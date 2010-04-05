Forex17 Clock — это лёгкий и минималистичный утилитарный инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для отображения времени серверa брокера и/или времени, скорректированного пользователем, непосредственно на графике. Цель продукта — предоставлять чёткую и точную временную информацию без вмешательства в графический анализ, сохраняя график чистым и функциональным.

Часы отображаются непосредственно на графике с использованием только текста, без панелей, фона, рамок или навязчивых визуальных элементов. Такой подход обеспечивает низкое потребление ресурсов, отличную совместимость со светлыми и тёмными темами и полное уважение к ценовой шкале и свечам. Утилита предназначена для трейдеров, которые ценят простоту, визуальную организацию и стабильность.

Forex17 Clock позволяет выбрать угол графика для отображения текста, настроить размер и цвет шрифта, а также задать смещение времени относительно серверного времени. Это позволяет удобно отслеживать важные временные ориентиры, такие как местное время или разницу часовых поясов, прямо на графике.

Продукт не выполняет анализ рынка, не генерирует торговые сигналы, не исполняет ордера и не интегрируется технически с другими индикаторами или экспертными советниками. Это исключительно информационная утилита с независимой работой, предназначенная только для отображения времени на графике.

Разработка выполнена с соблюдением лучших практик MQL5, с простым кодом, лёгким обновлением на основе таймера и акцентом на надёжность и предсказуемость. Forex17 Clock подойдёт трейдерам, которым требуется сдержанное и эффективное решение для отслеживания времени в MetaTrader 5.

