo consumo de recursos, excelente compatibilidade com diferentes temas (claro ou escuro) e total respeito à escala de preços e aos candles. O utilitário foi projetado para traders que valorizam simplicidade, organização visual e estabilidade.

O Forex17 Clock permite escolher o canto do gráfico onde o texto será exibido, ajustar o tamanho e a cor da fonte e definir um deslocamento de horas em relação ao horário do servidor. Isso possibilita acompanhar referências de tempo importantes, como horário local ou diferenças de fuso, diretamente no gráfico, de forma prática e confiável.

Este produto não realiza qualquer tipo de análise de mercado, não gera sinais de trade, não executa ordens e não se integra tecnicamente a outros indicadores ou Expert Advisors. Trata-se exclusivamente de uma ferramenta informativa (utility), com funcionamento independente e foco em exibição de horário no gráfico.

O desenvolvimento seguiu boas práticas de MQL5, com código simples, atualização leve baseada em timer e foco em previsibilidade e robustez. O Forex17 Clock é indicado para traders que desejam uma solução discreta e eficiente para acompanhamento de horários no MetaTrader 5.

