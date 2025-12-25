Forex17 Clock

Forex17 Clock, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve minimalist bir yardımcı araçtır. Broker sunucu saatini ve/veya kullanıcı tarafından ayarlanmış zamanı grafik üzerinde göstermeyi amaçlar. Ürünün amacı, grafik analizine müdahale etmeden net ve doğru zaman bilgisi sağlamak ve grafiği temiz ve işlevsel tutmaktır.

Saat, paneller, arka planlar, kenarlıklar veya dikkat dağıtıcı görsel öğeler olmadan yalnızca metin kullanılarak doğrudan grafik üzerine çizilir. Bu yaklaşım düşük kaynak kullanımı, açık ve koyu temalarla yüksek uyumluluk ve fiyat ölçeği ile mumlara tam saygı sağlar. Araç, sadelik, görsel düzen ve kararlılığa önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Forex17 Clock, metnin görüntüleneceği grafik köşesini seçmeye, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlamaya ve sunucu saatine göre saat farkı tanımlamaya olanak tanır. Bu sayede yerel saat veya zaman dilimi farkları gibi önemli zaman referansları grafik üzerinden kolayca takip edilebilir.

Bu ürün piyasa analizi yapmaz, alım-satım sinyali üretmez, emir gerçekleştirmez ve diğer göstergeler veya Uzman Danışmanlar ile teknik olarak entegre olmaz. Yalnızca grafikte zaman göstermeye odaklanan, bağımsız çalışan bir bilgi aracıdır.

Geliştirme süreci MQL5 en iyi uygulamalarını takip eder; basit kod yapısı, zamanlayıcı tabanlı hafif güncellemeler ve öngörülebilirlik ile sağlamlığa odaklanır. Forex17 Clock, MetaTrader 5’te zamanı sade ve verimli bir şekilde takip etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Yapay zekâ yardımıyla çevrilmiştir.


Önerilen ürünler
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Göstergeler
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Göstergeler
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Göstergeler
AP Session Boxes — Asian / London / NY Range Overlay (MT5 Indicator) Clean session boxes on your chart. This lightweight indicator draws the   Asian ,   London , and   New York   time windows directly on the chart, including each box’s   high   and   low   as dashed lines. It’s perfect for quick context, breakout planning, and clean screenshots. Instant structure:   See where the market ranged during key sessions. Breakout prep:   Use the hi/lo lines as reference for pending orders or alerts fr
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Göstergeler
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Göstergeler
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Yardımcı programlar
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Göstergeler
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Göstergeler
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Göstergeler
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Göstergeler
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Yardımcı programlar
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Göstergeler
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Göstergeler
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
Yardımcı programlar
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker in real time. The expert OrderBook Recorder records market book changes and stores them in local files for further usage in indicators and expert adviser, including testing in the tester. The expert stores market book
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Göstergeler
Haven Volume Profile, ticaret hacminin dağılımına dayalı olarak önemli fiyat seviyelerini belirlemeye yardımcı olan çok fonksiyonlu bir hacim profili analiz göstergesidir. Piyasayı daha iyi anlamak ve önemli giriş ve çıkış noktalarını belirlemek isteyen profesyonel yatırımcılar için tasarlanmıştır. Diğer Ürünler ->  BURADAN Temel Özellikler: Point of Control (POC) Hesaplama - en yüksek ticaret aktivitesinin gerçekleştiği seviye, en likit seviyeleri belirlemeye yardımcı olur Value Area (yüksek ak
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Göstergeler
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension regi
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Göstergeler
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Göstergeler
Ideal for scalpers, day traders and swing trades. Automatically identifies key support and resistance levels based on historical price data. It displays real-time trading zones and a precise countdown timer for each candle, helping traders make faster and more confident decisions. Fully customizable for multiple timeframes and instruments. The indicator analyzes historical price data to draw horizontal levels that represent key trading areas. It also displays, in real time, the current zone whe
FREE
Wormhole Time Frame Indicator
Scott Adam Meldrum
Göstergeler
MetaTrader 5 (MT5) için Wormhole Zaman Çerçevesi Göstergesi , sadece başka bir ticaret aracı değil—finansal piyasalarda sizin rekabet avantajınızdır. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için tasarlanan Wormhole, veri analiz etme ve karar verme yöntemlerinizi dönüştürerek her zaman bir adım önde olmanızı sağlar. Wormhole Göstergesine Neden İhtiyacınız Var? Rekabeti Geride Bırakın: Aynı grafik üzerinde aynı anda iki zaman çerçevesini görebilme yeteneği, her zaman bir adım önde olm
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Göstergeler
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Göstergeler
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Göstergeler
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Yardımcı programlar
This Tradepanel is an Utility for Traders Who want ot use Basic MoneyManagement for Calculation of Lotsize  I have created the basic edition only to give an Overview with Limited Functionality Full Features are available with  Auto TradePanel  Pro. (This is Only Because it can not be Tested in Strategy Tester ).  Complete Description is available at  "Auto TradePanel Pro".  in This Version Basic Functionality ( Calculation of Lotsize ) open /close Positions is working in the same way as in Pro
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Göstergeler
Simple QM Pattern   is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential   reversals   by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes d
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Göstergeler
"Haven Key Levels PDH PDL"   göstergesi, yatırımcıların grafikteki kilit seviyeleri görselleştirmesine yardımcı olur. Aşağıdaki seviyeleri otomatik olarak işaretler: DO (Daily Open)   — Günlük Açılış seviyesi. NYM (New York Midnight)   — New York Gece Yarısı seviyesi. PDH (Previous Day High)   — Önceki Günün En Yüksek seviyesi. PDL (Previous Day Low)   — Önceki Günün En Düşük seviyesi. WO (Weekly Open)   — Haftalık Açılış seviyesi. MO (Monthly Open)   — Aylık Açılış seviyesi. PWH (Previous Week
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Yardımcı programlar
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açı
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Gerçek piyasa yapısına dayalı çoklu varlık stop-loss analizi Genel Bakış Smart Stop Scanner, birden fazla piyasadaki stop-loss seviyelerini profesyonel bir şekilde takip etmek için tasarlanmıştır. Sistem, gerçek piyasa yapısına dayanan breakout’ları, daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri otomatik olarak algılar ve en önemli stop bölgelerini tespit eder. Tüm bilgiler, yüksek çözünürlüklü ekranlarla uyumlu (DPI-aware) net ve düzenli bir panelde sunulur. Forex, Altın, E
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Yardımcı programlar
Smart Stop Manager – Profesyonel hassasiyetle otomatik stop-loss yönetimi Genel Bakış Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisinin yürütme katmanıdır. Birden fazla açık pozisyonda yapılandırılmış, güvenilir ve tamamen otomatik stop-loss yönetimi isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Tüm açık işlemleri sürekli izler, Smart Stop piyasa yapısı mantığını kullanarak en uygun stop seviyesini hesaplar ve stopları net ve şeffaf kurallarla otomatik olarak günceller. İster tek bir varlıkla işlem yapı
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
HYT (İşlemlerinize Yardımcı Olun),   iki temel teknik kullanarak zarar eden pozisyonlarınızın   ortalamasını düşürmenize   yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır: Standart ortalama. Trend yönünde pozisyon açılması ile korunma. Bu araç, hem alım hem de satım için farklı yönlerde açılan birden fazla pozisyonu yönetmenize olanak tanır. HYT, bir sonraki pozisyonun büyüklüğünü, emir fiyatını, ortalama yönünü ve pozisyonun belirlenen kar alma seviyesiyle kapatılmasını otomatik olarak hesaplar. Ay
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Yardımcı programlar
DashPlus , MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar. Temel Özellikler 1. Kurtarma Izgarası Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular. İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Yardımcı programlar
Chart Sync - terminal pencerelerindeki grafik nesnelerini senkronize etmek için tasarlanmıştır. TradePanel'e ek olarak kullanılabilir. Satın almadan önce Demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo burada . Çalışmak için, nesneleri diğer grafiklere kopyalamanız gereken göstergeyi grafiğe yükleyin. Bu grafikte oluşturulan grafik nesneler, aynı sembole sahip tüm grafiklere otomatik olarak kopyalanacaktır. Ayrıca grafik nesnelerinde yapılan değişiklikleri de kopyalayacaktır. Giriş par
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. [Instruction for Risk Manager parameters] Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen ma
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Yardımcı programlar
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Yazarın diğer ürünleri
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Göstergeler
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots , fiyat Bollinger Bantlarının üst veya alt bandını aştığında sesli uyarılar üretir. Yukarı ve aşağı yönlü kırılımlar için farklı sesler kullanılarak potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarının tespiti kolaylaştırılır. Grafik çizimi olmayan bu sürüm, grafikte herhangi bir görsel öğe oluşturmaz. Ayarlanabilir parametreler arasında bant periyodu, sapma ve uyarı aralıkları bulunur. Yalnızca sesli yaklaşım, grafiklerini temiz tutmak isteyen
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt