Forex17 Clock est un utilitaire léger et minimaliste pour MetaTrader 5, conçu pour afficher sur le graphique l’heure du serveur du courtier et/ou une heure ajustée par l’utilisateur. L’objectif du produit est de fournir une information temporelle claire et précise sans interférer avec l’analyse graphique, tout en conservant un graphique propre et fonctionnel.

L’horloge est dessinée directement sur le graphique en utilisant uniquement du texte, sans panneaux, arrière-plans, bordures ou éléments visuels intrusifs. Cette approche garantit une faible consommation de ressources, une excellente compatibilité avec les thèmes clairs et sombres et un respect total de l’échelle des prix et des chandeliers. L’utilitaire est destiné aux traders qui apprécient la simplicité, l’organisation visuelle et la stabilité.

Forex17 Clock permet de choisir le coin du graphique où le texte sera affiché, d’ajuster la taille et la couleur de la police, et de définir un décalage horaire par rapport à l’heure du serveur. Cela permet de suivre facilement des références temporelles importantes, telles que l’heure locale ou les différences de fuseaux horaires, directement sur le graphique.

Ce produit n’effectue aucune analyse de marché, ne génère aucun signal de trading, n’exécute aucun ordre et ne s’intègre pas techniquement avec d’autres indicateurs ou Expert Advisors. Il s’agit exclusivement d’un outil informatif à fonctionnement indépendant, dédié à l’affichage de l’heure sur le graphique.

Le développement suit les bonnes pratiques MQL5, avec un code simple, des mises à jour légères basées sur un timer et un accent sur la prévisibilité et la robustesse. Forex17 Clock convient aux traders recherchant une solution discrète et efficace pour le suivi du temps dans MetaTrader 5.

Traduit avec l’aide de l’IA.