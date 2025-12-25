Forex17 Clock, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve minimalist bir yardımcı araçtır. Broker sunucu saatini ve/veya kullanıcı tarafından ayarlanmış zamanı grafik üzerinde göstermeyi amaçlar. Ürünün amacı, grafik analizine müdahale etmeden net ve doğru zaman bilgisi sağlamak ve grafiği temiz ve işlevsel tutmaktır.

Saat, paneller, arka planlar, kenarlıklar veya dikkat dağıtıcı görsel öğeler olmadan yalnızca metin kullanılarak doğrudan grafik üzerine çizilir. Bu yaklaşım düşük kaynak kullanımı, açık ve koyu temalarla yüksek uyumluluk ve fiyat ölçeği ile mumlara tam saygı sağlar. Araç, sadelik, görsel düzen ve kararlılığa önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Forex17 Clock, metnin görüntüleneceği grafik köşesini seçmeye, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlamaya ve sunucu saatine göre saat farkı tanımlamaya olanak tanır. Bu sayede yerel saat veya zaman dilimi farkları gibi önemli zaman referansları grafik üzerinden kolayca takip edilebilir.

Bu ürün piyasa analizi yapmaz, alım-satım sinyali üretmez, emir gerçekleştirmez ve diğer göstergeler veya Uzman Danışmanlar ile teknik olarak entegre olmaz. Yalnızca grafikte zaman göstermeye odaklanan, bağımsız çalışan bir bilgi aracıdır.

Geliştirme süreci MQL5 en iyi uygulamalarını takip eder; basit kod yapısı, zamanlayıcı tabanlı hafif güncellemeler ve öngörülebilirlik ile sağlamlığa odaklanır. Forex17 Clock, MetaTrader 5’te zamanı sade ve verimli bir şekilde takip etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Yapay zekâ yardımıyla çevrilmiştir.